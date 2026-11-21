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Σκηνές απείρου κάλλους καταγράφηκαν σε πολυκατάστημα ηλεκτρονικών ειδών στη Σιουδάδ ντελ Έστε της Παραγουάης, κατά την έναρξη των εκπτώσεων για τη φετινή Black Friday.

Προσελκυόμενοι από τις δελεαστικές προσφορές, που σε αρκετά είδη άγγιζαν ακόμη και το 70%, χιλιάδες Βραζιλιάνοι πέρασαν τα σύνορα μέσω της Γέφυρας της Φιλίας για να εκμεταλλευτούν τις εκπτώσεις.

Ήδη από τα ξημερώματα της Πέμπτης (19/11), ατελείωτες ουρές είχαν σχηματιστεί έξω από τα εμπορικά καταστήματα της πόλης, με το πλήθος να συνωστίζεται περιμένοντας το άνοιγμα των θυρών.

PELEA POR UN AIRE ACONDICIONADO 🔴



➡️ El Black Friday 2026 desató un caos en Ciudad del Este ante la llegada masiva de compradores atraídos por las ofertas.



➡️ La apertura de los comercios estuvo marcada por avalanchas de personas, empujones, caídas y puertas de vidrio… pic.twitter.com/XOpDX0viYE — Unicanal (@Unicanal) November 20, 2026

Αποκαλυπτικά είναι τα πλάνα από βίντεο που έδωσε στη δημοσιότητα το βραζιλιάνικο μέσο ενημέρωσης Veja, αποτυπώνοντας το χάος που επικράτησε στο εσωτερικό καταστήματος ηλεκτρονικών ειδών.

El Black Friday 2026 arrancó con todo este 19 y 20 de noviembre en Ciudad del Este (Paraguay), donde llegaron miles de compradores en busca de descuentos de hasta el 70% en electrónicos, celulares, televisores y electrodomésticos 🤯🤯..



Las personas se agarran a golpes debido a… November 20, 2026

Στο οπτικό υλικό διακρίνονται αγοραστές να στριμώχνονται, να ανταλλάσσουν σπρωξιές και να λογομαχούν έντονα, με ορισμένους μάλιστα να πιάνονται ακόμη και στα χέρια, για να εξασφαλίσουν ένα από τα προϊόντα που διατίθενται σε τιμές ευκαιρίας.

Στην κορυφή της ζήτησης βρίσκονται οι τηλεοράσεις, τα smartphones και οι κονσόλες gaming, είδη για τα οποία το πλήθος έσπευσε μαζικά στα ράφια πριν εξαντληθούν τα αποθέματα.

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