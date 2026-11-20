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Φωτιά ξέσπασε σε δεξαμενόπλοιο αφού χτυπήθηκε από βλήμα άγνωστης προέλευσης ενώ διέσχιζε τα Στενά του Ορμούζ, ανακοίνωσε την Παρασκευή η υπηρεσία ενημέρωσης για την ασφάλεια της ναυσιπλοΐας UKMTO η οποία υπάγεται στο βρετανικό ναυτικό.

The crew of a liquefied petroleum gas tanker abandoned ship after the vessel was struck by a projectile while sailing through the Strait of Hormuz. Footage posted on social media shows huge flames engulfing the tanker https://t.co/RI38GoxdwN pic.twitter.com/C7PfROpAN0 November 18, 2026

Όπως σημείωσε η UKMTO, το περιστατικό συνέβη 8 ναυτικά μίλια βόρεια της πόλης Χασάμπ του Ομάν. Δεν αναφέρθηκαν θύματα ή περιβαλλοντικές επιπτώσεις.

Οι Φρουροί της Επανάστασης του Ιράν δήλωσαν λίγο αργότερα ότι ένα πετρελαιοφόρο είχε πάρει φωτιά αφού προσέκρουσε σε νάρκη ενώ προσπαθούσε να διέλθει από τα Στενά του Ορμούζ κοντά στο Χασάμπ, όπως ανέφεραν κρατικά μέσα ενημέρωσης του Ιράν.

Το Χασάμπ βρίσκεται στη χερσόνησο Μουσάνταμ του Ομάν, στην είσοδο των Στενών του Ορμούζ, μιας στρατηγικής θαλάσσιας οδού που μετέφερε σχεδόν το ένα πέμπτο των παγκόσμιων προμηθειών αργού πετρελαίου πριν από τη σύγκρουση των ΗΠΑ και του Ισραήλ με το Ιράν.

Η ναυτιλία μέσω των Στενών του Ορμούζ έχει διακοπεί από τότε που το Ιράν προχώρησε στο κλείσιμο της θαλάσσιας οδού μετά την έναρξη της σύγκρουσης στις 28 Φεβρουαρίου.

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