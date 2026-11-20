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Στην κριτική που ασκείται στον ΣΥΡΙΖΑ για την πρότασή του για Εξεταστική Επιτροπή για τα κόκκινα δάνεια, που περιλαμβάνει και τη διακυβέρνηση του Αλέξη Τσίπρα, απάντησε ο Νίκος Παππάς, σημειώνοντας ότι η Δεξιά θα βρεθεί απολογούμενη για πρώτη φορά από τότε που βρίσκεται στην κυβέρνηση.

«Είναι η πρώτη φορά που η Δεξιά θα βρεθεί σε κοινοβουλευτική διαδικασία, υποχρεωτικά απολογούμενη από τότε που κυβερνάει», τόνισε ο γραμματέας της Κ.Ε. του ΣΥΡΙΖΑ, μιλώντας στο MegaNews Radio.

Υπογράμμισε ότι πρόκειται για μια σημαντική κοινοβουλευτική νίκη του ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία, ο οποίος, αν και διέθετε μόλις επτά βουλευτές στις 18 Ιουλίου, κατάφερε – με 13 βουλευτές πλέον – να φέρει την πρόταση και το αίτημα της Πρωτοβουλίας «Η Δικαίωση» για την εξεταστική στη Βουλή, και να εξασφαλίσει την υπερψήφισή της από σύσσωμη την αντιπολίτευση, από 137 βουλευτές.

Ο ίδιος κατήγγειλε ότι η κυβέρνηση της Ν.Δ., επέλεξε να προχωρήσει στις τιτλοποιήσεις με τον νόμο του 2003, παρακάμπτοντας το αυστηρότερο πλαίσιο που είχε θεσπιστεί επί ΣΥΡΙΖΑ, το οποίο προέβλεπε φορολόγηση των funds και υποχρέωση αντιπρότασης προς τους δανειολήπτες. «Είχαμε μια Αριστερά η οποία έκανε ό,τι μπορούσε και τώρα έχουμε μία Δεξιά που κάνει ό,τι θέλει. Αυτή είναι η ιστορία», ανέφερε, τονίζοντας ότι η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ προστάτευσε την πρώτη κατοικία.

Απαιτώντας την προσκόμιση των business plans των funds και των servicers στην εξεταστική, σημείωσε: «Έχουν προγραμματίσει 35 δισ. ευρώ είσπραξη». Εξήγησε ότι στα σχέδια αυτά αποτυπώνονται οι προβλεπόμενοι πλειστηριασμοί και οι ρυθμίσεις, ενώ προειδοποίησε για τον κίνδυνο ενεργοποίησης των κρατικών εγγυήσεων εις βάρος των φορολογουμένων. «Είναι ανατριχιαστική αυτή η μπίζνα», ανέφερε.

Η εξεταστική, όπως επισήμανε ο Νίκος Παππάς, μπορεί να συγκροτήσει έναν ογκώδη φάκελο με συγκεκριμένες υποθέσεις δανειοληπτών, στοιχεία για παραβιάσεις της νομοθεσίας και πολιτικές ευθύνες. Έθεσε, παράλληλα, ζήτημα κατάργησης του «Ηρακλή – Κέρβερου».

Απευθυνόμενος στον προοδευτικό κόσμο, που βλέπει μια κοινοβουλευτική νίκη να μετατρέπεται σε αντιπαράθεση μεταξύ των προοδευτικών κομμάτων, κάλεσε το ΠΑΣΟΚ, τους ανεξάρτητους βουλευτές και όσους προσανατολίζονται προς τον Αλέξη Τσίπρα, να καταθέσουν προτάσεις για μάρτυρες και έγγραφα. «Να μπουν τα σπαθιά στα θηκάρια. Τις διαφορές μας έχουμε όλο τον χρόνο να τις λύσουμε. Όχι σε αυτό το θέμα», υπογράμμισε και κατέληξε: «Το βασικό ‘ματς’ είναι ο λαός εναντίον των funds».

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