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Τη Δευτέρα 23 Νοεμβρίου αναμένεται, σύμφωνα με τις πληροφορίες της Ένωσης για την Υπεράσπιση της Εργασίας και του Κοινωνικού Κράτους (ΕΝΥΠΕΚΚ), η καταβολή της ετήσιας οικονομικής ενίσχυσης των 400 ευρώ, την οποία θα λάβουν περίπου 2,2 εκατομμύρια δικαιούχοι. Ωστόσο, παρά την αύξηση του ποσού και την κατάργηση των εισοδηματικών και περιουσιακών κριτηρίων, περίπου 500.000 συνταξιούχοι κινδυνεύουν να μείνουν εκτός, κυρίως εξαιτίας του ηλικιακού ορίου που εξακολουθεί να ισχύει.

Με αναλυτικό οδηγό εννέα ερωτήσεων και απαντήσεων, η ΕΝΥΠΕΚΚ, με την υπογραφή του προέδρου της, Αλέξη Μητρόπουλου, και της δικηγόρου Αγγελικής Α. Μητροπούλου, εξηγεί ποιοι δικαιούνται την ενίσχυση, πότε θα καταβληθεί, ποιες προϋποθέσεις ισχύουν και ποιες κοινωνικές ομάδες αποκλείονται.

Παράλληλα, καλεί την κυβέρνηση να επανεξετάσει τον ηλικιακό «κόφτη», επικαλούμενη και τις επιφυλάξεις που έχει διατυπώσει ο Συνήγορος του Πολίτη για τον αποκλεισμό συνταξιούχων που δεν είχαν λάβει ακόμη την κύρια σύνταξή τους κατά τον προβλεπόμενο μήνα αναφοράς.

Η ετήσια οικονομική ενίσχυση θεσπίστηκε αρχικά με το άρθρο 72 του ν. 5217/2025, σε ύψος 250 ευρώ. Τον Ιούνιο του 2026, με τον ν. 5313/2026, το ποσό αυξήθηκε στα 300 ευρώ και διευρύνθηκαν τα εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια. Στη συνέχεια, μετά τις εξαγγελίες του πρωθυπουργού στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, το επίδομα αυξήθηκε στα 400 ευρώ καθαρά, με κατάργηση των συγκεκριμένων οικονομικών κριτηρίων.

Η νέα ρύθμιση περιλαμβάνεται στο άρθρο 20 του ν. 5355/2026, που ψηφίστηκε στις 13 Νοεμβρίου. Όπως επισημαίνει η ΕΝΥΠΕΚΚ, η κατάργηση των εισοδηματικών και περιουσιακών περιορισμών δεν συνοδεύτηκε από αντίστοιχη κατάργηση του ηλικιακού ορίου, με αποτέλεσμα να παραμένουν εκτός σημαντικές κατηγορίες συνταξιούχων.

Οι εννέα ερωτήσεις και απαντήσεις για το επίδομα των 400 ευρώ

1. Πότε καταβάλλεται το επίδομα;

Σύμφωνα με τη νομοθετική ρύθμιση, η ετήσια οικονομική ενίσχυση καταβάλλεται έως τις 30 Νοεμβρίου κάθε έτους.

Η ΕΝΥΠΕΚΚ αναφέρει, επικαλούμενη ασφαλείς πληροφορίες, ότι η πληρωμή για το 2026 θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 23 Νοεμβρίου.

2. Ποιες είναι οι βασικές προϋποθέσεις;

Για τους συνταξιούχους γήρατος του e-ΕΦΚΑ απαιτείται να έχει καταβληθεί κύρια σύνταξη κατά τον Σεπτέμβριο του 2026 και να έχουν συμπληρώσει το 65ο έτος ηλικίας έως τις 31 Δεκεμβρίου 2025.

Επομένως, στην κατηγορία αυτή εντάσσονται όσοι έχουν γεννηθεί έως και τις 31 Δεκεμβρίου 1960.

Ειδική πρόβλεψη υπάρχει για δικαιούχους που λαμβάνουν αποκλειστικά σύνταξη λόγω θανάτου, χωρίς δική τους σύνταξη. Σε αυτές τις περιπτώσεις, σύμφωνα με την ΕΝΥΠΕΚΚ, το ηλικιακό όριο είναι τα 60 έτη, με ημερομηνία αναφοράς επίσης την 31η Δεκεμβρίου 2025.

3. Πόσοι θα λάβουν τα 400 ευρώ;

Σύμφωνα με τα στοιχεία που παραθέτει η ΕΝΥΠΕΚΚ από το υπουργείο Οικονομικών και τον ΕΦΚΑ, οι δικαιούχοι ανέρχονται σε περίπου 2,2 εκατομμύρια.

Η ανακοίνωση παρουσιάζει την ακόλουθη κατανομή:

1.779.112 συνταξιούχοι γήρατος και θανάτου άνω των 65 ετών.

συνταξιούχοι γήρατος και θανάτου άνω των 65 ετών. 19.753 δικαιούχοι σύνταξης χηρείας άνω των 60 ετών, χωρίς σύνταξη εξ ιδίου δικαιώματος.

δικαιούχοι σύνταξης χηρείας άνω των 60 ετών, χωρίς σύνταξη εξ ιδίου δικαιώματος. 179.778 συνταξιούχοι αναπηρίας.

συνταξιούχοι αναπηρίας. 171.738 επιδοματούχοι του ΟΠΕΚΑ.

επιδοματούχοι του ΟΠΕΚΑ. 49.570 δικαιούχοι σύνταξης ή επιδόματος ανασφάλιστου υπερήλικα.

4. Ποιες άλλες κατηγορίες περιλαμβάνονται στους δικαιούχους;

Εκτός από τους συνταξιούχους γήρατος και θανάτου που πληρούν τις προβλεπόμενες προϋποθέσεις, το επίδομα αφορά επίσης:

Συνταξιούχους που έλαβαν κύρια σύνταξη αναπηρίας τον Σεπτέμβριο του 2026.

τον Σεπτέμβριο του 2026. Δικαιούχους σύνταξης ανασφάλιστων υπερηλίκων.

Δικαιούχους επιδόματος κοινωνικής αλληλεγγύης ανασφάλιστων υπερηλίκων.

Άτομα με αναπηρία που λαμβάνουν συγκεκριμένες προνοιακές παροχές από τον ΟΠΕΚΑ.

Δικαιούχους επιδόματος απολύτου αναπηρίας, εξωιδρυματικού επιδόματος και άλλων ειδικών αναπηρικών παροχών.

Ανάδοχους γονείς ατόμων ενταγμένων σε γενικά ή ειδικά αναπηρικά προνοιακά προγράμματα, εφόσον λαμβάνουν την προβλεπόμενη οικονομική ενίσχυση.

Προβλέπονται επίσης ειδικές περιπτώσεις αναδρομικής καταβολής για δικαιούχους αναπηρικών προνοιακών παροχών.

5. Είναι αφορολόγητο και ακατάσχετο το επίδομα;

Ναι. Σύμφωνα με τη ρύθμιση που παραθέτει η ΕΝΥΠΕΚΚ, η ενίσχυση των 400 ευρώ είναι:

Αφορολόγητη , χωρίς τέλη, εισφορές ή άλλες κρατήσεις.

, χωρίς τέλη, εισφορές ή άλλες κρατήσεις. Ακατάσχετη και ανεκχώρητη , τόσο έναντι του Δημοσίου όσο και τρίτων.

, τόσο έναντι του Δημοσίου όσο και τρίτων. Μη συμψηφιζόμενη με βεβαιωμένα χρέη προς την Εφορία, ασφαλιστικά ταμεία, δήμους ή πιστωτικά ιδρύματα.

Συνεπώς, οι δικαιούχοι λαμβάνουν ολόκληρο το ποσό των 400 ευρώ.

6. Μπορεί κάποιος να εισπράξει δύο φορές την ενίσχυση;

Όχι. Όσοι υπάγονται σε περισσότερες από μία κατηγορίες δικαιούχων λαμβάνουν την ενίσχυση μόνο μία φορά.

Εφόσον κάποιος είναι δικαιούχος τόσο μέσω του e-ΕΦΚΑ όσο και μέσω του ΟΠΕΚΑ, η καταβολή πραγματοποιείται από τον e-ΕΦΚΑ.

7. Ποιος καταβάλλει το επίδομα;

Η σχετική δαπάνη βαρύνει, κατά περίπτωση, τους προϋπολογισμούς του e-ΕΦΚΑ και του ΟΠΕΚΑ.

Για ειδικές κατηγορίες συνταξιούχων του Δημοσίου και στρατιωτικών, η καταβολή πραγματοποιείται απευθείας από το υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών.

8. Ποιοι αποκλείονται από την ενίσχυση;

Σύμφωνα με την ΕΝΥΠΕΚΚ, από την καταβολή των 400 ευρώ αποκλείονται, μεταξύ άλλων:

Συνταξιούχοι γήρατος κάτω των 65 ετών , που δεν πληρούν το ηλικιακό κριτήριο.

, που δεν πληρούν το ηλικιακό κριτήριο. Γυναίκες με μειωμένες συντάξεις, οικοδόμοι, ναυτικοί, νοσηλευτές και ένστολοι που συνταξιοδοτήθηκαν νόμιμα πριν από τα 65.

Συνταξιούχοι που δεν είχαν λάβει οριστική κύρια σύνταξη τον Σεπτέμβριο του 2026.

Χήρες και χήροι κάτω των 60 ετών, καθώς και ορφανά που δεν καλύπτονται από τις ειδικές προβλέψεις.

Μακροχρόνια άνεργοι .

. Μονογονεϊκές οικογένειες .

. Δικαιούχοι του Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος (πρώην ΚΕΑ) .

. Δικαιούχοι επιδόματος τέκνων, οι οποίοι, σύμφωνα με την ανακοίνωση, είχαν λάβει έκτακτη ενίσχυση 150 ευρώ ανά τέκνο τον Ιούνιο του 2026.

9. Πόσοι συνταξιούχοι μένουν εκτός λόγω ηλικίας;

Η ΕΝΥΠΕΚΚ επικαλείται τα στοιχεία του συστήματος «Ήλιος» για τον Οκτώβριο του 2026, σύμφωνα με τα οποία οι συνταξιούχοι ανέρχονται συνολικά σε 2.542.800.

Από αυτούς, 501.182 είναι κάτω των 65 ετών, ενώ 211.307 είναι κάτω των 60 ετών.

Η Ένωση υποστηρίζει ότι περίπου 500.000 συνταξιούχοι, πολλοί από τους οποίους λαμβάνουν χαμηλές συντάξεις, αποκλείονται εξαιτίας του ηλικιακού κριτηρίου.

Ο αριθμός αυτός αποτυπώνει την έκταση του προβλήματος που αναδεικνύει η ΕΝΥΠΕΚΚ και δεν πρέπει να συγχέεται με τον ακριβή αριθμό όσων τελικά δεν θα πληρωθούν, καθώς υπάρχουν ειδικές εξαιρέσεις για ορισμένες κατηγορίες δικαιούχων.

Οι επιφυλάξεις του Συνηγόρου του Πολίτη

Ιδιαίτερη αναφορά κάνει η ΕΝΥΠΕΚΚ στην παρέμβαση του Συνηγόρου του Πολίτη, ο οποίος είχε διατυπώσει επιφυλάξεις για την προϋπόθεση να έχει ήδη καταβληθεί κύρια σύνταξη τον Σεπτέμβριο του έτους αναφοράς. Με επιστολή του στις 10 Ιουνίου 2025 προς τον υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Κυριάκο Πιερρακάκη, ο Συνήγορος είχε ζητήσει να τροποποιηθεί η σχετική διάταξη.

Συγκεκριμένα, είχε προτείνει να περιλαμβάνονται στους δικαιούχους όχι μόνο όσοι είχαν ήδη εισπράξει σύνταξη τον Σεπτέμβριο, αλλά και όσοι δικαιούνται σύνταξη για τον συγκεκριμένο μήνα, ακόμη και αν αυτή καταβληθεί αργότερα αναδρομικά.

Η ΕΝΥΠΕΚΚ εκτιμά ότι η διατήρηση της συγκεκριμένης προϋπόθεσης δημιουργεί προβλήματα ίσης μεταχείρισης μεταξύ συνταξιούχων με αντίστοιχα δικαιώματα.

Το αίτημα της ΕΝΥΠΕΚΚ προς την κυβέρνηση

Στο καταληκτικό μέρος της ανακοίνωσής της, η Ένωση χαρακτηρίζει άδικο τον αποκλεισμό συνταξιούχων αποκλειστικά λόγω ηλικίας, επισημαίνοντας ότι πολλοί από αυτούς αποχώρησαν νόμιμα από την εργασία τους πριν από τα 65 έτη, έχοντας καταβάλει επί δεκαετίες ασφαλιστικές εισφορές.

Υπογραμμίζει επίσης τις απώλειες που υπέστησαν οι συνταξιούχοι κατά τη μνημονιακή περίοδο, την κατάργηση της 13ης και 14ης σύνταξης, την προσωπική διαφορά και τις επιβαρύνσεις από την Εισφορά Αλληλεγγύης Συνταξιούχων και την εισφορά υγειονομικής περίθαλψης.

Η ΕΝΥΠΕΚΚ ζητά από την κυβέρνηση να επαναχορηγήσει τη 13η και 14η σύνταξη ή, εναλλακτικά, να αυξήσει περαιτέρω το επίδομα των 400 ευρώ και να το επεκτείνει σε όλους τους συνταξιούχους, χωρίς ηλικιακούς περιορισμούς.

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