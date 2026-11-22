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Το τέλος της παρουσίας του Νίκου Συρίγου από το πάνελ της εκπομπής της επιβεβαίωσε η Σίσσυ Χρηστίδου.

Με story στον λογαριασμό της στο Instagram, η παρουσιάστρια υπογράμμισε πως πρόκειται για μια επιλογή την οποία η ίδια και όλη η ομάδα σέβονται απόλυτα.

Η Σίσσυ Χρηστίδου εξέφρασε δημόσια την εκτίμησή της προς τον δημοσιογράφο που υπήρξε επί χρόνια συνεργάτη της, ευχαριστώντας τον για τη στήριξή του όλα αυτά τα χρόνια.

Όπως ανέφερε, ο Νίκος Συρίγος έπαιξε καθοριστικό ρόλο στην εξέλιξή της, βοηθώντας τη να εκφράζει πιο ανοιχτά τη γνώμη της, να διεκδικεί και να υπερασπίζεται τον εαυτό της.

«Του χρωστάω πάρα πολλά», σημείωσε χαρακτηριστικά, στο τέλος του μηνύματός της.

«Λοιπόν, ήρθε η ώρα να τα πούμε λίγο κι εμείς. Μου έχετε στείλει πάρα πολλά μηνύματα. Με ρωτάτε όλο αυτόν τον καιρό τι συμβαίνει ακριβώς με τον Νίκο, αλλά έπρεπε να περιμένω κι εγώ, όπως και όλοι οι υπόλοιποι, την επίσημη ανακοίνωση να βγει. Η απόφαση πάρθηκε και ο Νίκος δεν θα είναι πια στο “Χαμογέλα και πάλι”. Είναι μια απόφαση που σεβόμαστε όλοι μας. Θέλω όμως να πω δύο πράγματα για τον Νίκο», ανέφερε αρχικά η παρουσιάστρια.

»Καταρχάς θέλω και δημόσια να του πω ένα τεράστιο ευχαριστώ για όλα αυτά τα χρόνια που ήταν δίπλα μου. Παραμένει δίπλα μου, απλά όχι στον αέρα. Είναι ένας άνθρωπος που με άλλαξε πάρα πολύ σαν παρουσιάστρια. Άλλαξε τον τρόπο που δουλεύω. Μου έμαθε να μην φοβάμαι, να λέω τη γνώμη μου δυνατά, να διεκδικώ, να υπερασπίζομαι τον εαυτό μου και στη ζωή μου και στη δουλειά μου. Του χρωστάω πάρα πολλά. Αυτά ήθελα να πω. Σ’ αγαπώ πολύ», πρόσθεσε.

Το τέλος από το MEGA

Η εταιρεία παραγωγής Barking Well Media ανακοίνωσε την ολοκλήρωση της συνεργασίας του Νίκου Συρίγου με την εκπομπή του MEGA, δίνοντας απαντήσεις για την απουσία του το τελευταίο διάστημα.

Στη σχετική ανακοίνωση σημείωσε ωστόσο πως ο δημοσιογράφος παραμένει στο δυναμικό της εταιρείας και αναμένεται να αναλάβει νέο ρόλο, ο οποίος θα γνωστοποιηθεί προσεχώς.

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