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Μια κοινωνία που σε μεγάλο βαθμό ζητά πολιτική αλλαγή, μια κυβέρνηση που διατηρεί μεγάλο προβάδισμα παρά τη δυσαρέσκεια για την πολιτική της και μια αντιπολίτευση που αδυνατεί να συγκεντρώσει την κοινωνική διαμαρτυρία σε έναν ισχυρό εναλλακτικό πόλο.

Αυτή είναι η βασική εικόνα που αναδεικνύεται από τις επτά δημοσκοπήσεις του Νοεμβρίου, των εταιρειών Opinion Poll, Real Polls, Marc, Metron Analysis, Alco, Pulse και Palmos Analysis.

Η τελευταία μέτρηση, της Palmos Analysis, που δημοσιεύτηκε σήμερα, Κυριακή 22 Νοεμβρίου, έρχεται να επιβεβαιώσει την απόσταση ανάμεσα στην καταγεγραμμένη πρόθεση ψήφου και στις εκτιμήσεις εκλογικής επιρροής, αλλά και να προσθέσει νέα στοιχεία για την κοινωνική δυσαρέσκεια και την ενδεχόμενη απήχηση ενός κόμματος του Αντώνη Σαμαρά.

Η Νέα Δημοκρατία εξακολουθεί να προηγείται με διψήφια διαφορά, χωρίς όμως οι δημοσκοπικές καταγραφές να της εξασφαλίζουν την αυτοδυναμία. Την ίδια ώρα, το αίτημα πολιτικής αλλαγής καταγράφεται σε πολύ υψηλά επίπεδα, χωρίς να μεταφράζεται σε αντίστοιχη εκλογική δυναμική ενός συγκεκριμένου κόμματος της αντιπολίτευσης.

Η ΝΔ στο 25,2% στην πρόθεση ψήφου – Στο 30,1% οι εκτιμήσεις

Το πρώτο σημαντικό στοιχείο προκύπτει από τη σύγκριση των ποσοστών της ΝΔ στην πρόθεση ψήφου. Η Alco καταγράφει 23,7%, η Metron Analysis 24,1%, η Real Polls 24,7%, η Palmos Analysis 24,8%, η Opinion Poll 25,5%, η Pulse 26,5% και η Marc 27,2%.

Ο απλός αριθμητικός μέσος των επτά μετρήσεων διαμορφώνεται στο 25,2%. Η εικόνα αλλάζει στις εκτιμήσεις ψήφου, όπου η ΝΔ εμφανίζεται μεταξύ 29,5% και 30,5%, με μέσο όρο 30,1% στις έξι εταιρείες που δημοσιεύουν τέτοια εκτίμηση. Η Alco δεν δημοσιεύει εκτίμηση ψήφου.

Η διαφορά είναι σημαντική. Στην Palmos Analysis, για παράδειγμα, η ΝΔ ανεβαίνει από το 24,8% στην πρόθεση στο 30,2% στην εκτίμηση, ενώ αντίστοιχη διαφορά 5,4 μονάδων εμφανίζεται στη Metron Analysis και στη Real Polls.

Οι εκτιμήσεις ψήφου βασίζονται σε μεθοδολογικές επιλογές των εταιρειών για την αναγωγή των απαντήσεων και τη διαχείριση της αδιευκρίνιστης ψήφου. Δεν αποτελούν αυθαίρετους υπολογισμούς, αλλά ούτε και εγγύηση τελικής εκλογικής επίδοσης.

Το πολιτικό ενδιαφέρον βρίσκεται ακριβώς σε αυτή την απόσταση: Η ΝΔ καταγράφει στην πρόθεση ψήφου ποσοστά αισθητά χαμηλότερα από την περιοχή του 30%, στην οποία συγκλίνουν οι περισσότερες εκτιμήσεις.

Και αυτό συμβαίνει ενώ παραμένουν ανοιχτές σημαντικές μεταβλητές, από τη στάση των αναποφάσιστων μέχρι την πιθανή εμφάνιση νέων κομμάτων.

ΝΔ: Η απόσταση μεταξύ (χαμηλής) πρόθεσης και εκτίμησης ψήφου

Εταιρεία Πρόθεση ψήφου Εκτίμηση ψήφου Διαφορά Alco 23,7% — — Metron Analysis 24,1% 29,5% +5,4 Real Polls 24,7% 30,1% +5,4 Palmos Analysis 24,8% 30,2% +5,4 Opinion Poll 25,5% 30,3% +4,8 Pulse 26,5% 30,0% +3,5 Marc 27,2% 30,5% +3,3 Μέσος όρος 25,2% 30,1% —

Δημοσκοπήσεις Νοεμβρίου 2026. Απλοί αριθμητικοί μέσοι διαφορετικού αριθμού ερευνών, χωρίς στάθμιση. Η Alco δεν δημοσιεύει εκτίμηση ψήφου. Πηγές: δημοσιευμένες μετρήσεις και συγκεντρωτικά στοιχεία.

Το 62%- 68% ζητά αλλαγή, αλλά κανένα αντιπολιτευτικό κόμμα δεν συγκεντρώνει κάποια δυναμική

Ακόμη μεγαλύτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η σύγκριση της εκλογικής εικόνας με τα ποιοτικά ευρήματα. Στη Metron Analysis, το 62% τάσσεται υπέρ της πολιτικής αλλαγής, ενώ στην Alco το αντίστοιχο ποσοστό φτάνει στο 68%, έναντι 24% που προτιμά τη συνέχιση της σημερινής διακυβέρνησης.

Οι διατυπώσεις των ερωτημάτων διαφέρουν, ωστόσο και οι δύο μετρήσεις αποτυπώνουν μια ευρεία διάθεση αλλαγής. Παράλληλα, η σημερινή έρευνα της Palmos Analysis καταγράφει ότι το 63% θεωρεί πως η χώρα κινείται προς τη λάθος κατεύθυνση, έναντι 32% που εκτιμά ότι κινείται προς τη σωστή.

Και όμως, αυτή η δυσαρέσκεια δεν αποτυπώνεται ως συγκέντρωση εκλογικής επιρροής σε έναν ισχυρό αντιπολιτευτικό σχηματισμό.

Η ΕΛΑΣ του Αλέξη Τσίπρα καταγράφεται δεύτερη στις επτά μετρήσεις, με ποσοστά πρόθεσης ψήφου από 12,5% έως 14,5%. Το ΠΑΣΟΚ ακολουθεί με ποσοστά από 9,3% έως 11,3%.

Στη σημερινή Palmos Analysis, η ΕΛΑΣ συγκεντρώνει 12,6% στην πρόθεση και 15,3% στην εκτίμηση, ενώ το ΠΑΣΟΚ βρίσκεται στο 10,6% και 12,9%, αντίστοιχα.

Η απόσταση των δύο κομμάτων στην εκτίμηση είναι μόλις 2,4 ποσοστιαίες μονάδες. Η κοινωνική επιθυμία για αλλαγή εμφανίζεται, συνεπώς, πολύ ευρύτερη από την εκλογική επιρροή οποιουδήποτε μεμονωμένου κόμματος της αντιπολίτευσης.

Αυτό δεν σημαίνει ότι όλοι όσοι επιθυμούν αλλαγή θα επέλεγαν αναγκαστικά την ίδια πολιτική εναλλακτική. Αναδεικνύει, όμως, το ζήτημα της πολιτικής εκπροσώπησης αυτής της δυσαρέσκειας.

ΕΛΑΣ – ΠΑΣΟΚ: Πρόθεση, εκτίμηση ψήφου και διαφορές

Δημοσκοπήσεις Νοεμβρίου 2026 · Ποσοστά επί τοις εκατό · Διαφορές σε ποσοστιαίες μονάδες

Εταιρεία Πρόθεση ΕΛΑΣ Πρόθεση ΠΑΣΟΚ Διαφορά Εκτίμηση ΕΛΑΣ Εκτίμηση ΠΑΣΟΚ Διαφορά Alco 13,5 11,3 +2,2 — — — Metron Analysis 12,5 10,9 +1,6 15,3 13,3 +2,0 Real Polls 14,5 9,3 +5,2 17,2 12,0 +5,2 Palmos Analysis 12,6 10,6 +2,0 15,3 12,9 +2,4 Opinion Poll 13,4 10,6 +2,8 15,9 12,6 +3,3 Pulse 13,5 11,0 +2,5 16,0 13,0 +3,0 Marc 14,0 11,0 +3,0 15,8 12,5 +3,3

Ο κατακερματισμός και η μάχη για τη δεύτερη θέση

Ο ανταγωνισμός μεταξύ ΕΛΑΣ και ΠΑΣΟΚ αποτελεί μόνο μία πλευρά της εικόνας. Στη δημοσκόπηση της Marc, παρότι η ΕΛΑΣ προηγείται στην πρόθεση ψήφου, το ΠΑΣΟΚ συγκεντρώνει 19,3% στο ερώτημα ποιο κόμμα ασκεί την πιο ουσιαστική αντιπολίτευση, έναντι 9,3% της ΕΛΑΣ.

Η σημερινή Palmos Analysis καταγράφει μια ακόμη ενδιαφέρουσα διαφοροποίηση: Στους πολίτες που αυτοτοποθετούνται στην Κεντροαριστερά, η ΕΛΑΣ συγκεντρώνει 28% έναντι 24% του ΠΑΣΟΚ. Στον χώρο του Κέντρου, όμως, το ΠΑΣΟΚ προηγείται με 18% έναντι 10%. Πρόκειται για στοιχεία που δείχνουν ότι η κομματική προτίμηση, η αξιολόγηση της αντιπολίτευσης και η πολιτική αυτοτοποθέτηση δεν ταυτίζονται.

Την ίδια στιγμή, η πολυδιάσπαση επεκτείνεται σε ολόκληρο το πολιτικό φάσμα. Η Palmos Analysis εμφανίζει εννέα κόμματα πάνω από το όριο του 3% στην εκτίμηση ψήφου. Εκτός από τη ΝΔ, την ΕΛΑΣ και το ΠΑΣΟΚ, καταγράφονται η Ελληνική Λύση με 7%, το ΚΚΕ με 6,8%, η Πλεύση Ελευθερίας με 5%, η Φωνή Λογικής με 4,5%, η Ελπίδα για τη Δημοκρατία με 3,5% και η Συμμαχία Ελλήνων με 3,4%.

Ακριβώς κάτω από το όριο βρίσκονται το ΜέΡΑ25 με 2,9%, ο ΣΥΡΙΖΑ με 2,5% και η Νίκη με 2,3%. Με βάση αυτή την εκτίμηση, η εταιρεία παρουσιάζει ενδεικτική κατανομή 122 εδρών για τη ΝΔ, 47 για την ΕΛΑΣ και 39 για το ΠΑΣΟΚ, χωρίς αυτοδυναμία. Ο αριθμός των κομμάτων που τελικά θα εισέλθουν στη Βουλή παραμένει σημαντική παράμετρος για την κοινοβουλευτική αριθμητική.

Ο Σαμαράς προσθέτει νέα αβεβαιότητα στο πολιτικό σκηνικό

Ένας πρόσθετος παράγοντας είναι το ενδεχόμενο δημιουργίας κόμματος από τον Αντώνη Σαμαρά. Στη σημερινή δημοσκόπηση της Palmos Analysis, το 4% δηλώνει ότι σίγουρα θα ψήφιζε ένα τέτοιο κόμμα και το 18% ότι ίσως το επέλεγε. Η Alco καταγράφει 11% όσων θεωρούν πολύ ή μάλλον πιθανό να ψηφίσουν έναν σχηματισμό του πρώην πρωθυπουργού.

Οι μετρήσεις αυτές αφορούν τη δυνητική ψήφο και όχι πρόβλεψη εκλογικού αποτελέσματος. Επιπλέον, χρησιμοποιούν διαφορετικές ερωτήσεις, επομένως δεν είναι άμεσα συγκρίσιμες. Ωστόσο, αποτυπώνουν ενδιαφέρον για μια ενδεχόμενη νέα κομματική επιλογή, σε μια περίοδο κατά την οποία η ΝΔ επιχειρεί να διατηρήσει την εκλογική της συσπείρωση.

Ενδιαφέρον παρουσιάζει και ένα άλλο εύρημα της Palmos Analysis: Στους πολίτες που αυτοτοποθετούνται στη Δεξιά, η ΝΔ συγκεντρώνει 40%, ενώ τα κόμματα που βρίσκονται δεξιότερά της αθροίζουν 38%. Το στοιχείο αυτό αποτυπώνει τον ήδη υπαρκτό ανταγωνισμό στον συγκεκριμένο χώρο, χωρίς να αποδεικνύει από ποια κόμματα θα μπορούσε να αντλήσει ψήφους ένας νέος σχηματισμός.

Η πιθανή εμφάνιση κόμματος Σαμαρά αποτελεί επομένως μια επιπλέον αβεβαιότητα για τις σημερινές εκτιμήσεις ψήφου, όχι όμως δεδομένη εκλογική απώλεια συγκεκριμένου μεγέθους για τη ΝΔ.

Η Καρυστιανού και η αναζήτηση νέας πολιτικής εκπροσώπησης

Στην εικόνα των νέων πολιτικών επιλογών εντάσσεται και η Ελπίδα για τη Δημοκρατία της Μαρίας Καρυστιανού. Η Opinion Poll την καταγράφει στο 4,5% στην εκτίμηση ψήφου, η Marc στο 4,6%, ενώ η σημερινή Palmos Analysis στο 3,5%. Στην πρόθεση ψήφου της Alco καταγράφεται στο 3,2%.

Οι διαφορετικές μεθοδολογίες και οι αποκλίσεις μεταξύ των εταιρειών δεν επιτρέπουν ασφαλή συμπεράσματα για την τελική εκλογική της επίδοση. Δείχνουν, ωστόσο, ότι μέρος του εκλογικού σώματος στρέφεται ή εξετάζει επιλογές πέρα από τα παραδοσιακά κομματικά σχήματα.

Η παρουσία αυτών των σχηματισμών διευρύνει τις διαθέσιμες πολιτικές επιλογές, αλλά ταυτόχρονα κατακερματίζει την καταγεγραμμένη αντιπολιτευτική ψήφο.

Οκτώ στους δέκα κόβουν δαπάνες – Ακόμη και στα τρόφιμα οι περικοπές

Η πραγματική ένταση της κοινωνικής δυσαρέσκειας αποτυπώνεται πολύ πιο καθαρά στα ποιοτικά ευρήματα των δημοσκοπήσεων παρά στις απλές καταγραφές της πρόθεσης ψήφου.

Σύμφωνα με την Opinion Poll, το 84,2% των πολιτών έχει περιορίσει τις αγορές ρούχων και υποδημάτων, το 83,4% τις δαπάνες για διασκέδαση και ψυχαγωγία, ενώ το 70,3% έχει μειώσει την κατανάλωση ενέργειας.

Ακόμη πιο ανησυχητικό είναι ότι το 62,8% δηλώνει πως έχει περιορίσει ακόμη και τις αγορές τροφίμων, ενώ το 61,9% έχει μειώσει τις μετακινήσεις με το προσωπικό του αυτοκίνητο.

Συνολικά, το 56,5% δηλώνει ότι αναγκάζεται να περιορίζει βασικές ανάγκες ή αδυνατεί να ανταποκριθεί οικονομικά, ενώ μόλις το 6,9% αναφέρει ότι δεν έχει επηρεαστεί σημαντικά από την ακρίβεια.

Η εικόνα συμπληρώνεται από τη δημοσκόπηση της Marc, στην οποία το 84,1% θεωρεί ανεπαρκή την κυβερνητική αντιμετώπιση της ακρίβειας. Από αυτούς, το 53,9% εκτιμά ότι η κυβέρνηση ολιγωρεί και το 30,2% αναγνωρίζει προσπάθεια, αλλά ζητά δραστικότερα μέτρα.

Δεν πρόκειται, επομένως, μόνο για μια γενικευμένη αίσθηση οικονομικής δυσφορίας. Οι δημοσκοπήσεις καταγράφουν πραγματικές περικοπές στην καθημερινή κατανάλωση και ευρεία απαίτηση αποτελεσματικότερων παρεμβάσεων.

Και εδώ εντοπίζεται μια από τις σημαντικότερες πολιτικές αντιφάσεις: Ενώ η οικονομική πίεση επηρεάζει πολύ μεγάλα τμήματα της κοινωνίας και το αίτημα αλλαγής καταγράφεται πλειοψηφικό σε διαφορετικές μετρήσεις, κανένα αντιπολιτευτικό κόμμα δεν συγκεντρώνει αντίστοιχη εκλογική επιρροή.

Η ΝΔ εξακολουθεί να διατηρεί σημαντικό προβάδισμα, παρά τις αρνητικές αξιολογήσεις, ενώ η αντιπολιτευτική ψήφος παραμένει κατακερματισμένη σε πολλούς σχηματισμούς.

Το πολιτικό ερώτημα, επομένως, δεν είναι μόνο πόσο μεγάλη είναι η κοινωνική δυσαρέσκεια, αλλά και γιατί αυτή δεν μεταφράζεται σε συγκεντρωμένη εκλογική υποστήριξη προς μια συγκεκριμένη κυβερνητική εναλλακτική.

Ο παρακάτω πίνακα είναι ενδεικτικός της οικονομική πίεσης, που δέχονται οι πολίτες και τα νοικοκυριά, της χαμηλής κυβερνητικής αξιολόγησης και της πολιτικής δυσαρέσκειας στην κοινωνία:

Εταιρεία Εύρημα Ποσοστό Opinion Poll Έχουν μειώσει αγορές ρούχων και υποδημάτων 84,2% Marc Θεωρούν ανεπαρκή την αντιμετώπιση της ακρίβειας 84,1% Opinion Poll Έχουν περιορίσει διασκέδαση και ψυχαγωγία 83,4% Opinion Poll Έχουν μειώσει κατανάλωση ενέργειας 70,3% Alco Επιθυμούν πολιτική αλλαγή 68% Opinion Poll Έχουν μειώσει αγορές τροφίμων 62,8% Metron Analysis Επιθυμούν πολιτική αλλαγή 62% Palmos Analysis Η χώρα κινείται σε λάθος κατεύθυνση 63% Marc Αξιολογούν αρνητικά τη συνολική κυβερνητική θητεία 63,5% Opinion Poll Περιορίζουν βασικές ανάγκες ή αδυνατούν να ανταποκριθούν 56,5%

Το αντιπολιτευτικό κενό και η αντίφαση της πολιτικής αλλαγής

Οι επτά δημοσκοπήσεις αναδεικνύουν τελικά μια σύνθετη πολιτική πραγματικότητα. Η ΝΔ διατηρεί σημαντικό προβάδισμα, αλλά η πρόθεση ψήφου της βρίσκεται αισθητά χαμηλότερα από τις εκτιμήσεις εκλογικής επιρροής. Η κοινωνική δυσαρέσκεια παραμένει υψηλή, ενώ η επιθυμία πολιτικής αλλαγής εκφράζεται από σαφώς μεγαλύτερο τμήμα της κοινωνίας από εκείνο που επιλέγει οποιοδήποτε μεμονωμένο αντιπολιτευτικό κόμμα.

Την ίδια στιγμή, η ΕΛΑΣ και το ΠΑΣΟΚ ανταγωνίζονται για τη δεύτερη θέση, χωρίς κανένα από τα δύο να συνιστά ουσιαστική απειλή για την κυβέρνηση και να πείθει ως εναλλακτική λύση. Αρκετά μικρότερα κόμματα διεκδικούν κοινοβουλευτική εκπροσώπηση και το ενδεχόμενο νέων πολιτικών σχηματισμών προσθέτει αβεβαιότητα στους σημερινούς συσχετισμούς.

Ο κατακερματισμός δεν αποδεικνύεται από μόνος του ως η αιτία της αδυναμίας συγκρότησης μιας εναλλακτικής κυβερνητικής πρότασης. Αποτελεί, όμως, ένα από τα χαρακτηριστικά του πολιτικού τοπίου μέσα στο οποίο εκφράζεται το αίτημα αλλαγής. Έτσι, η πολιτική αντίφαση παραμένει: Η κοινωνική δυσαρέσκεια καταγράφεται ευρύτατα, αλλά δεν συγκεντρώνεται σε έναν ενιαίο αντιπολιτευτικό πόλο.

Και από την άλλη πλευρά, η διατήρηση της πρώτης θέσης από τη ΝΔ δεν σημαίνει ότι οι σημερινές εκτιμήσεις ψήφου παρέχουν βεβαιότητα για την τελική εκλογική επίδοση, ιδιαίτερα όσο η αδιευκρίνιστη ψήφος, η συμμετοχή και οι ενδεχόμενοι νέοι σχηματισμοί παραμένουν ανοιχτές παράμετροι.

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