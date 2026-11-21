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Σκηνές απείρου κάλλους καταγράφηκαν σε πολυκατάστημα ηλεκτρονικών ειδών στη Σιουδάδ ντελ Έστε της Παραγουάης, κατά την έναρξη των εκπτώσεων για τη φετινή Black Friday.
Προσελκυόμενοι από τις δελεαστικές προσφορές, που σε αρκετά είδη άγγιζαν ακόμη και το 70%, χιλιάδες Βραζιλιάνοι πέρασαν τα σύνορα μέσω της Γέφυρας της Φιλίας για να εκμεταλλευτούν τις εκπτώσεις.
Ήδη από τα ξημερώματα της Πέμπτης (19/11), ατελείωτες ουρές είχαν σχηματιστεί έξω από τα εμπορικά καταστήματα της πόλης, με το πλήθος να συνωστίζεται περιμένοντας το άνοιγμα των θυρών.
Αποκαλυπτικά είναι τα πλάνα από βίντεο που έδωσε στη δημοσιότητα το βραζιλιάνικο μέσο ενημέρωσης Veja, αποτυπώνοντας το χάος που επικράτησε στο εσωτερικό καταστήματος ηλεκτρονικών ειδών.
Στο οπτικό υλικό διακρίνονται αγοραστές να στριμώχνονται, να ανταλλάσσουν σπρωξιές και να λογομαχούν έντονα, με ορισμένους μάλιστα να πιάνονται ακόμη και στα χέρια, για να εξασφαλίσουν ένα από τα προϊόντα που διατίθενται σε τιμές ευκαιρίας.
Στην κορυφή της ζήτησης βρίσκονται οι τηλεοράσεις, τα smartphones και οι κονσόλες gaming, είδη για τα οποία το πλήθος έσπευσε μαζικά στα ράφια πριν εξαντληθούν τα αποθέματα.
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