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Σοβαρός προβληματισμός επικρατεί στην κυβέρνηση για το συνεχιζόμενο… σίριαλ με πρωταγωνιστή τον υφΥΠΕΣ, Βαγγέλη Λιάκο, και τις υποθέσεις των απευθείας αναθέσεων συμβάσεων στις επιχειρήσεις των δύο αδελφών του, παρά τις προσπάθειες να κλείσει το θέμα.

Χθες, όπως είχε πει ότι θα κάνει, ο Β. Λιάκος μετέβη στην Ευελπίδων και κατέθεσε αγωγή και μήνυση σε βάρος του εκδότη Πέτρου Κουσουλού και δύο δημοσιογράφων για τα δημοσιεύματα που αναφέρονται στις απευθείας αναθέσεις στις επιχειρήσεις της Ελένης και της Ισιδώρας Λιάκου, υποστηρίζοντας ότι τα δημοσιεύματα συνιστούν συκοφαντική δυσφήμιση σε βάρος του.

Το ενδιαφέρον, ωστόσο, βρίσκεται σε δήλωση του υφυπουργού, ο οποίος τόνισε ότι «από την πρώτη στιγμή που ορκίστηκα ως υφυπουργός Εσωτερικών ξεκίνησε μία προσπάθεια πολιτικής μου εξόντωσης με σαφή προεκλογική στόχευση, με ψεύδη και συκοφαντίες. Προσφεύγω σήμερα στη δικαιοσύνη έχοντας πλήρη εμπιστοσύνη. Και μέσα από αυτό είμαι σίγουρος ότι θα αναδειχθεί η πραγματικότητα και θα καταρριφθούν οι συκοφαντίες. Θα συνεχίσω των αγώνα για την ανάδειξη της αλήθειας».

Ερωτηθείς για τη δήλωση περί «προσπάθειας πολιτικής εξόντωσης με σαφή προεκλογική στόχευση», ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης, φάνηκε να παίρνει σαφείς αποστάσεις από τον υφΥΠΕΣ, καθώς περιορίστηκε να δηλώσει ότι «αυτό είναι κάτι που θα το απαντήσει ο ίδιος». Όπως έγραψε το topontiki.gr, εντός της «γαλάζιας» παράταξης πολλοί υποστηρίζουν ότι η υπόθεση Λιάκου έχει αναδειχθεί από εσωκομματικούς του αντιπάλους, που αντέδρασαν επειδή ανέλαβε κυβερνητικό πόστο πριν από τις εκλογές.

Εν πάση περιπτώσει – και με δεδομένο ότι στην κυβέρνηση έχει σχεδόν αποκλειστεί, τουλάχιστον στην παρούσα φάση, το ενδεχόμενο να ζητηθεί η παραίτηση του υφΥΠΕΣ – ο Π. Μαρινάκης συνέχισε να τον υπερασπίζεται, κινούμενος στη γραμμή ότι:

· Δεν υφίσταται οικογενειακή ευθύνη, και

· Οι απευθείας αναθέσεις είναι θεσμοθετημένες και όχι παράνομες.

Βέβαια, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος έσπευσε να υπογραμμίσει ότι «η αξιολόγηση των αποκαλύψεων και των συμπεριφορών και του οτιδήποτε – αν και δεν γνωρίζω αν υπάρχει κάτι παράνομο, δεν προκύπτει, αλλά δεν είμαι και αυτός που θα το αξιολογήσει, έτσι; Δεν θέλω να μπω σε αυτή την κουβέντα, ειδικά όταν δεν μιλάμε και για πρόσωπα που είναι στην κυβέρνηση – αφορούν τους συγγενείς. Δεν τις χαρακτηρίζω, δεν τις υπερασπίζομαι», ωστόσο, επανέλαβε ουκ ολίγες φορές ότι «όλες οι αποκαλύψεις που αφορούν την υπόθεση αυτή αφορούν συγγενείς του κ. Λιάκου. Το λέω, λοιπόν, ξανά, εκπροσωπώντας την κυβέρνηση: δεν υπάρχει οικογενειακή ευθύνη. Δεν μπορεί να τοποθετηθεί η κυβέρνηση, να πάρει θέση, για κάτι που δεν αφορά μέλος της, αλλά αφορά συγγενείς».

Πάντως, είναι πλέον περισσότερο από προφανές ότι η κυβέρνηση θεωρεί ότι η υπόθεση αυτή πρέπει να κλείσει τάχιστα, καθώς, εκτός από τη φθορά που της προκαλεί και εκτός από τα «πυρομαχικά» που δίνει στην αντιπολίτευση, οδηγεί και τη «γαλάζια» παράταξη στα… πρόθυρα νευρικής κρίσης. Χαρακτηριστικό παράδειγμα: ο Π. Μαρινάκης υποχρεώθηκε να πάρει θέση για τη σφοδρότατη σύγκρουση της Σοφίας Βούλτεψη με δημοσιογράφο που της να σχολιάσει τις υποθέσεις Λιάκου και Τσάφου. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος κάλυψε την πρώην υφυπουργό, λέγοντας ότι «αυτό το οποίο επεσήμανε η κυρία Βούλτεψη με το δικό της τρόπο, είναι ότι υπάρχουν θέματα για τα οποία μπορούν να απαντήσουν μόνο οι ενδιαφερόμενοι για αυτές τις ερωτήσεις ή καλύτερα τέλος πάντων αυτοί».

Εν τω μεταξύ, εντύπωση προκάλεσε και το σχόλιο του Μάκη Βορίδη για την υπόθεση των ομολόγων ενεργειακών εταιρειών που είχε στην κατοχή του ο υφΥΠΕΝ, Νίκος Τσάφος. Ο πρώην υπουργός σημείωσε με νόημα (Παραπολιτικά FM), ότι «τις αξιολογήσεις τις κάνει ο πρωθυπουργός, φαντάζομαι ότι με την ίδια αυστηρότητα θα αντιμετωπίσει και αυτό το θέμα», φράση που ερμηνεύτηκε και ως «αιχμή» για την παραίτηση του ιδίου από τη θέση του υπουργού Μετανάστευσης και Ασύλου, όταν το όνομά του ενεπλάκη στο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ. Μάλιστα, οι πληροφορίες αναφέρουν ότι την άποψη Βορίδη έχουν και πολλοί άλλοι εντός της Κ.Ο. της ΝΔ.

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