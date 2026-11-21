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Δύσκολη, αλλά όχι ανέφικτη, χαρακτήρισε την επίτευξη της αυτοδυναμίας για τη Νέα Δημοκρατία ο υφυπουργός Εξωτερικών, Γιάννης Λοβέρδος, μιλώντας στο Mega το πρωί του Σαββάτου.

«Στρατηγικός μας στόχος είναι η αυτοδυναμία, από αυτήν δεν απέχουμε. Είναι εφικτή η αυτοδυναμία; Όχι. Είναι δύσκολη. Χωρίς καμία αμφιβολία», είπε, ξεκαθαρίζοντας πως αν δεν εξασφαλιστεί το μόνο κόμμα με το οποίο θα μπορούσε να υπάρξει συνεργασία, υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις, είναι το ΠΑΣΟΚ.

«Τώρα, αν παρ’ ελπίδα δεν έχουμε την αυτοδυναμία, έχουμε πει, και αυτό είναι η επίσημη θέση της ΝΔ, το μόνο κόμμα που θα μπορούσαμε να συνεργαστούμε κάτω από προϋποθέσεις είναι το ΠΑΣΟΚ, γιατί το ΠΑΣΟΚ συνήθισε να είναι θεσμικό κόμμα», δήλωσε χαρακτηριστικά ο Ανδρέας Λοβέρδος.

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