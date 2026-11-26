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«Κλείδωσε» και επισήμως η ΕΡΤ το «σχήμα» παρουσιαστών και του καλλιτεχνικού διευθυντή της υπόθεσης Eurovision 2027.

Ο Νίκος Μουτσινάς θα είναι μαζί με τις Μπέττυ Μαγγίρα και Κατερίνα Βρανά στην παρουσίαση και τον σχολιασμό του εθνικού τελικού «Sing for Greece», που θα πραγματοποιηθεί τον Φεβρουάριο στη Θεσσαλονίκη.

Ο Κωνσταντίνος Ρήγος αναλαμβάνει την καλλιτεχνική διεύθυνση και τη σκηνοθεσία των δύο Ημιτελικών (Τρίτη 9 και Πέμπτη 11 Φεβρουαρίου) και του Μεγάλου Τελικού (Σάββατο 13 Φεβρουαρίου), καθώς και της συμμετοχής της Ελλάδας στον 71ο Διαγωνισμό Τραγουδιού της Eurovision που διοργανώνεται από την EBU.

Στο Μπουργκάς της Βουλγαρίας θα ταξιδέψουν επίσης ο Νίκος Μουτσινάς και η Μπέττυ Μαγγίρα, οι οποίοι θα είναι οι σχολιαστές του Α΄ και του Β΄ Ημιτελικού (11 και 13 Μαΐου) και του Μεγάλου Τελικού (15 Μαΐου) της Eurovision, ζωντανά από την Αρένα Μπουργκάς.

Ο Ρήγος έχοντας «υπογράψει» προηγουμένως την σκηνική παρουσίαση ελληνικών συμμετοχών στη Eurovision, επιστρέφει για να ενισχύσει τους δεσμούς του με τη διοργάνωση. «Η Eurovision μού έχει μάθει πολλά, κι αυτός είναι ένας από τους λόγους που χαίρομαι που επιστρέφω. Πρώτα έχουμε το “Sing for Greece”. Εκεί θέλω να δώσουμε σε κάθε τραγούδι τον χώρο να ακουστεί και σε κάθε καλλιτεχνική φωνή την ελευθερία να εκφραστεί πάνω στη σκηνή. Η δουλειά μου για τη Eurovision θα ξεκινήσει από το τραγούδι που θα επιλεγεί και από τη συνάντησή μου με το πρόσωπο που θα το ερμηνεύσει. Το πρώτο πράγμα που θα ψάξουμε μαζί είναι τι μπορεί να πει η σκηνή που δεν έχουμε ήδη ακούσει στη μουσική», δήλωσε.

Το επόμενο διάστημα θα ανακοινωθούν οι υποψήφιοι/-ες που θα διαγωνιστούν στο «Sing for Greece» και θα πάρουμε μια πρώτη γεύση από τα τραγούδια τους, στο δρόμο για το Μπουργκάς.

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