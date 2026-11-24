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Στην αίθουσα του «Μακεδονία Παλλάς», το περασμένο Σάββατο, το μη αναμενόμενο δεν ήταν να βρεθούν δίπλα στον Αντώνη Σαμαρά πρώην βουλευτές της Ν.Δ., όπως ο Γιώργος Ορφανός ή ο Σάββας Αναστασιάδης. Το μη αναμενόμενο ήταν να βρεθούν πρώην βουλευτές του ΠΑΣΟΚ, όπως ο Γιώργος Αρβανιτίδης και ο Άρης Μουσιώνης. Ο πρώτος εκπροσώπησε στη Βουλή τη Β΄ Θεσσαλονίκης και ο δεύτερος τις Σέρρες, αμφότεροι με το ΠΑΣΟΚ αρκετά παλαιότερα ο δεύτερος, μέχρι το 2023 ο πρώτος. Σύμφωνα με πληροφορίες, και οι δύο προτίθενται να προσχωρήσουν στο υπό ίδρυση κόμμα του πρώην πρωθυπουργού και να διεκδικήσουν βουλευτική έδρα.

Η παρουσία Μουσιώνη και οι ισορροπίες στη Β΄ Θεσσαλονίκης

Για τη Χαριλάου Τρικούπη, η παρουσία που ενόχλησε ήταν εκείνη του κ. Μουσιώνη. Μόλις τον Ιούλιο, το ΠΑΣΟΚ ανακοίνωσε στη Θεσσαλονίκη, παρουσία του Κώστα Σκανδαλίδη, τη σύνθεση της Περιφερειακής Επιτροπής Διεύρυνσης και Συμπαράταξης στην Κεντρική Μακεδονία. Ανάμεσα στα πρόσωπα που επέλεξε ήταν και ο πρώην βουλευτής Σερρών. Τέσσερις μήνες αργότερα, ένα στέλεχος στο οποίο το ΠΑΣΟΚ είχε αναθέσει να φέρει κόσμο πιο κοντά στη Χαριλάου Τρικούπη βρέθηκε στο πρώτο κάλεσμα του Αντώνη Σαμαρά στην ίδια πόλη.

Στην περίπτωση Αρβανιτίδη, το ενδιαφέρον στρέφεται στις ισορροπίες της Β΄ Θεσσαλονίκης. Οι πληροφορίες μιλούν για δυσαρέσκεια του πρώην βουλευτή με την προώθηση του Θανάση Γλαβίνα στην περιφέρεια όπου ο ίδιος πολιτεύθηκε.

Και πολλοί θα ρωτήσουν τι δουλειά έχει ο κ. Σαμαράς με βουλευτές και στελέχη του ΠΑΣΟΚ, όταν κύριος στόχος του είναι η Νέα Δημοκρατία του Κυριάκου Μητσοτάκη.

Το προηγούμενο της συγκυβέρνησης με τον Βενιζέλο

Η συγκυβέρνηση με τον Ευάγγελο Βενιζέλο φαίνεται να έχει τη δική της σημασία για τον σχεδιασμό του Αντώνη Σαμαρά. Του δίνει ένα συγκεκριμένο πολιτικό προηγούμενο όταν απευθύνεται σε ανθρώπους που ψήφισαν ΠΑΣΟΚ και θα δυσκολεύονταν να δουν τον εαυτό τους σε ένα κόμμα με προέλευση από τη Δεξιά.

Για όσους τότε υπερασπίστηκαν τη συνεργασία των δύο παρατάξεων, ο Σαμαράς υπήρξε και πρωθυπουργός μιας κυβέρνησης την οποία στήριξε το δικό τους κόμμα. Το στοίχημά του είναι κατά πόσο αυτή η ανάμνηση έχει ακόμη εκλογικό αντίκρισμα, ιδίως όταν στην περιφέρεια υπάρχουν πρόσωπα που οι συγκεκριμένοι ψηφοφόροι γνωρίζουν και έχουν στηρίξει.

Το 15,6% των ψηφοφόρων του ΠΑΣΟΚ και η σύγκριση με τη Ν.Δ.

Τα ευρήματα της Opinion Poll για τη μέτρηση του Νοεμβρίου είναι αποκαλυπτικά, έως εξόχως ανησυχητικά για το ΠΑΣΟΚ. Στο σύνολο των ερωτηθέντων, το 3,7% θεωρεί «πολύ» πιθανό να ψηφίσει κόμμα με επικεφαλής τον Αντώνη Σαμαρά και το 9,4% «αρκετά» πιθανό. Η δυνητική ψήφος φτάνει έτσι στο 13,1%.

Αν όμως δει κανείς όσους ψήφισαν ΠΑΣΟΚ στις ευρωεκλογές του 2024, η εικόνα αλλάζει. Το «πολύ» ανεβαίνει στο 6,4% και το «αρκετά» διαμορφώνεται στο 9,2%. Αθροιστικά, λοιπόν, το 15,6% των ψηφοφόρων του ΠΑΣΟΚ αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο να ψηφίσει τον κ. Σαμαρά, ποσοστό κατά 2,5 μονάδες υψηλότερο από τον μέσο όρο.

Η πιο ενδιαφέρουσα σύγκριση για το Μέγαρο Μαξίμου και τη Χαριλάου Τρικούπη είναι μεταξύ των δικών τους εκλογικών ακροατηρίων. Στους ψηφοφόρους της Ν.Δ. των ευρωεκλογών, το άθροισμα φτάνει το 15,5%, έναντι 15,6% στο ΠΑΣΟΚ. Τα δύο ποσοστά είναι πρακτικά ίσα.

Στην εντονότερη θετική απάντηση, μάλιστα, προηγούνται οι ψηφοφόροι του ΠΑΣΟΚ. «Πολύ» πιθανό απαντά το 6,4% των πράσινων και το 4,6% των γαλάζιων ψηφοφόρων. Η μέτρηση αφορά δηλωμένη πιθανότητα και η κατάταξη γίνεται με βάση την προηγούμενη ψήφο. Παραμένει επίσης ισχυρή η αντίσταση στον χώρο του ΠΑΣΟΚ, όπου το 73,4% απαντά «καθόλου».

Από τις μετρήσεις στα ψηφοδέλτια

Στη Θεσσαλονίκη, λοιπόν, ο Αντώνης Σαμαράς δοκίμασε ταυτόχρονα δύο πράγματα: πόσα στελέχη της παλιάς του παράταξης είναι διατεθειμένα να τον ακολουθήσουν και πόσο μακριά μπορεί να φτάσει έξω από αυτήν.

Εάν ο κ. Αρβανιτίδης και ο κ. Μουσιώνης επισημοποιήσουν τις προθέσεις τους, η συζήτηση θα περάσει από τις μετρήσεις στα ψηφοδέλτια. Και τότε το ερώτημα για το ΠΑΣΟΚ θα γίνει πολύ συγκεκριμένο: Πόσοι από εκείνους που κάποτε σταύρωναν τους δύο πρώην βουλευτές θα τους ακολουθούσαν σε ένα ψηφοδέλτιο με επικεφαλής τον Αντώνη Σαμαρά;

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