Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google Add topontiki.gr on Google

Στη σύλληψη μιας 55χρονης ελληνίδας, η οποία κατηγορείται για εμπορία ανθρώπων με σκοπό τη γενετήσια εκμετάλλευση, προχώρησαν αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Καταπολέμησης Διακίνησης και Εμπορίας Ανθρώπων και Αγαθών της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, το απόγευμα της Παρασκευής.

Σύμφωνα με την έρευνα της ΕΛ.ΑΣ., η κατηγορούμενη φέρεται να εκμεταλλευόταν επί περίπου έναν χρόνο 45χρονη ημεδαπή -άτομο με αναπηρία και έντονη ψυχοδιανοητική ευαλωτότητα- οδηγώντας την στην εκπόρνευση σε οίκους ανοχής στο κέντρο της Αθήνας, προκειμένου να αποκομίζει παράνομα χρηματικά οφέλη.

Το κουβάρι της υπόθεσης άρχισε να ξετυλίγεται την Πέμπτη 19 Νοεμβρίου, όταν αστυνομικοί πραγματοποίησαν στοχευμένους ελέγχους σε 10 οίκους ανοχής της πρωτεύουσας για τον εντοπισμό θυμάτων trafficking. Σε έναν από αυτούς, ο οποίος μάλιστα λειτουργούσε παρά το γεγονός ότι είχε σφραγιστεί από τον Δήμο, εντοπίστηκε η 45χρονη γυναίκα.

Από τη διερεύνηση προέκυψαν σαφείς ενδείξεις ότι αποτελούσε θύμα γενετήσιας εκμετάλλευσης, ενώ η ψυχοδιανοητική της ευαλωτότητα επιβεβαιώθηκε και από πραγματογνώμονα ψυχολόγο.

Συναισθηματική χειραγώγηση και πιέσεις

Όπως προέκυψε από την προανάκριση, η 55χρονη προσέγγισε το θύμα πριν από έναν χρόνο, γνωρίζοντας εξαρχής την αναπηρία και την ευάλωτη κατάστασή της. Εκμεταλλευόμενη αυτή την αδυναμία, άσκησε επανειλημμένες πιέσεις και συναισθηματική επιρροή ώστε να την πείσει να εργαστεί ως εκδιδόμενη.

Η κατηγορούμενη συνόδευε την 45χρονη στους οίκους ανοχής όπου πραγματοποιούνταν τα ερωτικά ραντεβού και παρακρατούσε το μεγαλύτερο μέρος των χρημάτων. Ακόμη και όταν η παθούσα αντιδρούσε και διέκοπτε την εκπόρνευση, η 55χρονη την έπειθε να επιστρέψει, επιστρατεύοντας συναισθηματική χειραγώγηση, πιέσεις και υποσχέσεις για μεγάλα κέρδη. Παράλληλα, την καθοδηγούσε ώστε να κρύβει από την οικογένεια και τον κοινωνικό της περίγυρο τι ακριβώς έκανε, για να μην υπάρξουν αντιδράσεις.

Μετά την αξιοποίηση των στοιχείων, οι αστυνομικοί εντόπισαν την 55χρονη στην Αθήνα και προχώρησαν στη σύλληψή της. Κατά τις έρευνες που ακολούθησαν κατασχέθηκαν δύο κινητά τηλέφωνα και ιδιόχειρες σημειώσεις.

Στην 45χρονη παρασχέθηκε άμεσα η προβλεπόμενη αρωγή και προστασία από τις αρμόδιες υπηρεσίες, ενώ η συλληφθείσα οδηγήθηκε ενώπιον του εισαγγελέα.

Διαβάστε επίσης:

Κυβερνοεπιθέσεις: «Ό,τι είναι ευάλωτο θα χτυπηθεί γρήγορα» – Καμπανάκι Παπαγεωργίου για κρατικούς χάκερ, κρίσιμες υποδομές και ψυγεία

«Κιαροσκούρο» αλά ελληνικά: Εξαρθρώθηκε κύκλωμα με 35 πλαστούς πίνακες στην Αθήνα – Είχαν αξία 1,7 εκατ. ευρώ αν ήταν γνήσιοι

Συναγερμός στην Αντιτρομοκρατική: 14χρονος μαθητής έψαχνε πιστόλι και ημιαυτόματο για επίθεση σε σχολεία – Το άγριο μπούλινγκ που βίωνε και οι συμβουλές από το ChatGPT