Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google Add topontiki.gr on Google

Παρέμβαση για τον «πόλεμο» μεταξύ ΠΑΣΟΚ και ΕΛΑΣ έκανε ο Θόδωρος Μαργαρίτης, χαρακτηρίζοντας «ντροπή» την «εικόνα» της δημόσιας αντιπαράθεσης των δύο κομμάτων της κεντροαριστεράς για την αιματοβαμένη σημαία του Πολυτεχνείου.

Σε ανάρτησή του, ο επικεφαλής της Ανανεωτικής Αριστεράς και στέλεχος του ΠΑΣΟΚ/ΚΙΝΑΛ υπογράμμισε ότι αυτή η αντιπαράθεση λειτουργεί ως «βούτυρο στο ψωμί των αρνητών της ηρωικής εξέγερσης το 1973» και σημειώνει πως αυτό που πρέπει να γίνει είναι να παραδοθεί η ηρωική σημαία από τη φοιτητική παράταξη στον Σύνδεσμο Φυλακισθέντων και Εξορισθέντων Αντιστασιακών (ΣΦΕΑ).

Ο κ. Μαργαρίτης αφήνει αιχμές κατά του ΠΑΣΟΚ, της ΕΛΑΣ αλλά και της Νέας Αριστεράς που έθιξαν ένα θέμα που αντί της αντιπαράθεσης «χρειάζεται προσεκτικές κινήσεις και σεβασμό στην ιστορία».

«Η δημόσια αντιπαράθεση δεν ωφελεί κανέναν. Την δεκαετία του ’80 ΠΑΣΟΚ- ΚΚΕ- ΚΚΕ ΕΣ για τόσο λεπτά θέματα έκαναν συνεννοήσεις με αρμόδια στελέχη τους. Τώρα με όλα αυτά η Δεξιά και η Ακροδεξιά μάς “γλεντάνε”. Έτσι ακριβώς», καταλήγει.

Στην ανάρτησή του, με τίτλο «Όλα έχουν ένα όριο!», ο Θόδωρος Μαργαρίτης αναφέρει αναλυτικά:

«(…)Για να πούμε τα πράγματα με το όνομα τους, χωρίς κομματικές παρωπίδες. Η εικόνα ότι τα κόμματα της Κεντροαριστεράς μπορούν να πλακωθούν ακόμα και για την σημαία της εξέγερσης του Πολυτεχνείου είναι ντροπή. Μόνο ντροπή!

Επειδή υπήρξα μέλος του ΚΣ της ΕΦΕΕ και έχω κρατήσει αυτή την σημαία σε διαδήλωση θα πω λοιπόν μερικά πράγματα και σε όποιον αρέσουν.

● Κακώς η ΕΛΑΣ και η ΝΕΑ ΑΡΙΣΤΕΡΑ έκαναν επίθεση στο ΠΑΣΟΚ για ένα ζήτημα που ήθελε προσεκτικές κινήσεις και σεβασμό στην ιστορία. Η δημόσια αντιπαράθεση δεν ωφελεί κανέναν. Την δεκαετία του ’80 ΠΑΣΟΚ- ΚΚΕ- ΚΚΕ ΕΣ για τόσο λεπτά θέματα έκαναν συνεννοήσεις με αρμόδια στελέχη τους. Τώρα με όλα αυτά η Δεξιά και η Ακροδεξιά μάς “γλεντάνε”. Έτσι ακριβώς.

● Κακώς το ΠΑΣΟΚ οχυρώνεται πίσω από την ΠΑΣΠ ΑΣΟΕΕ που έχει την σημαία. Δεν είναι αυτή το φοιτητικό κίνημα.

Η ΠΑΣΠ ΑΣΟΕΕ είχε την σημαία και όταν πήγε στον ΣΥΡΙΖΑ και όταν υποστήριξε τον Κασσελάκη (τότε τα σημερινά στελέχη της ΕΛΑΣ βέβαια δεν μίλαγαν). Τώρα από ότι μαθαίνω η ΠΑΣΠ ΑΣΟΕΕ επιστρέφει στο ΠΑΣΟΚ. Σε κάθε περίπτωση επειδή είδα και ανακοίνωση της ΠΑΣΠ, η σημαία δεν ανήκει σε καμία παράταξη.

● Πράγματι η σημαία μιας εξέγερσης δεν είναι ένα κειμήλιο για την Βουλή. Μέχρι- και ΑΝ -συγκροτηθεί η ΕΦΕΕ που διαλύθηκε με ευθύνη των κομμάτων, η ηρωική σημαία δεν πρέπει να μην μείνει σε κάποια παράταξη και σε κάποιους ανθρώπους. Η ΜΟΝΗ ΛΟΓΙΚΗ ΛΥΣΗ είναι να παραδοθεί στον ΣΦΕΑ.

Ο σύνδεσμος είναι κατοχυρωμένος θεσμικά και σε αυτόν συμμετέχουν ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΙ ΑΝΘΡΩΠΟΙ που πήραν μέρος στην εξέγερση του Πολυτεχνείου και στην αντιδικτατορική πάλη. Όλα τα υπόλοιπα με τον δημόσιο καυγά είναι βούτυρο στο ψωμί των αρνητών της ηρωικής εξέγερσης το 1973».

Διαβάστε επίσης:

Τ. Θεοδωρικάκος για την μείωση ΦΠΑ στα προϊόντα υγιεινής για τις γυναίκες: «Σημασία έχουν τα αποτελέσματα στην πράξη»

Κυριάκος Μητσοτάκης: Νέα χρονιά-ρεκόρ για τον τουρισμό, στήριξη στην ελληνική μεταποίηση

Κατηγορηματική διάψευση Ασλανίδη για τις φωτογραφίες των οστών που παρουσίασε η Ελληνική Λύση – «Η τραγωδία δεν προσφέρεται για πολιτική εκμετάλλευση»