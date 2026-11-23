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Πώς μπορούν οι συλλογές ενός μουσείου ή μιας βιβλιοθήκης να συμβάλουν στην αντιμετώπιση των σύγχρονων κοινωνικών και περιβαλλοντικών προκλήσεων;

Πώς μπορεί η διαφύλαξη της πολιτιστικής κληρονομιάς να συνδεθεί με την εκπαίδευση, την κοινωνική συνοχή και τη βιώσιμη ανάπτυξη;

Τα ερωτήματα αυτά βρέθηκαν στο επίκεντρο της ημερίδας «Μουσεία και Βιβλιοθήκες για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη», η οποία πραγματοποιήθηκε στις 19 Νοεμβρίου 2026 στην Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος (ΕΒΕ), στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, στο πλαίσιο μιας τριήμερης διοργάνωσης, από τις 18 έως τις 20 Νοεμβρίου.

Η πρωτοβουλία εντάσσεται στην ελληνική συμμετοχή στο διεθνές πρόγραμμα Our Collections Matter (OCM) του ICCROM, το οποίο αναδεικνύει τη δυνατότητα των πολιτιστικών συλλογών να συμβάλλουν στην επίτευξη των 17 Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης του ΟΗΕ και των και 169 επιμέρους υποστόχων, με επίκεντρο τον άνθρωπο, τον πλανήτη, την ευημερία, την ειρήνη και τη συνεργασία. Για την εφαρμογή του προγράμματος στην Ελλάδα συνεργάζονται το Υπουργείο Πολιτισμού, ως Εθνικός Κόμβος για τα μουσεία, και η Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος, ως Εθνικός Κόμβος για τις βιβλιοθήκες.

Η συνεργασία αυτή φέρνει κοντά δύο χώρους με διαφορετικές επιστημονικές παραδόσεις, αλλά κοινή δημόσια αποστολή: τη διαφύλαξη της συλλογικής μνήμης και την αξιοποίησή της προς όφελος της κοινωνίας. Επιπλέον αναδεικνύει τη συμβολή της πολιτιστικής κληρονομιάς στη βιώσιμη ανάπτυξη και τον σύγχρονο κοινωνικό ρόλο των πολιτιστικών οργανισμών.

Η βιωσιμότητα ως στρατηγική επιλογή της Εθνικής Βιβλιοθήκης

Στον ρόλο των βιβλιοθηκών ως φορέων βιώσιμης ανάπτυξης εστίασε η Γενική Διευθύντρια της ΕΒΕ, δρ Χρύσα Νικολάου, στην εισήγησή της με τίτλο «Από τις συλλογές στη βιώσιμη ανάπτυξη: Η στρατηγική της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδος». Αναδεικνύοντας τη στενή σύνδεση της βιωσιμότητας με τη δημόσια αποστολή των βιβλιοθηκών, παρουσίασε τον τρόπο με τον οποίο οι αρχές της ενσωματώνονται στο Στρατηγικό Σχέδιο της ΕΒΕ 2026 – 2030, μέσα από την προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς, τον ψηφιακό μετασχηματισμό, την ισότιμη πρόσβαση στη γνώση και την ενίσχυση των συνεργασιών.

Άλλωστε μία από τις σημαντικότερες προτεραιότητες του Στρατηγικού Σχεδίου 2026 – 2030 είναι η ενίσχυση της Εθνικής Βιβλιοθήκης ως επιτελικού κόμβου του ελληνικού οικοσυστήματος βιβλιοθηκών, μια στρατηγική επιλογή που απορρέει από τον εθνικό θεσμικό της ρόλο και από την ανάγκη να ενισχυθούν η συνεργασία, η διάδοση προτύπων και η ανταλλαγή τεχνογνωσίας. Η σημασία της στρατηγικής αυτής για την εθνική δικτύωση των βιβλιοθηκών είναι ιδιαίτερη στο πεδίο της βιώσιμης ανάπτυξης.

Παράλληλα υπογράμμισε την ανάγκη να αποτιμάται η συνεισφορά των βιβλιοθηκών όχι μόνο με βάση το εύρος των δραστηριοτήτων τους, αλλά κυρίως με γνώμονα τον ουσιαστικό κοινωνικό τους αντίκτυπο, δηλαδή τη δυνατότητά τους να ενισχύουν τη μάθηση, να περιορίζουν τις ανισότητες και να διευρύνουν τις ευκαιρίες συμμετοχής των πολιτών.

Συνοψίζοντας αυτή την προσέγγιση επισήμανε: «Η σημασία των συλλογών μας δεν βρίσκεται μόνο σε όσα μας επιτρέπουν να γνωρίζουμε για το παρελθόν, αλλά και σε όσα μας επιτρέπουν να κατανοήσουμε, να αποφασίσουμε και να διαμορφώσουμε για το μέλλον».

Από τη στρατηγική στην πράξη: Κοινές δράσεις και ανταλλαγή τεχνογνωσίας

Η ημερίδα ανέδειξε το εύρος της συνεργασίας μεταξύ της ΕΒΕ και του Υπουργείου Πολιτισμού μέσα από εισηγήσεις στελεχών των δύο φορέων, παρουσιάσεις ερευνητικών αποτελεσμάτων και παραδείγματα καλών πρακτικών. Οι εργασίες οργανώθηκαν γύρω από τρεις θεματικές ενότητες:

● τη βιωσιμότητα και τη στρατηγική,

● τον ρόλο των πολιτιστικών συλλογών

● και την παρουσίαση εφαρμοσμένων πρακτικών από μουσεία και βιβλιοθήκες.

Παρουσιάστηκαν, μεταξύ άλλων, η λειτουργία των δύο Εθνικών Κόμβων του προγράμματος OCM, τα αποτελέσματα έρευνας για τη σχέση πολιτιστικής κληρονομιάς και βιωσιμότητας, καθώς και ο Οδηγός για τον σχεδιασμό συμμετοχικών δράσεων για δημόσια αρχαιολογικά μουσεία και βιβλιοθήκες, ένα πρακτικό εργαλείο για τη σύνδεση των πολιτιστικών συλλογών με τους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης.

Ξεχωριστή θέση είχαν οι παρουσιάσεις εκπαιδευτικών πρωτοβουλιών από αρχαιολογικά μουσεία, το Μουσείο Βυζαντινού Πολιτισμού, τη Βιβλιοθήκη της Βουλής των Ελλήνων και την ΕΒΕ, οι οποίες ανέδειξαν διαφορετικούς τρόπους με τους οποίους τα πολιτιστικά τεκμήρια μπορούν να αποτελέσουν αφορμή για μάθηση, ευαισθητοποίηση και ενεργό συμμετοχή.

Εργαστήρια για την προστασία των συλλογών και τον σχεδιασμό συμμετοχικών δράσεων

Η διοργάνωση πλαισιώθηκε από δύο εξειδικευμένα εργαστήρια, στις 18 και 20 Νοεμβρίου, με στόχο τη μεταφορά τεχνογνωσίας και την ανάπτυξη πρακτικών δεξιοτήτων.

● Το πρώτο εργαστήριο, με θέμα «Συσκευασία Συλλογών: Προστασία και Βιώσιμες Πρακτικές», επικεντρώθηκε στις κατάλληλες μεθόδους και στα υλικά αποθήκευσης και προστασίας των συλλογών. Περιλάμβανε πρακτικές εφαρμογές, όπως η κατασκευή υποστηρίξεων, προσαρμοσμένων βάσεων και αρχειακών κουτιών.

● Το δεύτερο εργαστήριο, με θέμα «Σχεδιασμός δράσεων ευαισθητοποίησης», εστίασε στις βασικές αρχές ανάπτυξης εκπαιδευτικών προγραμμάτων, με έμφαση στον συμμετοχικό σχεδιασμό δράσεων που συνδέονται με επιλεγμένους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης.

Τα δύο εργαστήρια ανέδειξαν τις συμπληρωματικές διαστάσεις της σύγχρονης διαχείρισης πολιτιστικών συλλογών: την επιστημονικά τεκμηριωμένη προστασία τους και την ενεργό αξιοποίησή τους για την εκπαίδευση και την κοινωνία.

Μια συνεργασία με προοπτική

Η συνεργασία της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδος με το Υπουργείο Πολιτισμού στο πρόγραμμα Our Collections Matter εντάσσεται σε μια ευρύτερη προσπάθεια ενίσχυσης της δικτύωσης, της ανταλλαγής τεχνογνωσίας και της ανάπτυξης κοινών μεθοδολογικών εργαλείων στον χώρο του πολιτισμού.

Με αφετηρία τις συλλογές τους, μουσεία και βιβλιοθήκες καλούνται να επαναπροσδιορίσουν τη σχέση τους με την κοινωνία, συνδέοντας την προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς με τη σύγχρονη γνώση, την εκπαίδευση και την ενεργό συμμετοχή των πολιτών.

Το μήνυμα της διοργάνωσης είναι σαφές: Η πολιτιστική κληρονομιά δεν αποτελεί μόνο παρακαταθήκη του παρελθόντος, αλλά και πολύτιμο πόρο για τη διαμόρφωση ενός βιώσιμου μέλλοντος.