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Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το μεσημέρι του Σαββάτου στο Ηράκλειο της Κρήτης, όταν αυτοκίνητο παρέσυρε έναν παππού και την εγγονή του.

Ο 70χρονος επιχειρούσε μαζί με την εξάχρονη εγγονή του να διασχίσουν το δρόμο στη λεωφόρο Κνωσού για να περάσουν απέναντι όταν χτυπήθηκαν από διερχόμενο αυτοκίνητο.

Σύμφωνα με πληροφορίες της Νeakriti, ο οδηγός του οχήματος δεν αντιλήφθηκε εγκαίρως την παρουσία των δύο πεζών, με αποτέλεσμα να μην καταφέρει να ακινητοποιήσει έγκαιρα το όχημά του και να τους παρασύρει.

Στο σημείο έφτασε άμεσα ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και οι διασώστες παρείχαν τις πρώτες βοήθειες στους τραυματίες πριν μεταφερθούν στο ΠΑΓΝΗ.

Το κοριτσάκι εισήχθη στο Χειρουργικό Τμήμα στα Επείγοντα του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου, όπου υποβάλλεται σε σειρά εξετάσεων, ενώ στο νοσοκομείο παραμένει και ο παππούς του, ο οποίος αναφέρει ενοχλήσεις στο χέρι.

Και οι δύο είναι σε καλή κατάσταση, με τους τραυματισμούς τους να χαρακτηρίζονται ελαφροί ενώ η πορεία της υγείας τους δεν προκαλεί ανησυχία.

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο οδηγός παρέμεινε στο σημείο και συνόδευσε τον 70χρονο και την εγγονή του στα ΤΕΠ του νοσοκομείου.

Οι συνθήκες κάτω από τις οποίες έγινε το τροχαίο διερευνώνται από την Τροχαία Ηρακλείου.

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