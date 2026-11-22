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Μια απρόσμενη κουβέντα για το τηλεοπτικό μέλλον του «Καλύτερα δε γίνεται» άνοιξε στον αέρα της εκπομπής το μεσημέρι της Κυριακής 22 Νοεμβρίου, με τη Ναταλία Γερμανού να δίνει τη δική της απάντηση στο ενδεχόμενο να τη βλέπουμε καθημερινά στην τηλεόραση.

Η παρουσιάστρια του Alpha και ο Παναγιώτης Ραφαηλίδης αντάλλαξαν μερικές χιουμοριστικές ατάκες, με αφορμή τις αλλαγές και τις μετακινήσεις που παρατηρούνται στο τηλεοπτικό τοπίο.

Αν και η συζήτηση ξεκίνησε σε χαλαρό κλίμα, δεν άργησε να φτάσει στο ενδεχόμενο μιας διαφορετικής τηλεοπτικής καθημερινότητας για την ίδια.

Όλα ξεκίνησαν όταν η Ναταλία Γερμανού, αφού σχολίασε την εμφάνισή της, μπερδεύτηκε με την ημέρα και απευθύνθηκε στους τηλεθεατές σαν να ήταν Σάββατο.

«Γιατί πάντα πιστεύω ότι είναι Σάββατο;», αναρωτήθηκε η παρουσιάστρια.

Ο Παναγιώτης Ραφαηλίδης δεν έχασε την ευκαιρία να την πειράξει, δίνοντας τη δική του εξήγηση για το μπέρδεμά της.

«Δεν θες να είναι Κυριακή, γιατί αύριο δεν έχει “Καλύτερα δε γίνεται”. Θες να είναι Σάββατο, να έχει και αύριο», της απάντησε.

Η Ναταλία Γερμανού συνέχισε το παιχνίδι των ατακών, φέρνοντας στη συζήτηση το ενδεχόμενο να παρουσιάζει εκπομπή σε καθημερινή βάση.

«Το πάω φιρί φιρί για καθημερινό; Αυτό θες να μου πεις;», σχολίασε χαρακτηριστικά.

«Το πας. Γιατί γίνονται κάποιες μετακομίσεις, έχουν συμβεί, μπορεί να συμβούν και στο δικό μας σπίτι», της είπε ο Παναγιώτης Ραφαηλίδης.

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