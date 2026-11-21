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Ένα δίκτυο από οκτώ εταιρείες- «βιτρίνες», δεκάδες εικονικά τιμολόγια, ανακριβείς φορολογικές δηλώσεις και πρόσωπα που εμφανίζονταν ως «αχυράνθρωποι», το φερόμενο κύκλωμα φοροδιαφυγής κατάφερε να προκαλέσει ζημιά ύψους 28 εκατομμυρίων ευρώ στο Δημόσιο και να αποκομίσει παράνομο όφελος 4,8 εκατομμυρίων ευρώ, πριν αποκαλυφθεί από την Οικονομική Αστυνομία και την ΑΑΔΕ.

Σύμφωνα με τη δικογραφία, το κύκλωμα εξαπατούσε με τρεις διαφορετικούς τρόπους. Μέσω μη απόδοσης ΦΠΑ, έκδοσης και χρήσης εικονικών τιμολογίων, αλλά και υποβολής ανακριβών φορολογικών δηλώσεων με στόχο την είσπραξη αχρεωστήτως καταβληθεισών επιστροφών φόρου.

Κομβικό ρόλο στη λειτουργία του κυκλώματος φέρονται να είχαν ορισμένοι λογιστές που υπέβαλλαν τις επίμαχες δηλώσεις, αλλά και δύο διευθυντές τραπεζικών καταστημάτων, οι οποίοι, σύμφωνα με τις Αρχές, διευκόλυναν τη διαδικασία εκταμίευσης των επιστροφών φόρου.

Στην κατάθεσή της, η λογίστρια, αναφέρει ότι δέχθηκε πιέσεις προκειμένου να υποβάλει δηλώσεις εταιρειών οι οποίες συνδέονται με την υπόθεση.

Η κατάθεση της λογίστριας

Όπως κατέθεσε, τον Μάρτιο του 2026 ο σύντροφός της τής ζήτησε να υποβάλει δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος για συγκεκριμένες εταιρείες, λέγοντάς της ότι για κάθε δήλωση θα λάμβαναν περίπου 5.000 ευρώ. Η ίδια υποστηρίζει ότι αρνήθηκε, εκτιμώντας πως επρόκειτο για απάτη σε βάρος του Ελληνικού Δημοσίου:

«Το περιστατικό έγινε στις 20-03-2026. Ο σύντροφός μου, μου είπε ότι επιθυμεί εγώ να υποβάλλω της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος κάποιων νομικών προσώπων εταιρειών που σχετίζεται ο σύντροφός μου.

Αφού τον ρώτησα γιατί θέλει να υποβάλλω εγώ τις δηλώσεις, μου είπε ότι αν το κάνω θα πάρουμε πολλά χρήματα από κάθε δήλωση που θα υποβληθεί, περίπου 5.000 ευρώ.

Εγώ αμέσως αρνήθηκα και του είπα ότι δεν με ενδιαφέρει να λάβω χρήματα, θεωρώντας ότι αν το δεχόμουν θα συμμετείχα σε μια απάτη κατά του Ελληνικού Δημοσίου.

Τότε αυτός μου είπε να μην ανησυχώ και ότι τα χρήματα θα εκταμιεύονται διότι εμπλέκονταν και τραπεζικοί χωρίς να αναφέρει παραπάνω λεπτομέρειες.

Αφού αρχικά αποδέχτηκε την άρνησή μου, στη συνέχεια μετά από κάποιες ημέρες επανήλθε πιέζοντας με να υποβληθούν συγκεκριμένη μέρα και ώρα οι δηλώσεις.

Εγώ και πάλι αρνήθηκα και μου ζήτησε τους κωδικούς taxisnet του συνεταίρου μου.

Αρνήθηκα να δώσω τους κωδικούς του.

Τότε σύντροφος μου θύμωσε πάρα πολύ μαζί μου, μου φώναζε, τσακωθήκαμε και φοβούμενη για την σωματική μου ακεραιότητα καθώς ήταν εκτός εαυτού.

Έφυγα από το σπίτι. Γύρισα στο σπίτι το μεσημέρι της ίδιας ημέρας, όπου και τον βρήκα εκεί. Μόλις με είδε μου είπε, να ξέρεις οι δηλώσεις υποβλήθηκαν, τα κανόνισα μόνος μου, δεν σε έχω ανάγκη.

Τότε τον ρώτησα πως υποβλήθηκαν οι δηλώσεις και από ποιόν. Εκείνος μου είπε ότι έψαξε στο γραφείο μου και βρήκε τους κωδικούς του συνεταίρου μου, στο σημειωματάριό μου. Διαπίστωσα ότι στον προσωπικό μου λογαριασμό, στο Viber είχαν σταλθεί και είχαν ληφθεί μηνύματα από και προς τον Μπ., και αναγράφονταν οι κωδικοί taxisnet του συνεταίρου μου. Αυτά τα μηνύματα δεν τα απέστειλα εγώ. Μόλις τα είδα κατάλαβα ότι ο σύντροφός μου, τα έστειλε καθώς ήταν ο μόνος που είχε πρόσβαση στον υπολογιστή μου. Τον ρώτησα γιατί τα έκανε αυτά και μου απάντησε ότι το έκανε για τα χρήματα που θα λάμβανε, γιατί χρωστούσε σε τρίτους και ήθελε να ξεπληρώσει τα χρέη του».

Οι 15 συλληφθέντες διανυκτέρευσαν στη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αττικής και στη συνέχεια μεταφέρθηκαν στα Εγκληματολογικά Εργαστήρια για λήψη αποτυπωμάτων και φωτογράφιση. Από τις συνολικά 15 συλλήψεις, οι οκτώ πραγματοποιήθηκαν στην περιοχή του Αγρινίου.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ανάμεσα στους κατηγορούμενους βρίσκεται και πρόσωπο που στο παρελθόν είχε κερδίσει σημαντικό χρηματικό ποσό σε τυχερό παιχνίδι, ωστόσο αργότερα έμεινε χωρίς εργασία και φέρεται να στρατολογήθηκε από το κύκλωμα προκειμένου να εμφανίζεται ως διαχειριστής εταιρείας.

Από την πλευρά τους, οι συνήγοροι υπεράσπισης υποστηρίζουν ότι οι εντολείς τους αρνούνται τις κατηγορίες, ενώ κάνουν λόγο για πρόσωπα που δεν είχαν πλήρη εικόνα της υπόθεσης και χρησιμοποιήθηκαν χωρίς να γνωρίζουν το εύρος της παράνομης δραστηριότητας.

Οι κατηγορούμενοι οδηγήθηκαν ενώπιον της ανακρίτριας, από την οποία έλαβαν προθεσμία προκειμένου να προετοιμάσουν τις απολογίες τους και αναμένεται να απολογηθούν τμηματικά τη Δευτέρα και την Τρίτη.

Σε βάρος τους ασκήθηκε ποινική δίωξη για συγκρότηση και ένταξη σε εγκληματική οργάνωση, φοροδιαφυγή, απάτη σε βάρος του Δημοσίου, πλαστογραφία και νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες.

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