Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google Add topontiki.gr on Google

Με ανακοίνωσή της αντεπιτίθεται η ΕΛΑΣ στον κυβερνητικό εκπρόσωπο Παύλο Μαρινάκη, ο οποίος κατά την ενημέρωση των συντακτών νωρίτερα επιτέθηκε στον Αλέξη Τσίπρα με αφορμή την πρωινή του ανάρτηση για το επίδομα στους συνταξιούχους και την προτροπή Μητσοτάκη να αγοράσουν στα εγγόνια τους το βιντεοπαιχνίδι GTA6.

H ΕΛΑΣ κατηγορεί τον κυβερνητικό εκπρόσωπο ότι δεν είπε τίποτα για το πρωθυπουργικό φιάσκο της διαφήμισης του ακατάλληλου για ανηλίκους παιχνιδιού αλλά και για την υπόθεση Λιάκου. Παράλληλα, κάνει λόγο για πανηγυρισμούς της κυβέρνησης για τη χρηματιστηριακή τιμή της ΔΕΗ όταν οι πολίτες «μετρούν το κόστος της στον λογαριασμό τους», ενώ απαντά και για τις επενδύσεις και τον πληθωρισμό.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης:

«Ούτε κουβέντα δεν βρήκε να πει ο κυβερνητικός εκπρόσωπος κατά την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών για το φιάσκο της πρωθυπουργικής διαφήμισης του ακατάλληλου παιχνιδιού GTA VI για ανήλικους, αλλά ούτε και για την υπόθεση του κ. Λιάκου. Με επιθέσεις στον Αλέξη Τσίπρα και επικλήσεις στην έλλειψη οικογενειακής ευθύνης, η αλήθεια δεν μπορεί να αποσιωπηθεί… μια κυβέρνηση που έχει στο DNA της τα σκάνδαλα, τη διαφθορά, την παραπλάνηση των πολιτών και την αποσιώπηση των ευθυνών.

Σχετικά με τη ΔΕΗ, η κυβέρνηση πανηγυρίζει για τους μετόχους. Οι πολίτες όμως πληρώνουν 52,5% ακριβότερο ρεύμα. Ο κ. Μαρινάκης μιλά για τα χρέη της ΔΕΗ. Ας δούμε τους αριθμούς. Το 2014 το καθαρό χρέος της επιχείρησης ήταν 4,9 δισ. ευρώ. Το 2019 είχε μειωθεί στα 3,6 δισ. Σήμερα βρίσκεται περίπου στα 6,5 δισ. Η διοίκηση της ΔΕΗ παρουσιάζει τις υψηλές τιμές ηλεκτρικής ενέργειας ως παράγοντα που στηρίζει τις μελλοντικές αποδόσεις της επιχείρησης, δηλαδή, αυτό που αποτελεί οικονομική ασφυξία για τα νοικοκυριά παρουσιάζεται ως επενδυτικό πλεονέκτημα για τους μετόχους. Η κυβέρνηση μετρά την αξία της ΔΕΗ στο χρηματιστήριο. Οι πολίτες μετρούν το κόστος της στον λογαριασμό τους.

Αναφορικά με τις επενδύσεις, ο κ. Μαρινάκης ισχυρίζεται ότι οι κυβερνητικές προβλέψεις επιβεβαιώνονται κάθε χρόνο. Ας διαβάσει, λοιπόν, τους ίδιους τους κρατικούς προϋπολογισμούς και τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ.

•⁠ ⁠Το 2023 η κυβέρνηση προέβλεπε αύξηση των επενδύσεων κατά 15,5%. Η αύξηση περιορίστηκε στο 6,6%.

•⁠ ⁠Το 2024 προέβλεπε 15,1%. Η αύξηση ήταν μόλις 4,5%.

•⁠ ⁠Το 2025 προέβλεπε 8,4%. Η αύξηση έφτασε περίπου στο 8%.

Τέλος, o κ. Μαρινάκης επικαλείται τον χαμηλό πληθωρισμό, λες και αυτό σημαίνει ότι μειώθηκαν οι τιμές. Ας το εξηγήσουμε απλά. Ο πληθωρισμός δείχνει πόσο γρήγορα αυξάνονται οι τιμές. Η ακρίβεια είναι το υψηλό επίπεδο των τιμών που πληρώνουμε καθημερινά. Αν ένα καλάθι τροφίμων κόστιζε 100 ευρώ το 2019 και σήμερα κοστίζει 136 ευρώ, ακόμη και αν ο πληθωρισμός μηδενιστεί αύριο, το καλάθι θα συνεχίσει να κοστίζει 136 ευρώ. Δεν θα επιστρέψει στα 100. Αυτή είναι η πραγματικότητα που αποκρύπτει η κυβέρνηση. Οι τιμές έχουν ανέβει μόνιμα».

Διαβάστε επίσης:

Τσίπρας: Λουλούδια στο Μνημείο του Ολοκαυτώματος Μεσοβούνου – «Το μέτωπο απέναντι στον φασισμό πρέπει να είναι διαρκές και άσβεστο στο πέρασμα του χρόνου»

Μαρινάκης απαντά σε Τσίπρα: Προσπαθεί να βάλει capital controls και στη μνήμη μας (Video)

Λιάκος – Τσάφος: Η κυβέρνηση καλύπτει τους… ακάλυπτους – Γιατί οι υποθέσεις δεν κλείνουν, τι είπαν Μαρινάκης, Βορίδης