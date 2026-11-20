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Τη μετάβαση σε ένα νέο, ανθρωποκεντρικό μοντέλο Δημόσιας Υγείας, το οποίο βγαίνει έξω από τα όρια του νοσοκομείου και οργανώνει τη φροντίδα γύρω από τον πολίτη, ανέδειξε η Αναπληρώτρια Υπουργός Υγείας, Ειρήνη Αγαπηδάκη, συμμετέχοντας στη στρογγυλή τράπεζα του ΣΦΕΕ και της EFPIA με θέμα την καρδιαγγειακή υγεία στην Ελλάδα.

Όπως τόνισε η κυρία Αγαπηδάκη, η πρόληψη δεν μπορεί να αντιμετωπίζεται μόνο ως ατομική ευθύνη, αλλά απαιτεί μια ολιστική πολιτική που λαμβάνει υπόψη τους κοινωνικούς, περιβαλλοντικούς και θεσμικούς παράγοντες. Στο πλαίσιο αυτό, παρουσίασε τις επόμενες κινήσεις του Υπουργείου Υγείας για την ενίσχυση της πρόληψης και τον ψηφιακό μετασχηματισμό του ΕΣΥ.

Ενίσχυση του «ΠΡΟΛΑΜΒΑΝΩ» και ένταξη του ελέγχου για τον καρκίνο του πνεύμονα

Βασισμένο στη θετική ανταπόκριση των πολιτών στο πρόγραμμα «ΠΡΟΛΑΜΒΑΝΩ», το Υπουργείο προχωρά σε στοχευμένες παρεμβάσεις βελτίωσης, όπως η συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Αθηνών, το οποία διερευνά τους λόγους μη συμμετοχής μέρους του πληθυσμού, ώστε να αρθούν τα εμπόδια ενημέρωσης ή φόβου στις πιο ευάλωτες κοινωνικές ομάδες., καθώς επίσης εξετάζεται και η ένταξη του ελέγχου για τον καρκίνο του πνεύμονα, με βασικό κριτήριο το ιστορικό καπνίσματος (20 pack-years – ένα πακέτο ημερησίως για 20 χρόνια ή δύο πακέτα για 10 χρόνια), σε συνδυασμό με την ηλικία και την επιδημιολογική επιβάρυνση.

Ψηφιακή υγεία στα πρότυπα του Ισραήλ και ο ρόλος της Τεχνητής Νοημοσύνης

Στον τομέα της ψηφιακής υγείας, η Αναπληρώτρια Υπουργός ανακοίνωσε την ανάπτυξη ενός νέου συστήματος διαχείρισης δεδομένων, αντίστοιχου με το μοντέλο του Ισραήλ. Μέσω επιμέρους βάσεων δεδομένων (mini databases) και ανωνυμοποιημένων στοιχείων ανοικτής πρόσβασης (open access), η επιστημονική κοινότητα θα αποκτήσει πολύτιμα εργαλεία για την έρευνα και τη χάραξη πολιτικής. Παράλληλα, αναφέρθηκε στη διασύνδεση του Ατομικού Φακέλου Υγείας, υπογραμμίζοντας ωστόσο ότι η Τεχνητή Νοημοσύνη αποτελεί εργαλείο και σε καμία περίπτωση δεν υποκαθιστά την κλινική κρίση του γιατρού.

Τηλεϊατρική και Κινητές Ομάδες Υγείας για φροντίδα στο σπίτι

Με αιχμή τους 300 σταθμούς τηλεϊατρικής και τις 180 Κινητές Ομάδες Υγείας, με περισσότερους από 1.000 εργαζομένους, στόχος είναι ο ενεργός εντοπισμός και η παρακολούθηση των πολιτών με χρόνια νοσήματα στο σπίτι τους, σε συνεργασία με τους δήμους και τις τοπικές κοινωνικές δομές. Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά η Αναπληρώτρια Υπουργός Υγείας «Δεν υπάρχει τέλειο πρόγραμμα και δεν υπάρχει τέλειο σύστημα. Με ενδιαφέρει να δούμε πώς μπορούμε να το βελτιώσουμε ακόμη περισσότερο, ιδίως για εκείνες τις ομάδες που, εξαιτίας των συνθηκών στις οποίες ζουν, δεν έχουν επαρκή ενημέρωση ή φοβούνται. Αυτή είναι η νέα σελίδα, μετά τις αλλαγές που έχουμε κάνει από το 2019, και απαιτεί συνέργειες και νέα μοντέλα διαχείρισης».

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