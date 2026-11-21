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Εξαρθρώθηκε συμμορία ανήλικων που διέπραττε κλοπές στη Ρόδο. Aστυνομικοί προχώρησαν στη σύλληψη δύο ανηλίκων ενώ στη δικογραφία που σχηματίστηκε για εγκληματική οργάνωση, διάπραξη διακεκριμένων κλοπών και στέρηση δελτίων αστυνομικής ταυτότητας, περιλαμβάνεται ακόμη ένας ανήλικος.

Οι νεαροί δράστες από τις 19 έως τις 20 Νοεμβρίου, αφαίρεσαν σταθμευμένα οχήματα από επιχείρηση μίσθωσης ή δημόσιο δρόμο, τα οποία στη συνέχεια χρησιμοποίησαν ως μέσα μετακίνησης-μεταφοράς για τη διάπραξη άλλων κλοπών.

Συνολικά εξιχνιαστήκαν τέσσερις περιπτώσεις αφαίρεσης οχημάτων, διάρρηξη επιχείρησης μίσθωσης οχημάτων (από την οποία αφαίρεσαν 6.000 ευρώ και τρία από τα οχήματα) και 200 ευρώ από το εσωτερικό του τέταρτου αυτοκίνητου.

Τα αφαιρεθέντα οχήματα και τα χρήματα που βρέθηκαν στην κατοχή τους, κατασχέθηκαν και αποδόθηκαν στους δικαιούχους.

Οι συλληφθέντες θα οδηγηθούν στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Ρόδου.

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