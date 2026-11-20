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Με σημαντική διαφορά από τον ανταγωνισμό, ο Alpha χθες διατήρησε τα κεκτημένα του στην τηλεθέαση παρουσιάζοντας ελαφρά βελτίωση στην επίδοσή του.

Κέρδη εμφάνισαν οι MEGA, ΣΚΑΪ και STAR, ενώ απώλειες καταγράφηκαν από τη Nielsen -συγκριτικά με τις επιδόσεις της προηγούμενης ημέρας- σε ANT1 και OPEN.

Σχεδόν ίδια δυναμική είχαν ΕΡΤ1 και ΕΡΤNews, κάτι που συμβαίνει εδώ και μερικές ημέρες.

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