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Μια υπόθεση που θυμίζει έντονα το σενάριο της ιταλικής αστυνομικής σειράς μυστηρίου «Κιαροσκούρο» (ChiaroScuro) του Netflix, όπου ένας ειδικός στην τέχνη και η αστυνομία κυνηγούν ένα κύκλωμα πλαστών πινάκων και ψευδών πιστοποιητικών, αποκαλύφθηκε στην πραγματική ζωή και μάλιστα στην καρδιά της Αθήνας.

Το μεσημέρι του Σαββάτου (21/11), στελέχη της Υποδιεύθυνσης Καταπολέμησης Διακίνησης και Εμπορίας Ανθρώπων και Αγαθών της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος πέρασαν χειροπέδες σε έναν 44χρονο, κατηγορούμενο για διακίνηση πλαστών έργων τέχνης, διακεκριμένη απάτη και παραβίαση της νομοθεσίας περί πνευματικής ιδιοκτησίας, ενώ αναζητείται ένας ακόμη 49χρονος συνεργός του.

Όπως ακριβώς στη σειρά του Netflix, όπου η έρευνα ξεκινά από την παραμικρή λεπτομέρεια που προδίδει μια πλαστογραφία, έτσι και στην αθηναϊκή υπόθεση το κουβάρι άρχισε να ξετυλίγεται έπειτα από καταγγελία. Σύμφωνα με αυτήν, σε διαδικτυακή πλατφόρμα αγοραπωλησιών είχαν αναρτηθεί προς πώληση δύο πίνακες που αποδίδονταν σε γνωστό ζωγράφο, συνοδευόμενοι από πλαστά πιστοποιητικά γνησιότητας.

Από την προανάκριση και την ανάλυση των στοιχείων προέκυψε ότι δεν επρόκειτο για μεμονωμένο περιστατικό, αλλά για οργανωμένη δράση κατασκευής και εμπορίας απομιμήσεων έργων τέχνης, τα οποία πλαισιώνονταν συστηματικά από ψευδείς βεβαιώσεις αυθεντικότητας.

Βρέθηκαν 97 χρυσές λίρες και 35 πίνακες γνωστών ζωγράφων

Στο πλαίσιο της αστυνομικής επιχείρησης το Σάββατο, ο 44χρονος -ο οποίος φέρεται να λειτουργούσε κατ’ εντολή και για λογαριασμό του 49χρονου- εντοπίστηκε να κατέχει έξι έργα τέχνης του ίδιου ζωγράφου, έτοιμα να πωληθούν έναντι 5.150 ευρώ συνολικά.

Ακολούθησαν έρευνες σε οικίες, παρουσία δικαστικού λειτουργού, όπου εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν:

35 έργα τέχνης που αποδίδονταν σε γνωστούς Έλληνες και ξένους δημιουργούς

97 χρυσές λίρες

4 χρυσά γαλλικά νομίσματα

2 πολύτιμοι λίθοι

2.750 ευρώ σε μετρητά

Στο 1,7 εκατ. ευρώ η εκτιμώμενη αξία τους αν ήταν αυθεντικά

Όπως στη μικρή οθόνη χρειάστηκε το έμπειρο μάτι του ειδικού συμβούλου τέχνης Κόσμο Σπεράντσα για να ξεχωρίσει τα αυθεντικά αριστουργήματα από τις απομιμήσεις, έτσι και στην υπόθεση της Αθήνας κλήθηκε εξειδικευμένη ιστορικός τέχνης και τεχνοκριτικός. Η ειδικός αποφάνθηκε ότι τα κατασχεθέντα έργα είναι πλαστά και αποτελούν απομιμήσεις γνωστών καλλιτεχνών.

Μάλιστα, εκτίμησε πως αν οι πίνακες ήταν γνήσιοι, η συνολική τους αξία θα έφτανε περίπου το 1.700.000 ευρώ. Παράλληλα, διορίστηκε πραγματογνώμονας για τον επίσημο έλεγχο τόσο των έργων όσο και των συνοδευτικών εγγράφων.

Ο 44χρονος οδηγείται στον εισαγγελέα, ενώ οι έρευνες της ΕΛ.ΑΣ. συνεχίζονται προκειμένου να εντοπιστεί ο 49χρονος συνεργός του και να διαπιστωθεί το πλήρες εύρος της δράσης του κυκλώματος.

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