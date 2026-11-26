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Με καραμπίνα ένας 50χρονος κτηνοτρόφος από το Περιθώρι Δράμας, δολοφόνησε έναν 24χρονο. Ο ίδιος ομολόγησε τη δολοφονία και υπέδειξε στους αστυνομικούς το σημείο όπου είχε θάψει το πτώμα.

Το κίνητρο για το φονικό φαίνεται πώς ήταν γεγονός ότι οι δύο άνδρες διατηρούσαν σεξουαλικές επαφές και, σύμφωνα με τα όσα κατέθεσε ο δράστης, το θύμα τού ζητούσε διαρκώς χρήματα.

Η δολοφονία διαπράχθηκε σε μαντρί με τη χρήση καραμπίνας, η οποία δεν είχε εντοπιστεί στο σπίτι του δράστη κατά την κατ’ οίκον έρευνα.

Μετά το έγκλημα, ο δράστης μετέφερε το πτώμα σε αγροτική περιοχή χρησιμοποιώντας το αυτοκίνητο του θύματος και την έθαψε ενώ στη συνέχεια, οδήγησε το αυτοκίνητο του θύματος και το στάθμευσε στο σημείο όπου τελικά εντοπίστηκε από τις αρχές.

Από την πρώτη στιγμή των ερευνών, οι αστυνομικοί είχαν εστιάσει στον 50χρονο καθώς ο 24χρονος είχε μεταβεί στην περιοχή για να τον συναντήσει. Ο νεαρός επισκεπτόταν συχνά το Κάτω Νευροκόπι, όπου αναλάμβανε διάφορες μικροεργασίες.

Το βράδυ της 21ης Νοεμβρίου το κινητό του τηλέφωνο απενεργοποιήθηκε και έκτοτε δεν υπήρξε επικοινωνία μαζί του.

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