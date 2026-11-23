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Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης μιλώντας στην εκδήλωση «Μαζί σπάμε τη σιωπή» ενόψει της παγκόσμιας ημέρας για την εξάλειψη της βίας κατά των γυναικών τόνισε ότι κάθε γυναίκα πρέπει να γνωρίζει ότι υπάρχει ένα κράτος που θα τη φροντίσει και θα την προστατεύσει. Να γνωρίζει ότι υπάρχει μέριμνα για το που μπορεί να κοιμηθεί εκείνο το πρώτο βράδυ.

«Αλλά για να μην είναι μόνη της, πρέπει αυτή να κάνει το βήμα, να σπάσει τη σιωπή, να μιλήσει και να γνωρίζει ότι θα υπάρχουν κάποιοι που θα την ακούσουν, θα την φροντίσουν και θα την βοηθήσουν αυτή και τα παιδιά της να ξαναχτίσει τη ζωή της» πρόσθεσε.

Στην έναρξη της ομιλίας του ο πρωθυπουργός είπε: «Είχα ετοιμάσει μια σύντομη παρέμβαση, αλλά πραγματικά αισθάνομαι ότι έχω λίγα να προσθέσω μετά το πραγματικά πολύ συγκινητικό, και τολμώ να πω και συγκλονιστικό, θεατρικό αφήγημα, το οποίο ακούσαμε στην αρχή αυτής της πολύ όμορφης εκδήλωσης.

Και συγχαρητήρια, κύριε υπουργέ και κυρία υφυπουργέ, που σκεφτήκατε ότι η τέχνη μπορεί πολλές φορές να πει με τα δικά της λόγια αυτό το οποίο εμείς οι πολιτικοί δυσκολευόμαστε να εκφράσουμε. Διότι στο θεατρικό αφήγημα το οποίο παρακολουθήσαμε, είδαμε όλη αυτή τη διαδρομή, τόσο συνηθισμένη αλλά και τόσο μοναδική κατά περίπτωση, μιας γυναίκας, η οποία ζει το περιβάλλον της κακοποίησης, δυσκολεύεται να το αντιμετωπίσει, αισθάνεται η ίδια ότι έχει τύψεις, σαν να φταίει η ίδια για την κατάσταση στην οποία έχει περιέλθει, αναρωτιέται τι θα της συμβεί αν τολμήσει να φύγει από το σπίτι και τελικά βρίσκει την δύναμη να κάνει κάτι το οποίο πρέπει πρώτα και πάνω από όλα να αναγνωρίσουμε ότι είναι εξαιρετικά δύσκολο. Να σπάσει τη σιωπή, να μιλήσει, και να ζητήσει βοήθεια».

Στην συνέχεια υπογράμμισε ότι χρέος της ελληνικής πολιτείας, του υπουργείου Προστασίας του Πολίτη αλλά και του υπουργείου Οικογένειας και Κοινωνικής Συνοχής, είναι ακριβώς να παρέχουμε εκείνες τις εγγυήσεις και εκείνο το πλαίσιο ασφάλειας, ώστε οι γυναίκες να τολμήσουν να κάνουν αυτό το πρώτο, τόσο δύσκολο βήμα.

«Και θέλω να συγχαρώ τον υπουργό, την κυρία υφυπουργό, γιατί πράγματι αυτά τα χρόνια έχουν γίνει πολύ σημαντικά βήματα σε αυτήν την κατεύθυνση. Δεν θέλω να τα επαναλάβω, αλλά νομίζω ότι αξίζει να αναδείξουμε και να φωτίσουμε με λίγο περισσότερη προσοχή τη σπουδαία δουλειά που γίνεται, κυρία αρχηγέ, στα γραφεία της ενδοοικογενειακής βίας, τρία ακόμα θα έχουμε την ευκαιρία να εγκαινιάσουμε αύριο, τα οποία βρίσκονται πια σε ολόκληρη την Ελλάδα και τα οποία προσφέρουν ένα πρώτο σημείο επαφής, ασφάλειας αλλά και ψυχολογικής στήριξης σε μια γυναίκα, η οποία θα αποφασίσει να σπάσει τη σιωπή, να αναζητήσει βοήθεια και προστασία από το κράτος» ανέφερε ο πρωθυπουργός.

Στην συνέχεια αναφέρθηκε στις πρωτοβουλίες που έχουν ληφθεί λέγοντας «Πρέπει να τονίσουμε ότι έχουμε πια μια γραμμή, το 15900, που λειτουργεί 24 ώρες το 24ωρο και επιτρέπει σε μια γυναίκα να αναζητήσει βοήθεια, να μιλήσει, να κάνει αυτό το οποίο τόσο δύσκολο μπορεί να είναι για μια γυναίκα, η οποία αισθάνεται τύψεις, αδικαιολόγητες για την κατάσταση στην οποία έχει περιέλθει, έτσι ώστε να πάρει μια πρώτη αρχική κατεύθυνση για τα επόμενα βήματα. Να γνωρίζει ότι υπάρχει ένα κράτος που θα τη φροντίσει και θα την προστατεύσει. Να γνωρίζει ότι υπάρχει μέριμνα για το που μπορεί να κοιμηθεί εκείνο το πρώτο βράδυ».

«Σκέφτομαι συχνά πόσο δύσκολο πρέπει να είναι για μια γυναίκα, η οποία θα φύγει από το σπίτι της μαζί με τα παιδιά της και θα εγκαταλείψει αυτή την εστία, που από τη μία μπορεί να της είναι τόσο οικεία, από την άλλη να της είναι τόσο επώδυνη και τόσο συνδεδεμένη με μεγάλα τραύματα, που θα φύγει και θα κινηθεί το πρώτο βράδυ σε έναν χώρο. Και αυτούς τους πρώτους κοινωνικούς λειτουργούς, τους ανθρώπους που θα της πιάσουν το χέρι και θα της πούνε «μη φοβάσαι, έκανες το σωστό και είμαστε εδώ για να σε βοηθήσουμε, να σε καθοδηγήσουμε στα επόμενα βήματα σου για να ξαναφτιάξεις τη ζωή σου, εφόσον έκανες αυτή την επιλογή».

Να μιλήσουμε και να ενθαρρύνουμε περισσότερες γυναίκες να εγκαταστήσουν το panic button. Μια πραγματικά καινοτόμο εφαρμογή που επιτρέπει σε μια γυναίκα, χωρίς να το γνωρίζει ο άντρας της, ο σύντροφός της, να επικοινωνήσει με την ελληνική αστυνομία αν αισθάνεται, ανά πάσα στιγμή, ότι αυτή απειλείται.

Όλα αυτά είναι πολύ σημαντικά βήματα τα οποία έχουμε κάνει. Όμως πρώτοι από όλα, εμείς θα είμαστε αυτοί που θα αναγνωρίσουμε ότι δεν είναι αρκετά» πρόσθεσε.

«Και χαίρομαι, κύριε υπουργέ, γιατί είχατε το θάρρος να μιλήσετε για την Κυριακή Γρίβα. Διότι η περίπτωσή της ήταν δυστυχώς η καλύτερη απόδειξη ότι και τα συστήματα, τα οποία μπορεί να είναι καλά σχεδιασμένα, τελικά μπορεί να μην λειτουργούν έτσι όπως θα φανταζόμαστε και να οδηγούν σε τέτοια τραγικά περιστατικά. Γιατί πρέπει κι εμείς, οφείλουμε, να γινόμαστε διαρκώς καλύτεροι, να βελτιωνόμαστε και να μαθαίνουμε, ενδεχομένως και από τα τραγικά σφάλματά μας.

Και βέβαια, η υπόθεση της αντιμετώπισης της ενδοοικογενειακής βίας δεν είναι μόνο θέμα του κράτους και της αστυνομίας. Είναι θέμα ολόκληρης της κοινωνίας.

Πιστεύω ακράδαντα ότι για κάθε περίπτωση ενδοοικογενειακής βίας υπάρχουν και άλλοι οι οποίοι γνωρίζουν. Υπάρχουν γείτονες οι οποίοι δεν μιλούν. Υπάρχουν συνάδελφοι στον χώρο εργασίας που δεν τολμούν να αντιμετωπίσουν κατάματα το πρόβλημα αυτό. Άρα εδώ θα χρειαστεί και μια περαιτέρω ευαισθητοποίηση ολόκληρης της κοινωνίας. Το να σπάσει κανείς η σιωπή δεν αφορά μόνο την ίδια τη γυναίκα. Αφορά και άλλους οι οποίοι πρέπει να μιλήσουν, να καταγγείλουν, να αντιμετωπίσουν κατάματα αυτό το πρόβλημα το οποίο βλέπουμε μπροστά τους, αλλά μερικές φορές η ίδια η ανθρώπινη φύση μας κάνει να αισθανόμαστε ότι ενδεχομένως τα πράγματα με ένα μαγικό τρόπο θα γίνουν καλύτερα, όταν κατά κανόνα, δυστυχώς, αυτό δεν θα συμβεί» ανέφερε ο πρωθυπουργός.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης υπογράμμισε ότι κάθε περίπτωση είναι μοναδική, κάθε περίπτωση είναι διαφορετική. «Κάθε γυναίκα θα φέρει σε ένα γραφείο αντιμετώπισης ενδοοικογενειακής βίας τη δικιά της προσωπική ιστορία και εκεί πρέπει να αισθάνεται ότι δεν έχει απλά τη νομική υποστήριξη την οποία αξίζει, αλλά κυρίως έχει έναν άνθρωπο που θα την ακούσει, θα την καταλάβει, θα την αισθανθεί και πραγματικά θα δείξει ότι τη νοιάζεται και τη φροντίζει.

Γιατί αυτό είναι το κράτος το οποίο φροντίζει και στέκεται δίπλα στους πολίτες. Αυτό οικοδομούμε και αυτό προσπαθούμε κάθε μέρα να το κάνουμε καλύτερο, με περισσότερους αστυνομικούς, παραπάνω από 20.000 οι οποίοι έχουν ήδη εκπαιδευτεί στα ζητήματα της αντιμετώπισης της οικονομικής βίας».

«Και βέβαια, η προσπάθεια αυτή ξεκινάει από τα σχολεία μας. Διότι πίσω από τον κάθε θύτη μπορεί να κρύβεται μια προσωπική ιστορία, ένα προσωπικό δράμα ενδεχομένως, μια προσωπική ιστορία κακοποίησης. Πώς θα μάθουμε λοιπόν τα παιδιά μας, ειδικά τα αγόρια, ότι οι διαφορές δεν λύνονται με το να σηκώσουμε το χέρι; Και πώς θα εκπαιδεύσουμε τα νέα μας παιδιά, ότι ο σεβασμός, πάνω από όλα στις ανθρώπινες σχέσεις, ειδικά στις γυναίκες, στο άλλο φύλλο, είναι αναπόσπαστο συστατικό μιας κοινωνίας, η οποία προάγει την πρόοδο και την κοινωνική συνοχή.

Θέλω τέλος να θυμίσω ότι εκτός από τις πολιτικές αυτές καθαυτές για την αντιμετώπιση της ενδοοικογενειακής βίας, έχουμε κάνει μια σειρά από μεγάλες προσπάθειες και παράλληλες πολιτικές για την ενίσχυση για τα ζητήματα τα οποία ενισχύουν την ισότητα» σημείωσε.

«Στον δείκτη, τον Ευρωπαϊκό Δείκτη Ισότητας, ήμασταν ουραγοί το 2019. Σήμερα είμαστε στη 16η θέση, καταγράφουμε τη μεγαλύτερη πρόοδο μεταξύ των κρατών μελών από το 2019» τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

«Ναι, είναι σημαντικό ότι δημιουργήσαμε 270.000 νέες θέσεις εργασίας για τις γυναίκες. Μια γυναίκα η οποία πατάει καλά στα πόδια της, έχει την εργασία της, είναι ενδεχομένως πιο εύκολο να κάνει το επόμενο βήμα και να σπάσει τη σιωπή.

Είναι σημαντικό ότι αυξήσαμε το επίδομα γέννησης, την άδεια μητρότητας. Θεσμοθετήσαμε δωρεάν προληπτικές εξετάσεις. Πρόσφατα, μάλιστα, ανακοινώσαμε και τη μείωση του ΦΠΑ στα προϊόντα περιόδου.

Όλα αυτά είναι πολιτικές οι οποίες προάγουν συνολικά την ισότητα. Αλλά σήμερα δεν είμαστε εδώ για να μιλήσουμε γι’ αυτά. Είμαστε εδώ για να πούμε σε κάθε γυναίκα η οποία αισθάνεται ότι κινδυνεύει, αισθάνεται ότι πρέπει να κάνει ένα μεγάλο βήμα για να φύγει από ένα κακοποιητικό περιβάλλον, ότι δεν είναι μόνη της» κατέληξε ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

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