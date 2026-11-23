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Το prime time του Mega ήταν ως ένα βαθμό βαρόμετρο της επίδοσης του χάρη και στο οποίο ο σταθμός της Καλλιθέας έπειτα από ακριβώς δύο εβδομάδες βρέθηκε στην κορυφαία θέση τηλεπροτιμήσεων– για την ακρίβεια την Παρασκευή 6/11 είχε συγκατοικήσει στο ρετιρέ της τηλεθέασης με τον ΣΚΑΪ .

Αυτή τη φορά κέρδισε στην κούρσα τηλεθέασης τον Alpha με διαφορά μόλις 0,1 μονάδα.

Εντυπωσιακή μεταβολή μεριδίου καταγράφηκε από την Nielsen στον ΑΝΤ1 ο οποίος είδε την δυναμική του να διαμορφώνεται στο 12,3% από 9,5% την Πέμπτη (19/11).

Πτωτικά κινήθηκε ο δείκτης τηλεθέασης συγκριτικά με την προηγούμενη μέρα σε STAR, ΣΚΑΪ, OPEN και ΕΡΤNews.

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