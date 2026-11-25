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«Κολλημένοι» με το «Σόι σου» οι περισσότεροι τηλεθεατές ώθησαν ξανά στις πρώτες δύο θέσεις του TOP 10 της Nielsen τη σειρά του Alpha.

Την ώρα δε που στον Alpha έπαιζε σε επανάληψη επεισόδιο της σειράς, στον ΣΚΑΪ η σειρά «Μπλε ώρες» αποσπούσε την προσοχή σχεδόν ίδιου αριθμού τηλεθεατών. Το «καρέ» κορυφής συμπληρώθηκε από το επεισόδιο της σειράς «Οι κόρες της Αρετής» του Alpha επίσης.

Στη μέση της δημοφιλέστερης 10άδας πλασαρίστηκε το τηλεπαιχνίδι «Ποιος θέλει να γίνει εκατομμυριούχος », το πρώτο της τυπολογίας που με το «Deal» και τον «Τροχό της τύχης» σχημάτισαν μια μασιφ τριάδα στο TOP 10.

Η σειρά «Κρίνο και αγκάθι» του ΑΝΤ1 επανεμφανίστηκε στις διακεκριμένες θέσεις τηλεθέασης και το Mega εκπροσωπήθηκε από το βραδινό δελτίο του και το «Live news» του Νίκου Ευαγγελάτου.

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