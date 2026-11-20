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Την αντίθεσή του στο ενδεχόμενο παράδοσης της ιστορικής σημαίας του Πολυτεχνείου στο ΠΑΣΟΚ εκφράζει ο δήμαρχος Αθηναίων, Χάρης Δούκας, προτείνοντας να περιέλθει στη Βουλή των Ελλήνων ή στον Σύνδεσμο Φυλακισθέντων και Εξορισθέντων Αντιστασιακών (ΣΦΕΑ).

Σε ανάρτησή του, ο δήμαρχος δηλώνει ότι παρακολουθεί με «έκπληξη και ανησυχία» τα σχετικά δημοσιεύματα, υπογραμμίζοντας ότι η σημαία της εξέγερσης του Πολυτεχνείου δεν μπορεί να αποτελεί ιδιοκτησία κανενός πολιτικού κόμματος ή παράταξης, ούτε καν του κόμματος στο οποίο ανήκει ο ίδιος.

«Η σημαία του Πολυτεχνείου δεν ανήκει σε κανένα κόμμα. Ούτε στο κόμμα που ανήκω. Δεν ανήκει σε καμία παράταξη. Ανήκει στον ελληνικό λαό», σημειώνει χαρακτηριστικά.

Όπως επισημαίνει, πρόκειται για ένα ιστορικό σύμβολο της αντιδικτατορικής εξέγερσης, άρρηκτα συνδεδεμένο με τους αγώνες για τη δημοκρατία, την ελευθερία και την κοινωνική δικαιοσύνη.

Με έκπληξη και ανησυχία διαβάζω δημοσιεύματα σύμφωνα με τα οποία η ιστορική σημαία του Πολυτεχνείου πρόκειται να δοθεί στο ΠΑΣΟΚ.



Θέλω να είμαι σαφής: Η σημαία του Πολυτεχνείου δεν ανήκει σε κανένα κόμμα. Ούτε στο κόμμα που ανήκω. Δεν ανήκει σε καμία παράταξη. Ανήκει στον… pic.twitter.com/makDSp03s4 — Haris Doukas (@h_doukas) November 20, 2026

Ο Χάρης Δούκας προτείνει, μάλιστα, η ιστορική σημαία να παραδοθεί σε έναν θεσμό που εκφράζει τη δημοκρατική λειτουργία της χώρας ή στους ανθρώπους που αγωνίστηκαν έμπρακτα κατά της δικτατορίας.

«Γι’ αυτό προτείνω η σημαία του Πολυτεχνείου να παραδοθεί εκεί όπου πραγματικά ανήκει: στη Βουλή των Ελλήνων, ως σύμβολο της δημοκρατίας μας ή στον Σύνδεσμο Φυλακισθέντων και Εξορισθέντων Αντιστασιακών (ΣΦΕΑ), σε εκείνους που πλήρωσαν με φυλακή, εξορία και βασανιστήρια τον αγώνα για την ελευθερία», αναφέρει.

Κλείνοντας, ο δήμαρχος Αθηναίων απευθύνει έκκληση να διαφυλαχθεί ο ενωτικός χαρακτήρας του ιστορικού συμβόλου, τονίζοντας:

«Το Πολυτεχνείο μας ενώνει. Ας το κρατήσουμε».

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