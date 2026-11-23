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Επίθεση κατά του Αλέξη Τσίπρα εξαπέλυσε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης, σε συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε τη Δευτέρα όπου παρουσιάστηκαν οι δράσεις των επόμενων ημερών για την ανάδειξη των προτάσεων του σχετικά με την αλλαγή του παραγωγικού μοντέλου της χώρας.

Αναφερόμενος στην αντιπαράθεση με την ΕΛ.Α.Σ. και τον Αλέξη Τσίπρα κατέστησε σαφές ότι «θα απαντάμε όπου πρέπει κι όπως πρέπει. Δεν θα μένει τίποτα αναπάντητο» κι επισήμανε πως το ΠΑΣΟΚ ψήφισε τη συγκρότηση της Εξεταστικής για τα «κόκκινα δάνεια», την περασμένη εβδομάδα στη Βουλή γιατί δεν είναι επικοινωνιακό θέμα αλλά αφορά δεκάδες χιλιάδες ανθρώπους βυθισμένους στην απελπισία.

«Δεν πρέπει κάποιοι επιτέλους να απολογηθούν; Τι θέλει ο κ. Τσίπρας; Να τον ακούμε να λέει ότι δεν πούλησε ούτε 1 ευρώ δάνεια και πούλησε 20 δισ. Ή να λένε στελέχη της ΕΛ.Α.Σ. ότι δεν φταίει ο κ. Τσίπρας, αλλά ο νόμος του 2003. Από το 2003 μέχρι σήμερα, υπήρχαν funds στην Ελλάδα; Όχι. Τα funds ήρθαν μετά τον νόμο που ψήφισαν τότε στη Βουλή. Δεν έχει να κάνει με πολιτική αντιπαράθεση, αλλά με την αλήθεια. Κάποιοι θα μάθουν ότι η αλήθεια θα ακούγεται. Δεν είναι κάτι υποκειμενικό», παρατήρησε και υπογράμμισε: «Έχουμε ως πολιτική επιλογή να λέμε, με όποιο κόστος, για πολιτική αλλαγή προς όφελος της κοινωνίας. Και θα συνεχίσουμε για να πετύχουμε τον στόχο».

Ο Νίκος Ανδρουλάκης σχολίασε και τις ενστάσεις που διατυπώνονται για τη διεύρυνση του ΠΑΣΟΚ, λέγοντας ότι έχουν έρθει και από την Αριστερά, και από το Κέντρο, ακόμη και από την Κεντροδεξιά. Μίλησε για δύο μέτρα και δύο σταθμά όταν κάποιος εντάσσεται στο ΠΑΣΟΚ να βάλλεται με κάθε δυνατό και αδύνατο τρόπο και θυμίζεται μέχρι και η τελευταία του δήλωση προ 20 ετών και ξεχνιούνται δηλώσεις άλλων, όπως «ο Μητσοτάκης είναι μπροστινός των καρτέλ».

Όσον αφορά τη σημαία του Πολυτεχνείου και τους διαξιφισμούς που καταγράφηκαν, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ τόνισε ότι «δεν είναι πεδίο κομματικών και μικροκομματικών αντιπαραθέσεων» και σημείωσε: «Ως νέος άνθρωπος έχω νιώσει το ρίγος να την κρατάς. Επιτρέψτε μου ως την ελάχιστη τιμή σε αυτούς που θυσιάστηκαν, να μην μπω σ’ αυτή τη συζήτηση. Θεωρώ απαράδεκτο αυτό που έγινε τις προηγούμενες ημέρες. Κάποιοι αντί να απαντάνε στον κ. Γεωργιάδη και στις αθλιότητες που είπε εις βάρος του αγώνα των νέων το ‘73, να επιτίθενται στο ΠΑΣΟΚ».

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