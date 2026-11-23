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Στις δυνατότητες συνεργασιών που έχει ο ΣΥΡΙΖΑ, με στόχο την παρουσία του στη Βουλή που θα προκύψει μετά τις εκλογές αναφέρθηκε η Ρένα Δούρου, εκφράζοντας την πεποίθηση ότι το κόμμα θα καταφέρει να περάσει τον πήχη του 3%, ενώ άφησε και σαφείς αιχμές και κατά ΠΑΣΟΚ και ΕΛΑΣ που ανταγωνίζονται για τη δεύτερη θέση, όπως ανέφερε χαρακτηριστικά.

«Ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ πάντως θα είναι στη νέα Βουλή. Όχι από κάποιο γινάτι αλλά από ανάγκη. Γιατί είναι η μόνη δύναμη που μπορεί να εγγυηθεί την ενότητα των προοδευτικών δυνάμεων, την απαραίτητη προϋπόθεση για να απαλλαγεί ο τόπος από τη σημερινή διεφθαρμένη κυβέρνηση», υπογράμμισε η πρόεδρος της ΚΟ του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ μιλώντας στην εφημερίδα «Αχαϊκή Πολιτεία» και την ιστοσελίδα politeianews.gr.

«Έχουμε απευθύνει κάλεσμα στη ΝΕΑΡ με την οποία μπορούμε να συμπορευθούμε. ΠΑΣΟΚ και ΕΛΑΣ επιμένουν σε λογικές τύπου νίκη με μία ψήφο, ή εμείς ή κανείς», πρόσθεσε, διαμηνύοντας: «Η κοινωνία αδιαφορεί για τους κομματικούς πατριωτισμούς, για τους ανταγωνισμούς ΠΑΣΟΚ και ΕΛΑΣ για τη… δεύτερη θέση. Οι πολίτες ζητούν πολιτική αλλαγή! Όχι το… καλύτερο νο 2!».

«Εμείς δεν περιοριζόμαστε στην κριτική της κυβέρνησης, καταθέτουμε συγκεκριμένες προτάσεις. Λέει πολλά η νίκη μας για τη σύσταση της Εξεταστικής Επιτροπής που προτείναμε, μόλις αποκτήσαμε τους 10 βουλευτές που επιβάλλει ο κανονισμός της Βουλής, για τα κόκκινα δάνεια, τα funds, τους servicers, το πρόγραμμα “Ηρακλής”, πραγματικό “Κέρβερο” για τους δανειολήπτες, όπως εύστοχα τον χαρακτήρισε ο εισηγητής μας Νίκος Παππάς», συνέχισε η Ρ. Δούρου και τόνισε: «Έτσι κάνει αντιπολίτευση ένα αριστερό κόμμα όπως είναι ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ εκτός αλλά κι εντός Βουλής. Γιατί πιστεύουμε ότι και η Βουλή μπορεί να γίνει πεδίο σύγκρουσης με τη Δεξιά, πεδίο όπου η Αριστερά μπορεί να μετράει νίκες».

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