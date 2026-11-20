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Το 1966, οι κοινωνικοί ψυχολόγοι Τζόναθαν Φρίντμαν και Σκοτ Φρέιζερ δοκίμασαν κάτι απλό: ζήτησαν από κατοίκους να τοποθετήσουν ένα μικρό σήμα υπέρ της ασφαλούς οδήγησης στο παράθυρό τους. Μια εύκολη, σχεδόν αμελητέα παραχώρηση. Λίγο αργότερα επέστρεψαν με ένα πολύ πιο ενοχλητικό αίτημα: να εγκαταστήσουν μια μεγάλη, άχαρη πινακίδα στην αυλή τους. Η τεχνική ονομάστηκε «το πόδι στην πόρτα». Η πρώτη μικρή συγκατάθεση διευκόλυνε την επόμενη, πολύ μεγαλύτερη. Η τεράστια πινακίδα γινόταν ευκολότερα αποδεκτή, εφόσον είχε προηγηθεί το μικρό σημαδάκι.

Παρακολουθώντας το πώς διαχειρίζεται η κυβέρνηση την υπόθεση με την υφυπουργό Εσωτερικών Βαγγέλη Λιάκου, τόσο περισσότερο δημιουργείται η αίσθηση ότι «διάολε, δεν μπορεί, κάνουν πείραμα για το πόσο μπορούμε να αντέξουμε τέτοια φαινόμενα». Αδέλφια πολιτικών να διορίζονται επιστημονικοί σύμβουλοι στα αδέλφια τους, ή να κάνουν θραύση στις απευθείας αναθέσεις. Και μετά οι πολιτικοί να θέλουν να κάνουν και καριέρα, πέρα από την αποκατάσταση των συγγενών τους.

Και είναι ακριβώς αυτό το πείραμα: Αν αποδέχεται η κοινή γνώμη ένα μικρό «πόδι στην πόρτα» – τις αναθέσεις στη μία αδελφή – ας αδελφή – γιατί να μην ανεχτεί κι ένα μεγαλύτερο – όπως τις αναθέσεις στην άλλη αδελφή – και γιατί όχι την πρακτική διορισμού αδελφών ως συνεργάτες και πάει λέγοντας. Και το πείραμα κορυφώνεται με την απάντηση στο ερώτημα «πόσα στοιχεία μπορούν να δημοσιεύονται για απευθείας αναθέσεις σε επιχειρήσεις στενών συγγενών του, μέχρι να μην αρκεί ως απάντηση το ”δεν υπάρχει θέμα”»;

Προς το παρόν, η μέθοδος είναι απλή. Τα δημοσιεύματα προσθέτουν συμβάσεις, η κυβέρνηση επαναλαμβάνει τη διαβεβαίωση και οι πολίτες καλούνται να θεωρήσουν τη συζήτηση λήξασα. Το θέμα κλείνει επειδή το Μαξίμου ανακοίνωσε ότι έκλεισε. Μια αξιοθαύμαστα ξεκούραστη εκδοχή (δήθεν) παροχής εξηγήσεων.

Αλλά όλη αυτή η μανιέρα είναι δυσεξήγητη, καθότι είναι φανερό ότι η υπόθεση προκαλεί πολιτική ζημιά στην κυβέρνηση και η μόνη που (κάνει πως) δεν το καταλαβαίνει είναι η κυβέρνηση. Το επιχείρημα πως «δεν υπάρχει οικογενειακή ευθύνη» είναι μία βολική απάντηση. Δοκιμασμένη μεν, αλλά όχι πάντα πειστική. Ή για την ακρίβεια ελάχιστα πειστική ακόμα και με την καλύτερη προδιάθεση όσων την ακούνε.

Η κυβέρνηση επιλέγει να απαντά στην ερώτηση που τη βολεύει: ευθύνεται κάποιος αυτομάτως για τις επαγγελματικές δραστηριότητες των αδελφών του; Ασφαλώς όχι. Ωραία. Τώρα που λύθηκε αυτό, μπορούμε να… επιστρέψουμε στις συμβάσεις;

Διότι τα επαγγελματικά προσόντα ενός αναδόχου εξηγούν την ικανότητά του να αναλάβει μια δουλειά. Δεν εξηγούν από μόνα τους γιατί επιλέχθηκε επανειλημμένα με απευθείας ανάθεση. Και η προϋπάρχουσα επαγγελματική δραστηριότητα είναι χρήσιμη πληροφορία, αλλά δεν αποτελεί ισόβιο πιστοποιητικό επάρκειας κάθε μεταγενέστερης σύμβασης. Η δε «διακλάδωση» οικογενειακών, επιχειρηματικών σχέσεων και επιρροών με την… «επακούμβηση» σε πολιτική καριέρα και δραστηριότητα προκαλεί πάντα ερωτήματα, αφήνει σκιές και μία αχλή που δεν είναι ακριβώς η επιτομή του «διάφανου βίου», που απαιτεί η ενασχόληση με τα δημόσια πράγματα.

Και φυσικά στην πολιτική ισχύει πάντα εκείνο το παλιό ρητό για τη νύφη του καίσαρα, ακόμα και σε εκδοχή «οι αδελφές του υπουργού». Ή καλύτερα… «ο υπουργός των δύο αδελφών».

Άλλωστε, η αναγνώριση ύπαρξης «θέματος» είναι δεδομένη: Αφενός διότι στο «γαλάζιο» στρατόπεδο επικρατεί αναταραχή σχετικά με την υπόθεση. Και αφετέρου διότι το Μαξίμου έκανε σύσταση στον υφυπουργό να προχωρήσει σε αναλυτική δήλωση, όταν αποκαλύφθηκε ότι και η δεύτερη αδελφή του εμπλέκεται σε υποθέσεις απευθείας αναθέσεων από δήμους, προκειμένου να εξηγήσει τι ακριβώς συμβαίνει.

Άρα στο κυβερνητικό στρατόπεδο καταλαβαίνουν ότι απαιτούνται εξηγήσεις. Εάν ήταν θέμα εκ του μη όντος όλο αυτό, προς τι τα παραπάνω;

Ακόμα χειρότερα: Ο Λιάκος είχε επιστημονική σύμβουλο την αδελφή του – δεν ήταν δηλαδή «δύο ξένοι», που δεν είχε ιδέα ο ένας για τις δραστηριότητες (αναθέσεις) του άλλου. Και επικαλούμενος ότι γίνεται «ανθρωποφαγία», γνωστοποιεί ότι η αδελφή του παραιτήθηκε από τη θέση της πριν την ορκωμοσία του ως υφυπουργός, «ακριβώς για να μη δημιουργηθεί η παραμικρή σκιά μετά την ανάληψη των νέων μου καθηκόντων λόγω της φύσης των νέων μου αρμοδιοτήτων».

Άρα, η ανάγκη αποφυγής σκιών αναγνωρίζεται. Ο Λιάκος καταλαβαίνει ότι κάποιες σχέσεις και ιδιότητες είναι ασύμβατες, έστω κι αν δυσφορεί γι’ αυτό. Το κρίσιμο ερώτημα είναι γιατί η κυβέρνηση και ο ίδιος ο Λιάκος θεωρούν ότι εξαντλήθηκε η αποφυγή σκιών με μία παραίτηση.

Η κυβέρνηση κάνει και κάτι άλλο. Βλέπει την αντιπολίτευση να παρουσιάζει ημερομηνίες και ποσά, που επιβεβαιώνουν ότι ο αριθμός των απευθείας αναθέσεων στις επιχειρήσεις των αδελφών Λιάκου είχαν «έκρηξη» μετά το 2019. Κι όμως προτιμά να υποβαθμίζει καταγγελίες και στοιχεία. Κι ας δίνει έτσι «πυρομαχικά» στην αντιπολίτευση να κατηγορεί τη ΝΔγια διαφθορά, νεποτισμό και φαβοριτισμό.

«Γαλάζιες» πηγές υποστηρίζουν ότι, αν δεν είχε προηγηθεί η αποπομπή του Λάζαρου Τσαβδαρίδη από τη θέση του υφΥΠΑΝ για την υπόθεση της κόρης του, τότε ο Β. Λιάκος θα ήταν ήδη… παρελθόν από την κυβέρνηση, πολλώ δε μάλλον μετά την αποκάλυψη ότι η οικονομική εισαγγελέας διεξάγει έρευνα από το 2025 για την Ελένη Λιάκου, μετά από καταγγελίες για κάποιες συμβάσεις.

Μέσα απ’ όλες αυτές τις καθηλωτικές αποκαλύψεις, φανερώνεται, αθέλητα ίσως, και ο πυρήνας του ιδιόμορφου κοινωνικοπολιτικού… πειράματος, που διεξάγει η κυβέρνηση. Το Μαξίμου μετρά στην πράξη πόσο μακριά μπορεί να φτάσει η πολιτική κάλυψη χωρίς αναλυτική τεκμηρίωση. Πόσο μπορεί να φουντώσει η κατακραυγή πριν ληφθούν οριστικά μέτρα. Πόσα μπορεί να αντέξει όχι μόνο ο μέσος Έλληνας ψηφοφόρος, αλλά και ο μέσο οπαδός και μέλος της ίδιας της ΝΔ.

Για την ιστορία πάντως, στο πείραμα των Φρίντμαν και Φρέιζερ, το μικρό σήμα το δέχθηκε το 76% περίπου. Αλλά μετά, στο μεγάλο αίτημα, το αντίστοιχο ποσοστό ήταν περίπου 17%. Αισθητά μικρότερο από το όριο του 25%, θα έλεγε κάποιος που του αρέσουν και οι πολιτικές στατιστικές, όχι μόνο τα πειράματα…

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