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Την εκτίμηση ότι η Νέα Δημοκρατία έχει πραγματικά ποσοστά κάτω από το 25%, κάνει ο Αλέξης Τσίπρας, στην συνέντευξη που παραχώρησε στον τηλεοπτικό σταθμό της Κοζάνης Flash TV, στο πλαίσιο της διήμερης περιοδείας του στην Δυτική Μακεδονία.

Σύμφωνα με τον Αλέξη Τσίπρα, δεν υπάρχουν πια υψηλά ποσοστά για τη ΝΔ και μάλιστα τα 40άρια που είδαμε τα προηγούμενα χρόνια. Και μάλιστα αναφέρει πως «είναι πιο πιθανό η ΕΛΑΣ να καταφέρει να υπερβεί το 25% του κυρίου Μητσοτάκη και να πάρει την πρώτη θέση στις επόμενες εκλογές, παρά ο κύριος Μητσοτάκης να πάει στην αυτοδυναμία».

Υπό αυτό το πρίσμα, σημειώνει πως η ΕΛΑΣ, απευθύνεται με αισιοδοξία στους πολίτες και κυρίως με εναλλακτικό σχέδιο που στόχο έχει να μην αφήσει πίσω ούτε περιφέρειες, ούτε κοινωνικές κατηγορίες.

Ακόμη ο Αλέξης Τσίπρας αναφέρεται στα φαινόμενα διαφθοράς, με αφορμή τις πρόσφατες υποθέσεις Τσαβδαρίδη και Λιάκου, αλλά και γενικότερα για το ζήτημα των απευθείας αναθέσεων. Όπως σημειώνει και σε αυτή τη συνέντευξή του, η διαφθορά δεν είναι μόνο ζήτημα ηθικό αλλά και ζήτημα οικονομικό, καθώς κάθε ευρώ που αφαιρείται από το δημόσιο ταμείο και κατευθύνεται προς «ημέτερους» το στερείται η κοινωνία. Επίσης, αναφερόμενος στο ζήτημα που απασχολεί την περιοχή σημειώνει ότι η λιγνιτική μονάδα Πτολεμαϊδα 5 δεν πρέπει να κλείσει όσο διαρκεί η ακρίβεια και η ενεργειακή κρίση και κατηγορεί την κυβέρνηση πως προχώρησε σε βίαιη απολιγνιτοποίηση, χωρίς κανένα σχέδιο.

Αναλυτικά αποσπάσματα από τη συνέντευξη του Αλέξη Τσίπρα, στο Flash TV και τον δημοσιογράφο Κ. Μαυρίδη:

«Η διαφθορά δεν είναι μόνο ηθικό ζήτημα γίνεται οικονομική κρίση που πλήττει την κοινωνία»

Τσίπρας: Κοιτάξτε τώρα το ποινικά κολάσιμο, μη ποινικά κολάσιμο είναι κάτι σχετικό. Εγώ λέω ότι είναι ηθικά κολάσιμο. Κατ’ αρχάς να συμφωνήσουμε σε αυτό. Το να είσαι υπουργός, βουλευτής, πολιτευτής του κυβερνώντος κόμματος και να έχεις φροντίσει τα συγγενικά σου πρόσωπα να έχουν πάρει σειρά απευθείας αναθέσεων πολλών εκατοντάδων χιλιάδων ευρώ, αν είναι ποινικά κολάσιμο, είναι μια συζήτηση. Μια άλλη συζήτηση όμως είναι ότι είναι ανήθικο, τη στιγμή που η μεγάλη πλειοψηφία της ελληνικής κοινωνίας δεν μπορεί να αντέξει να βγάλει τον μήνα. Από κει και πέρα οι ποινικές ευθύνες κάποια στιγμή θα πρέπει να διερευνηθούν, αλλά εδώ δεν θέλω να πάω εκεί τη συζήτηση. Nα πάμε στο αν είναι κανονικότητα αυτό που ζούμε.

Είναι κανονικό 9 στις 10 συμβάσεις να είναι με απευθείας αναθέσεις και κλειστούς διαγωνισμούς; 20 δισεκατομμύρια στην εξαετία; Είναι κανονικό 8 μόνο εταιρείες να έχουν πάρει δυο στις τρεις συμβάσεις; Δημόσιες συμβάσεις. Μιλάμε για δημόσιο χρήμα, δημόσια έργα και προμήθειες. Να ξεκινήσουμε από αυτό.

Για να μη μιλήσουμε για μια σειρά άλλα ζητήματα που έχουν να κάνουν ακόμα και με τον πιο αδιάβλητο θεσμό στη χώρα εδώ και δεκαετίες, τον θεσμό των πανελλαδικών εξετάσεων, έχουν φροντίσει να τον διαβάλουν. Και αναφέρομαι στην υπόθεση του πρώην πλέον υπουργού Τσαβδαρίδη, ο οποίος παραιτήθηκε διότι απεδείχθη ότι φρόντισε η κόρη του να ευνοηθεί.

Κ. Μαυρίδης: Λόγω αθλήματος.

Τσίπρας: Λόγω αθλήματος, αλλά χωρίς να συμμετέχει στο άθλημα. Ο κύριος αυτός παραιτήθηκε από την κυβέρνηση μετά από τρεις τέσσερις ημέρες, διότι το κόστος από τη φασαρία που έγινε ήταν μεγάλο, το πολιτικό κόστος. Αλλά είναι στα ψηφοδέλτια του κυβερνώντος κόμματος, πράγμα που σημαίνει ότι δεν ιδρώνει το αυτί τους, πράγμα που σημαίνει ότι έχουμε περάσει σε μια κατάσταση η οποία πια πραγματικά θα έλεγα, έχει ξεπεράσει κάθε προηγούμενο από τη μεταπολίτευση και μετά.

Και εγώ θέλω, για να κλείσω, να πω το εξής: Το θέμα της διαφθοράς στη χώρα μας δεν έχει μονάχα ηθικές διαστάσεις. Δεν είναι ένα θέμα ηθικής μόνο. Κάθε ευρώ το οποίο λείπει από το δημόσιο ταμείο και κατευθύνεται στις τσέπες κάποιων ημετέρων είναι ένα ευρώ που λείπει από τα δημόσια νοσοκομεία που καταρρέουν, από τα δημόσια σχολεία που έχουν τραγικά προβλήματα ελλείψεων και σε καθηγητές και σε υλικοτεχνική υποδομή και είναι 1 ευρώ περισσότερο στους λογαριασμούς του ρεύματος και στο κόστος ζωής που πληρώνει ο μέσος Έλληνας πολίτης. Άρα εδώ είναι οικονομικής φύσεως το πρόβλημα. Δεν είναι μόνο ηθικό πρόβλημα το πρόβλημα της διαφθοράς. Το πρόβλημα της διαφθοράς μετατρέπεται και σε κρίση οικονομική, κρίση ακρίβειας, μείωση του δημοσιονομικού χώρου, του περιθωρίου που έχει δηλαδή το κράτος, να στηρίξει τις απαραίτητες ανάγκες της ελληνικής κοινωνίας.

«Έχουμε εναλλακτικό σχέδιο, δεν χωράνε άλλες ανισότητες»

Πλέον η αντιπαράθεση, η μάχη η εκλογική, απ’ ό,τι φαίνεται, και το αποτέλεσμα, δεν θα παιχθεί σε τόσο υψηλά ποσοστά όπως αυτά που είδαμε τα προηγούμενα χρόνια. Δεν υπάρχουν τα 40άρια της Νέας Δημοκρατίας του κ. Μητσοτάκη, διότι έχει διαψεύσει τις προσδοκίες του ελληνικού λαού. Ο ίδιος έχει βάλει στόχο το 25%. Λέω λοιπόν ότι είναι πολύ πιο πιθανό η ΕΛ.Α.Σ. να καταφέρει να υπερβεί το 25% του κυρίου Μητσοτάκη και να πάρει την πρώτη θέση στις επόμενες εκλογές, παρά ο κύριος Μητσοτάκης να πάει στην αυτοδυναμία. Διότι η αυτοδυναμία είναι στο 37, δεν είναι στο 25 που έχει βάλει ως στόχο. Καθώς φαίνεται δεν είναι τυχαίο ότι έχει βάλει αυτό τον στόχο. Τα πραγματικά του ποσοστά είναι κάτω από το 25%.

Άρα λοιπόν εμείς με αισιοδοξία απευθυνόμαστε στους πολίτες. Κυρίως όμως απευθυνόμαστε με ένα εναλλακτικό σχέδιο για το πού θα πάει η χώρα. Στη χώρα δεν χωράνε άλλες ανισότητες. Η χώρα δεν μπορεί να αφήσει πίσω περιφέρειες. Η χώρα δεν μπορεί ν’ αφήσει πίσω κοινωνικές κατηγορίες τους νέους ανθρώπους, τους μισθωτούς, τους ελεύθερους επαγγελματίες, τους αγρότες, τους παραγωγούς κτηνοτρόφους, οι οποίοι σήμερα έχουν υπαρξιακό πρόβλημα, αν θα συνεχίσουν να δουλεύουν στην ύπαιθρο, να δουλεύουν τη γη, να ασχολούνται με τα ζώα. Έχει υπαρξιακού χαρακτήρα προβλήματα η χώρα και νομίζω ότι η μόνη προοπτική διεξόδου και ελπίδας είναι η πολιτική αλλαγή.

«Η κυβέρνηση προχώρησε σε βίαιη απολιγνιτοποίηση χωρίς σχέδιο» – «Έγκλημα να κλείσει η Πτολεμαΐδα 5 όσο διαρκεί η κρίση»

Τσίπρας: Εγώ αυτό που θέλω να πω, και πραγματικά εδώ πρέπει να αναρωτηθούν οι πολίτες της Δυτικής Μακεδονίας, για ποιο λόγο η κυβέρνηση Μητσοτάκη επέλεξε αυτήν την γωνιά του χάρτη της χώρας μας να την κάνει μαύρη κουκίδα; Αυτό είναι το μεγάλο ερώτημα. Διότι αποφάσισε τη βίαιη απολιγνιτοποίηση χωρίς κανένα σχέδιο. Πρώτα έκλεισε τις μονάδες και μετά ξεκίνησε τη διαβούλευση και μετά προχώρησε και σε μία βίαιη λεηλασία του πλούτου που μπορεί να παράξει αυτή η περιοχή. Και ποιο είναι το μέλλον αυτής της περιοχής; Γνωρίζετε ποιο είναι το μέλλον αυτής της περιοχής; Τα data centers;

Κ. Μαυρίδης: Ανακοινώθηκαν επενδύσεις σε data centers.

Τσίπρας: Λοιπόν, να τα πάρουμε τα πράγματα από την αρχή. Εδώ διαπράττεται ένα έγκλημα που έχει και κοινωνικούς όρους, αλλά έχει και εθνικούς όρους. Δηλαδή είναι ένα έγκλημα απέναντι στην τοπική κοινωνία, αλλά είναι και ένα έγκλημα απέναντι στην ενεργειακή ασφάλεια της χώρας. Η χώρα αυτή τη στιγμή είναι εξαρτημένη από το φυσικό αέριο, από ένα πάρα πολύ ακριβό καύσιμο και άρα η ύπαρξη της μονάδας Πτολεμαΐδα 5 ως εφεδρεία για να μπορεί να τροφοδοτεί τις ενεργειακές ανάγκες της χώρας, ειδικά όταν είναι πάρα πολύ ψηλά η τιμή του φυσικού αερίου ήταν απαραίτητη και είναι απαραίτητη και πρέπει να υπάρξει ένας επανασχεδιασμός σε αυτή την κατεύθυνση.

Κ. Μαυρίδης: Άρα να μην κλείσει η μονάδα;

Τσίπρας: Βεβαίως, είναι απολύτως σαφές ότι δεν πρέπει να κλείσει η μονάδα, τουλάχιστον όσο βρισκόμαστε σε αυτή τη φάση της ενεργειακής κρίσης. Τώρα δεν ξέρω αν στο μέλλον τελειώσει ο πόλεμος, υπάρχουν δίκτυα αποθήκευσης, το δίκτυο είναι επαρκές και αποκατασταθεί η κανονικότητα, να πάμε ομαλά, καμία αντίρρηση. Αλλά όσο διαρκεί αυτή η κρίση είναι έγκλημα να κλείσει η μονάδα. Εγώ είμαι απολύτως σαφής. Και το λέω εγώ, που επαναλαμβάνω, υποστηρίζω την προοπτική της απανθρακοποίησης. Αλλά πιστεύετε εσείς ότι θα κριθεί το μέλλον του πλανήτη ή της περιοχής από μία μονάδα, όταν στη γύρω περιοχή όλες οι μονάδες έχουν επανεκκινήσει; Αστεία πράγματα είναι αυτά.

Το δεύτερο που θέλω να πω. Εμείς είχαμε ένα συγκροτημένο σχέδιο μετάβασης. Εδώ δεν υπάρχει τίποτα. Εδώ υπάρχει μονάχα η δυνατότητα, και δημιουργήθηκαν τεράστια φωτοβολταϊκά πάρκα τα οποία φωτοβολταϊκά πάρκα αντί να ανήκουν σε συνεταιρισμούς αγροτών και παραγωγών, αντί να ανήκουν σε μικρούς παραγωγούς.

Κ. Μαυρίδης: Προσθέστε και την τοπική αυτοδιοίκηση.

Τσίπρας: Αντί να ανήκουν στην τοπική αυτοδιοίκηση και στους δήμους. Πού ανήκουν τελικά; Ακόμα και οι μικροί παραγωγοί έχουν αναγκαστεί να πουλήσουν σε μεγάλα εταιρικά σχήματα. Γιατί; Γιατί μία από τις σημαντικότερες μεταρρυθμίσεις που η κυβέρνηση η δική μου προέκρινε το 2018, οι ενεργειακές κοινότητες, καταστρατηγήθηκε, λεηλατήθηκε, κακοποιήθηκε και οι ενεργειακές κοινότητες, αντί να είναι κοινότητες που εξυπηρετούν τους αυτοπαραγωγούς, τους κτηνοτρόφους, τους αγρότες, τους συνεταιρισμούς, τους δήμους και τις κοινότητες, στην πραγματικότητα έγινε το εργαλείο για να ευνοηθούν και να αποκτήσουν όρους σύμβασης στο δίκτυο οι μεγάλες εταιρείες, τα μεγάλα εταιρικά σχήματα. Και βλέπουμε και σήμερα εδώ ότι τα μεγάλα πάρκα τα έχουν οι μεγάλες εταιρείες.

Άρα λοιπόν εδώ έχουμε το εξής φαινόμενο. Η γη, η οποία θα έπρεπε να έχει αποκατασταθεί και να έχει αποδοθεί σε νέους αγρότες προκειμένου να παράγουν, έχει μετατραπεί σε ένα Ελντοράντο φωτοβολταϊκών που ανήκει σε πάρα πολύ λίγα χέρια με ευθύνη της κυβέρνησης. Και ποιο είναι το μέλλον της περιοχής; Εδώ λοιπόν θα έπρεπε να είχε σχεδιαστεί ώστε η παραγωγή ενέργειας στην περιοχή από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας να συμβάλλει ώστε η περιοχή εδώ να μην έχει ενεργειακό κόστος. Όταν λέω η περιοχή εννοώ οι κάτοικοι, οι πολίτες να έχουν θέρμανση και να μην έχουν ενεργειακό κόστος. Διότι οι πολίτες της Δυτικής Μακεδονίας είναι αυτοί οι οποίοι επί δεκαετίες, με κόστος την ποιότητα της ζωής τους, στήριξαν τη δυνατότητα η χώρα να έχει ηλεκτρική ενέργεια, να έχει ενέργεια και με κάποιο τρόπο εμείς οφείλουμε να το ανταποδώσουμε αυτό στη Δυτική Μακεδονία.

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