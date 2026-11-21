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Μετά από αναμονή 13 ετών, η κυκλοφορία του «Grand Theft Auto 6» την Πέμπτη 19 Νοεμβρίου δεν έσπασε μόνο κάθε ρεκόρ πωλήσεων, αλλά προκάλεσε και ένα πρωτοφανές κύμα ψεύτικων αναρρωτικών αδειών παγκοσμίως, γνωστό πλέον ως «GTA flu».

Αντί να ζητήσουν κανονική άδεια, εκατοντάδες χιλιάδες εργαζόμενοι προτίμησαν να δηλώσουν «ασθένεια» το πρωί της Πέμπτης για να μείνουν σπίτι και να επιστρέψουν στη Vice City.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της εταιρείας διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού BambooHR, η οποία παρακολουθεί δεδομένα για πάνω από 3,4 εκατομμύρια εργαζόμενους στις ΗΠΑ, σχεδόν ένας στους πέντε μισθωτούς (18%) σχεδίαζε να λείψει την ημέρα της κυκλοφορίας. Το πιο εντυπωσιακό εύρημα, ωστόσο, αφορά τον τρόπο: οι μισοί από όσους έλειψαν δήλωσαν αναρρωτική άδεια αντί για κανονική άδεια αναψυχής.

Γιατί προτιμούν την αναρρωτική άδεια

Σύμφωνα με τη BambooHR, το 38% των εργαζομένων παραδέχεται ότι το να δηλώσεις άρρωστος είναι πολύ πιο εύκολο από το να αιτηθείς προγραμματισμένη άδεια. Η κανονική άδεια απαιτεί προέγκριση, αναμονή και συχνά εξηγήσεις προς τους προϊσταμένους, ενώ η «γρίπη του GTA» λύνεται με ένα απλό πρωινό μήνυμα ή τηλεφώνημα.

Η τάση αυτή αποτυπώθηκε έντονα στις νεότερες ηλικίες, με το 32% των εργαζομένων της Gen Z και το 27% των Millennials να παίρνουν τη μέρα εκτός γραφείου.

Παράλληλα, σύμφωνα με στοιχεία της πλατφόρμας Gusto, οι εργαζόμενοι ηλικίας 20-29 ετών κατέγραψαν αύξηση 17% στις απουσίες σε σχέση με άλλες Πέμπτες του Νοεμβρίου, ενώ στην πλατφόρμα UKG τα συνολικά αιτήματα απουσίας κινήθηκαν 20% υψηλότερα από το συνηθισμένο. Αξιοσημείωτο είναι ότι η BambooHR κατέγραψε αύξηση 11% στις άδειες και για την Παρασκευή 20 Νοεμβρίου, δείχνοντας ότι πολλοί επέκτειναν το «αναρρωτικό» τριήμερο.

«Επιδημία» στη Βρετανία και εταιρικό ρεπό

Στη Μεγάλη Βρετανία, η πλατφόρμα BrightHR κατέγραψε περίπου 83.000 προγραμματισμένες ημέρες άδειας γύρω από την κυκλοφορία του παιχνιδιού, ενώ έρευνες που επικαλέστηκε ο Guardian εκτιμούσαν ότι έως και 900.000 Βρετανοί ενδέχεται να προσποιήθηκαν ασθένεια. Μάλιστα, ορισμένες εταιρείες επέλεξαν να προλάβουν το κύμα των ψεύτικων αναρρωτικών: η Logitech, για παράδειγμα, παραχώρησε επίσημη ημέρα άδειας («Logi Game Day») στους 7.000 εργαζομένους της παγκοσμίως ώστε να παίξουν το παιχνίδι χωρίς δικαιολογίες.

Από την άλλη, το φαινόμενο δεν έλειψε ούτε από τα σχολεία και τα πανεπιστήμια, με τους New York Times να καταγράφουν κύμα απουσιών μαθητών και φοιτητών που έμειναν ξάγρυπνοι από τα μεσάνυχτα της κυκλοφορίας.

Οι προειδοποιήσεις και οι κίνδυνοι απόλυσης

Ο διευθύνων σύμβουλος της Take-Two (μητρικής της Rockstar Games), Στράους Ζέλνικ, είχε προβλέψει ήδη από τον Απρίλιο ότι «πολλοί άνθρωποι θα δηλώσουν άρρωστοι στις 19 Νοεμβρίου», ενώ ειδικοί της αγοράς εργασίας προειδοποιούσαν για γενικευμένο «μπλακάουτ» στα γραφεία.

Παρότι η εκτίμηση που κυκλοφόρησε στο διαδίκτυο περί απώλειας παραγωγικότητας 1 δισ. δολαρίων από 1,5 εκατ. απόντες στις ΗΠΑ αμφισβητήθηκε ως υπερβολική από αναλυτές και το NBC News, το πρόβλημα για τους εργοδότες ήταν υπαρκτό.

Μπροστά στον κίνδυνο μαζικών ψεύτικων αναρρωτικών, οι εργατικές αρχές στην Αυστραλία υπενθύμισαν στους εργαζομένους ότι οι εργοδότες διατηρούν το δικαίωμα να ζητήσουν ιατρική γνωμάτευση ακόμη και για απουσία μίας ημέρας. Παράλληλα, νομικοί σύμβουλοι στις ΗΠΑ και τη Βρετανία προειδοποίησαν ότι η ψευδής δήλωση ασθένειας συνιστά παραβίαση εμπιστοσύνης που μπορεί να οδηγήσει ακόμη και σε απόλυση, σε αντίθεση με τη γνήσια αναρρωτική άδεια που προστατεύεται από τον νόμο.

Το παιχνίδι, που επιστρέφει στη φανταστική Vice City, ξεπέρασε το 1 δισ. δολάρια σε προπαραγγελίες και άγγιξε τα 3,79 δισ. δολάρια σε πωλήσεις λιανικής από την πρώτη κιόλας ημέρα κυκλοφορίας του.

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