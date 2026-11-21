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Σε «κόκκινο συναγερμό» έθεσαν τις αεροπορικές εταιρείες και τα αεροδρόμια των Ηνωμένων Πολιτειών οι αμερικανικές υπηρεσίες ασφαλείας, έπειτα από μπαράζ μηνυμάτων από οργανώσεις συνδεδεμένες με την Αλ Κάιντα που καλούν ανοιχτά σε τρομοκρατικά χτυπήματα κατά της πολιτικής αεροπορίας.

Η κατεπείγουσα προειδοποίηση έρχεται λίγες μόλις ημέρες πριν από την Ημέρα των Ευχαριστιών, περίοδο κατά την οποία εκατομμύρια αμερικανοί αναμένεται να ταξιδέψουν αεροπορικώς.

Όπως αποκαλύπτει το CNN, το FBI, το υπουργείο Εσωτερικής Ασφάλειας των ΗΠΑ (DHS) και η Υπηρεσία Ασφάλειας Μεταφορών (TSA) απέστειλαν την Πέμπτη (19/11) κοινό σήμα-έκθεση προς αερομεταφορείς, εταιρείες cargo και αερολιμένες σε ολόκληρη την επικράτεια.

Σύμφωνα με το εμπιστευτικό έγγραφο που εξασφάλισε το αμερικανικό δίκτυο ενημερώσης, δίκτυα που πρόσκεινται στην Αλ Κάιντα και υποστηρικτές της διακινούν συστηματικά μηνύματα με τα οποία εξυμνούν πρόσφατη απόπειρα αεροπειρατείας και προτρέπουν σε παρόμοιες επιθέσεις εναντίον αμερικανικών, ισραηλινών και εβραϊκών στόχων.

Πηγή των διωκτικών αρχών διευκρίνισε πάντως στο CNN ότι, προς το παρόν, δεν υπάρχουν συγκεκριμένες και αξιόπιστες πληροφορίες για επικείμενο χτύπημα.

Η απόπειρα αεροπειρατείας

Τα μηνύματα που σήμαναν συναγερμό στην Ουάσιγκτον εστιάζουν στην αιματηρή απόπειρα αεροπειρατείας που εκτυλίχθηκε τον Σεπτέμβριο σε πτήση της Flydubai από το Ντουμπάι με προορισμό το Τελ Αβίβ.

Ενώ το αεροσκάφος βρισκόταν στον αέρα, ο συγκυβερνήτης επιτέθηκε με τσεκούρι στον κυβερνήτη μέσα στο πιλοτήριο, επιχειρώντας, κατά τις αρχές των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, να καταλάβει το αεροπλάνο και να πραγματοποιήσει τρομοκρατική επίθεση. Παρά τα τραύματά του, ο κυβερνήτης πρόβαλε σθεναρή αντίσταση και, με τη συνδρομή επιβατών και πληρώματος, κατάφεραν να ακινητοποιήσουν τον δράστη. Το αεροσκάφος πραγματοποίησε αναγκαστική, ασφαλή προσγείωση στην πόλη Ταμπούκ της Σαουδικής Αραβίας.

Ο Μπενιαμίν Νετανιάχου είχε τονίσει στο CNN ότι η αυτοθυσία του κυβερνήτη απέτρεψε μια τραγωδία ανάλογη της 11ης Σεπτεμβρίου 2001. Σύμφωνα με το Reuters, τα ΗΑΕ αντιμετώπισαν το συμβάν ως τρομοκρατική απόπειρα, ερευνώντας τα κίνητρα του συγκυβερνήτη. Έκτοτε, η Αλ Κάιντα προβάλλει το περιστατικό ως πρότυπο δράσης, παρότι δεν έχει επιβεβαιωθεί αν ο δράστης έλαβε απευθείας εντολή από την οργάνωση.

Τι αναφέρει η κοινή έκθεση των αμερικανικών αρχών

Η κοινή έκθεση προειδοποιεί ότι η ρητορική αυτή αναβιώνει τη διαχρονική στόχευση της Αλ Κάιντα απέναντι στην πολιτική αεροπορία. Οι υπηρεσίες πληροφοριών εκτιμούν πως η εξύμνηση της επίθεσης στο πιλοτήριο, σε συνδυασμό με την ανάφλεξη στη Μέση Ανατολή, μπορεί να λειτουργήσει ως επιταχυντής για τη ριζοσπαστικοποίηση «μοναχικών λύκων» ή εξτρεμιστών.

Το έγγραφο υπογραμμίζει ότι, παρόλο που τέτοιες δημόσιες εκκλήσεις δεν μεταφράζονται πάντοτε σε άμεση δράση, άτομα που επηρεάζονται από την τρομοκρατική προπαγάνδα ενδέχεται να κινητοποιηθούν αιφνιδιαστικά και χωρίς προειδοποίηση. Για τον λόγο αυτό, ζητείται από το προσωπικό αεροπορικών εταιρειών και αεροδρομίων να βρίσκεται σε ύψιστη ετοιμότητα και να αναφέρει άμεσα κάθε ύποπτη κίνηση.

Ως ενδεικτικά «καμπανάκια» κινδύνου αναφέρονται οι προσπάθειες παράκαμψης των ελέγχων ασφαλείας, καθώς και η αναζήτηση ευαίσθητων επιχειρησιακών πληροφοριών χωρίς προφανή λόγο. Οι αρχές διευκρινίζουν ότι η ενημέρωση εντάσσεται στο πλαίσιο της πάγιας συνεργασίας των υπηρεσιών ασφαλείας με τον κλάδο των μεταφορών.

Αναμένονται 6 εκατομμύρια επιβάτες στα αεροδρόμια

Η κινητοποίηση συμπίπτει με την κορύφωση της ταξιδιωτικής κίνησης στις ΗΠΑ, ενόψει της Ημέρας των Ευχαριστιών την Πέμπτη 26 Νοεμβρίου.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Αμερικανικής Ένωσης Αυτοκινήτου (AAA), περίπου 81,5 εκατομμύρια πολίτες αναμένεται να ταξιδέψουν σε απόσταση άνω των 80 χιλιομέτρων από το σπίτι τους το διάστημα 24 έως 30 Νοεμβρίου, εκ των οποίων σχεδόν 5,96 εκατομμύρια θα μετακινηθούν με εσωτερικές πτήσεις — αριθμός που παραμένει κοντά σε ιστορικά ρεκόρ.

Παρά τη σοβαρότητα της προειδοποίησης, οι αμερικανικές αρχές ξεκαθαρίζουν ότι δεν έχει εντοπιστεί συγκεκριμένο σχέδιο επίθεσης, ούτε συντρέχει λόγος ακύρωσης ταξιδιών, καθώς το μέτρο αφορά την προληπτική θωράκιση των αερομεταφορών.

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