Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google Add topontiki.gr on Google

Στο θέατρο αναμένεται να επιστρέψει στις αρχές του νέου έτους ο Πέτρος Φιλιππίδης, αναλαμβάνοντας σύμφωνα με τον Μιχάλη Δημητρακόπουλο τον ρόλο του σκηνοθέτη.

Ο δικηγόρος αποκάλυψε στην εκπομπή της ERTnews «Off the Record» με τους Άγγελο Μόσχοβα, Βαγγέλη Παπαδημητρίου και Λίδα Μπόλα, πως στην πορεία ο ηθοποιός, ο οποίος καταδικάστηκε για δύο απόπειρες βιασμού και αθωώθηκε για την κατηγορία του βιασμού, σχεδιάζει να επιστρέψει και ως πρωταγωνιστής επί σκηνής. Παράλληλα, μίλησε για τη διαμάχη ανάμεσα στην Άννα Βίσση και στον Νίκο Καρβέλα, ενώ αναφέρθηκε στην περίφημη φράση του «ζαμέ Κορωπί» και στην υπόθεση της Εύας Καϊλή.

Ο Μιχάλης Δημητρακόπουλος επισήμανε αρχικά πως ο Πέτρος Φιλιππίδης έχει δεχτεί πολλές προτάσεις για συνεργασία και η επιστροφή του κρίνεται απαραίτητη, καθώς αντιμετωπίζει σοβαρά οικονομικά προβλήματα: «Ο Πέτρος Φιλιππίδης βρίσκεται σε δεινή οικονομική κατάσταση και αν δεν εργαστεί θα πρέπει να ζητήσει ελεημοσύνη και η αξιοπρέπειά του αυτό δεν του το επιτρέπει. Θα σας πω μια είδηση: Είναι σε μια προσπάθεια αυτή τη στιγμή να επανέλθει στο θέατρο πρώτα απ΄ όλα ως σκηνοθέτης και στην πορεία ως ηθοποιός. Πάρα πολλοί συνάδελφοί του συζητάνε μαζί του και θέλουν να τον δουν πλέον πάνω στη σκηνή. Ο κόσμος θα είναι αυτός που θα χειροκροτήσει ή όχι. Θα επανέλθει στην ενεργό δράση. Μιλάμε για το 2027 πιθανότατα και στις αρχές του έτους», είπε χαρακτηριστικά.

«Για τη διένεξη με την Βίσση ευθύνεται 100% ο Καρβέλας»

Ο Μιχάλης Δημητρακόπουλος, σε άλλο σημείο της συνέντευξης, καθώς στην κόντρα που έχει ξεσπάσει ανάμεσα στην Άννα Βίσση και στον Νίκο Καρβέλα φαίνεται πως δεν έχει μπει τέλος, ως εκπρόσωπος της τραγουδίστριας, θέλησε να ξεκαθαρίσει πως για όσα συνέβησαν ευθύνεται ο συνθέτης.

«Κάναμε μία συζήτηση με τον Γιάννη Κούστα και την σύζυγό του Δήμητρα Κούστα και την Αννα Βίσση και είπαμε να σταματήσω να κάνω δηλώσεις για να μην τροφοδοτώ μια υπόθεση που δεν θέλουν να συνεχιστεί η δημοσιότητα. Ακόμη και αν ο κ. Καρβέλας κάνει ένα δημοσίευμα παλιότερα απαντούσαμε, τώρα δεν απαντάμε», εξήγησε αρχικά ο δικηγόρος.

Όπως ανέφερε, κανείς από τους δύο καλλιτέχνες δεν έχει προσφύγει στη δικαιοσύνη και ελπίζουν πως η κατάσταση θα παραμείνει ως έχει: «Γι’ αυτή τη διένεξη ευθύνεται 100% ο κ. Καρβέλας. Δεν την προκάλεσε η Άννα Βίσση. Είμασταν στο παρά ένα να υπογράψουμε μια συναινετική εξωδικαστική συμφωνία, με πρωτοβουλία δική μου, γιατί ήμουν δικηγόρος και του κ. Καρβέλα και μου αρέσει να συμφιλιώνω τους ανθρώπους. Το δικαστήριο είναι η έσχατη λύση. Δυστυχώς όμως πήρε την ευθύνη να διαρραγεί αυτή η προσπάθειά μου».

Όπως ανέφερε, κανείς από τους δύο καλλιτέχνες δεν έχει προσφύγει στη δικαιοσύνη και ελπίζουν πως η κατάσταση θα παραμείνει ως έχει: «Γι’ αυτή τη διένεξη ευθύνεται 100% ο κ. Καρβέλας. Δεν την προκάλεσε η Άννα Βίσση. Είμασταν στο παρά ένα να υπογράψουμε μια συναινετική εξωδικαστική συμφωνία, με πρωτοβουλία δική μου, γιατί ήμουν δικηγόρος και του κ. Καρβέλα και μου αρέσει να συμφιλιώνω τους ανθρώπους. Το δικαστήριο είναι η έσχατη λύση. Δυστυχώς όμως πήρε την ευθύνη να διαρραγεί αυτή η προσπάθειά μου».



Πρόσθεσε πως «μέχρι στιγμής δεν υπάρχει προσφυγή από πλευράς του κ. Καρβέλα, ούτε εμείς πρόκειται να πάμε στα δικαστήρια στην παρούσα φάση, έχουμε καιρό ως το 2027-28 που θα είναι η επόμενη πρωτοβουλία που θα πάρει η Άννα Βίσση στο χώρο της. Και ο καιρός ο πανδαμάτωρ λειαίνει τα πράγματα», είπε. «μέχρι στιγμής δεν υπάρχει προσφυγή από πλευράς του κ. Καρβέλα, ούτε εμείς πρόκειται να πάμε στα δικαστήρια στην παρούσα φάση, έχουμε καιρό ως το 2027-28 που θα είναι η επόμενη πρωτοβουλία που θα πάρει η Άννα Βίσση στο χώρο της. Και ο καιρός ο πανδαμάτωρ λειαίνει τα πράγματα Όσον αφορά στο επαγγελματικό μέλλον της Άννας Βίσση, ο Μιχάλης Δημητρακόπουλος δήλωσε πως η τραγουδίστρια δεν θα πραγματοποιήσει εμφανίσεις το επόμενο διάστημα: «

».Φέτος από όσο ξέρω δεν θα δουλέψει η Βίσση, ούτε συναυλίες θα κάνει. Το σίγουρο είναι ότι ο κ. Καρβέλας έχει τα πνευματικά δικαιώματα αναμφισβήτητα. Συγγενικά είναι τα δικαιώματα του ερμηνευτή, όμως η Άννα Βίσση δεν είναι απλή ερμηνεύτρια, έχει δώσει σάρκα και οστά στα τραγούδια του κ. Καρβέλα και αυτό δεν είναι κάτι που μπορεί να υποτιμήσει κανείς».

«Δικαιώθηκα για τη φράση “ζαμέ Κορωπί”»

Ο γνωστός νομικός, τέλος, έκανε αναφορά στη φράση «ζαμέ Κορωπί» που έγινε viral τον Δεκέμβριο του 2022, όταν έκανε δηλώσεις στις Βρυξέλλες για την υπόθεση της Εύας Καϊλή και του Qatargate και θέλησε να πει στα γαλλικά «n’a jamais été corrompue», για να τονίσει πως η πελάτισσά του «δεν διεφθάρη ποτέ».

«Δεν υπάρχουν λεφτά, αν υπήρχαν θα τα είχαν βρεί. Ποτέ δεν δωροδοκήθηκε η Καϊλή», δήλωσε ο Μιχάλης Δημητρακόπουλος για την αθώωση της Εύας Καϊλή, η οποία αφέθηκε ελεύθερη τον Μάιο του 2023.

«Τότε που το είπα ζαμέ Κορωπί, η ουσία είναι ότι δικαιώθηκα γι’ αυτή τη φράση», πρόσθεσε, για να καταλήξει: «Τέσσερα χρόνια δεν βρήκαν τίποτα και δεν θα βρουν» σχετικά με την υπόθεση.

Διαβάστε επίσης:

Κύκλωμα με εικονικά τιμολόγια: Η λογίστρια «δείχνει» τον σύντροφό της – «Μου είπε ότι θα πάρουμε περίπου 5.000 ευρώ από κάθε δήλωση που θα υποβληθεί»



Χαλκιδική: Λύκος μπήκε σε αυλή σπιτιού και άρπαξε γάτο – «Τον πήρε μαζί του κι έφυγε»

Διεθνής επιχείρηση-σκούπα για κλεμμένα ΙΧ: Βρήκαν 268 πολυτελή οχήματα και ένα σκάφος, συνολικά αξίας άνω των 5 εκατ. ευρώ, στην Ελλάδα