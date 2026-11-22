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Στο Νοσοκομείο Βόλου διακομίστηκαν τραυματισμένοι δύο νεαροί, ηλικίας 19 και 20 ετών, έπειτα από άγρια επίθεση που δέχθηκε η παρέα τους τα μεσάνυχτα σε πάρκο της πόλης.

Σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ, ομάδα περίπου 50 ατόμων, ορισμένοι εκ των οποίων κρατούσαν καδρόνια και στειλιάρια, επιτέθηκε σε παρέα περίπου 10 νεαρών.

Από την επίθεση, τουλάχιστον τέσσερα άτομα σωριάστηκαν στο έδαφος δεχόμενα χτυπήματα στο κεφάλι και το σώμα, ενώ οι υπόλοιποι τράπηκαν σε φυγή. Ένας από τους νεαρούς εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις του.

Σύμφωνα με τα έως τώρα στοιχεία, το χτύπημα είχε ως βασικό στόχο έναν 20χρονο της παρέας, που φέρεται να είχε εμπλακεί νωρίτερα την ίδια μέρα σε καβγά. Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, αμέσως μετά ο 20χρονος έλαβε απειλητικά μηνύματα που τον προειδοποιούσαν πως θα «πληρώσει» για ό,τι έκανε.

Έξω από το νοσοκομείο συγκεντρώθηκαν φίλοι των τραυματιών, ενώ περίπου στη μία τα ξημερώματα έσπευσαν στο σημείο και οι γονείς τους.

Για την υπόθεση ενημερώθηκε η ΕΛ.ΑΣ., η οποία διενεργεί έρευνα για την ταυτοποίηση των δραστών και τη διαλεύκανση της υπόθεσης.

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