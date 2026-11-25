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Για ένα δεκάλεπτο ο Νίκος Στραβελάκης και η Κατερίνα Παπακωστοπούλου επιχείρησαν να δικαιολογήσουν το περιστατικό του άγριου καβγά τους που διέρρευσε στο διαδίκτυο και έγινε viral.

Οι δύο παρουσιαστές μετά το απίστευτο περιστατικό που έγινε μπροστά σε καλεσμένους της εκπομπής στο Open, εμφανίστηκαν σήμερα στο στούντιο καταγγέλοντας τόσο παρουσιαστές άλλων εκπομπών κάνοντας λόγο για «κανιβαλλισμό», όσο και συνεργάτες τους, λέγοντας ότι το βίντεο διέρρευσε εκ των έσω και ο «ένοχος θα εντοπιστεί» και θα κινηθούν νομικά εναντίον του.

Απέδωσαν μάλιστα τον τσακωμό τους σε μια στιγμή έντασης της δουλειάς τους την οποία ήθελαν να υπερασπιστούν, ενώ έκαναν λόγο για μια «αυθόρμητη αγκαλιά» χθες στο στούντιο η οποία σχολιάστηκε ποικιλοτρόπως στο διαδίκτυο.

«Ενιωσες την αναγκη να μου δώσεις μια αγκαλιά και ακόμη κι αυτό κανιβαλίστηκε. Είπαν ότι το στήσαμε, ενώ έγινε αυθόρμητα, για να καλύψουμε το κλίμα για το επεισόδιο που έγινε» είπε αρχικά ο Στραβελάκης.

«Είμαστε συνεργάτες και μια οικογένεια. Να το λύσουμε, να προχωρήσουμε, έχει τελειώσει».

«Θα μπορούσε να έχει γίνει οπουδήποτε. Εγινε εκτός αέρα. Ναι, ήταν έντονο, διήρκησε 1,5 λεπτό και ήταν ένα από τα δεκάδες επεισόδια που έχουν γίνει 40 χρόνια στην τηλεόραση» συνέχισε ο Ν. Στραβελάκης.

«Εμείς δεν θίξαμε κανένα κόμμα. Ηταν μια στιγμή έντασης για τη δικη μας δουλειά που υπερασπιζόμαστε» συνέχισε ο παρουσιαστής και δημοσιογράφος, ο οποίος στη συνέχεια αποκάλυψε πως κάποιος μέσα από το κανάλι διέρρευσε το επίμαχο βίντεο με τον άγριο καβγά.

«Φτάσαμε στο σημείο να δούμε ένα βίντεο που κάποιος κακόβουλος κατέγραψε μέσα από το κανάλι και θα εντοπιστεί. Εχουμε λάβει νομικά μέτρα γιατί είναι άδικο κάποιος από εδώ που δε σέβεται τη δική του και τη δική μας δουλειά, να εκμεταλλεύεται μια ανθρώπινη στιγμή όπως έχει κάθε οικογένεια»

«Εχουμε μάθει να μιλάμε με ειλικρίνεια γιατί γνωριζόμαστε 30 χρόνια. Με τον Νίκο είχαμε μια στιγμή που διαφωνήσαμε. Θα μπορούσε να γίνει οπουδήποτε. Τα συζητήσαμε, τα είπαμε και προχωρήσαμε. Οι αγκαλιές είναι για να γίνονται, οι άνθρωποι να συζητούν και να προχωρούν. Τώρα αν από άλλους συναδέλφους είναι να δεχόμαστε κριτική… Κάντε την αλλά δε δεχόμαστε μαθήματα ηθικής όταν έχετε δείξει τη δική σας συμπεριφορά και έχετε κριθεί» είπε από την μεριά της η Κατερίνα Παπακωστοπούλου.

«Δεν κάνουμε κουτσομπολιό. Ασχολούμαστε μόνο με την είδηση» πρόσθεσε.

«Η πιο έντονη κριτική έγινε από εκπομπές που είναι στην ίδια ζώνη. Νιώθω ότι υπάρχει μια υστεροβουλία. Καταλαβαίνω ότι ενοχλούμε. Ωθήσαμε εκπομπές να αλλάξουν την ροή τους. Από αυτή την εκπομπή έχασαν τη θέση τους βουλευτές που δέχτηκαν σκληρά ερωτήματα. Καταλαβαίνω ότι ενοχλεί η επιτυχία. Μη κάνουμε σόου κανιβαλίζοντας συναδέλφους μας» συνέχισε ο Στραβελάκης.

Η Παπακωστοπούλου πέρασε στο επίμαχο βίντεο λέγοντας πως θα κινηθεί νομικά κατά των προσώπων από τους συνεργάτες τους που διέρρευσαν αυτό το βίντεο, ενώ η εκπομπή ήταν σε διάλειμμα.

«Θα προβώ σε όλες τις ενέργειες για να εντοπιστεί ο δράστης ή οι δράστες. Θεωρώ απαράδεκτο να καταγράφονται προσωπικές στιγμές στο μπρέικ που είναι ιδιωτική στιγμή. Οι κακόβουλες πράξεις θα τιμωρούνται παραδειγματικά. Εχουμε ήδη στενοχωρήσει και τους δικούς μας ανθρώπους. Στο tiktok το είδε η οικογένειά μου, συνάδελφοι. Οποιος το έκανε δεν τον τιμά. Στο θέμα αυτό θα είμαστε ενωμένοι»

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