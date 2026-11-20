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Οι ειδικοί το χαρακτηρίζουν ως τη μεγαλύτερη ανακάλυψη στη θεραπεία του καρκίνου του παγκρέατος εδώ και δεκαετίες – ένα καθημερινό χάπι που φαίνεται να συρρικνώνει και πιθανώς ακόμη και να εξαλείφει τους όγκους σε ορισμένους ασθενείς με έναν από τους πιο θανατηφόρους και πιο δύσκολους στη θεραπεία καρκίνους.

Ο καρκίνος κατέστη μη ανιχνεύσιμος στις υπερηχογραφικές εξετάσεις σε έναν στους 12 ασθενείς που έλαβαν δαραξονρασίμπη μαζί με χημειοθεραπεία σε πρώιμες ιατρικές δοκιμές.

Οι όγκοι σταμάτησαν να αναπτύσσονται σε σχεδόν όλους τους 61 συμμετέχοντες που είχαν πρόσφατα διαγνωστεί με προχωρημένο καρκίνο του παγκρέατος που είχε εξαπλωθεί σε άλλα μέρη του σώματος.

Ωστόσο, οι γιατροί τονίζουν ότι δεν είναι σαφές για πόσο καιρό θα μπορούσε να κρατήσει την ασθένεια μακριά και δεν θα πρέπει να θεωρείται ως θεραπεία.

Απίστευτα συναρπαστικό

Το Cancer Research UK το χαρακτήρισε «το μεγαλύτερο άλμα προς τα εμπρός εδώ και δεκαετίες» για τους ασθενείς με καρκίνο του παγκρέατος.

Ο Δρ. Σαμ Γκόντφρεϊ, μέλος του φιλανθρωπικού οργανισμού, δήλωσε στο BBC News ότι τα αποτελέσματα ήταν απίστευτα συναρπαστικά.

«Επιτέλους βλέπουμε πρόοδο στον καρκίνο του παγκρέατος, κάτι που αναμενόταν εδώ και πολύ καιρό».

Ο καρκίνος του παγκρέατος είναι γνωστό ότι είναι δύσκολο να αντιμετωπιστεί και έχει το χαμηλότερο ποσοστό επιβίωσης από όλους τους κοινούς καρκίνους.

Αν και η χημειοθεραπεία μπορεί να συρρικνώσει λίγο τους όγκους, ο καρκίνος συχνά αναπτύσσεται ξανά.

Οι περισσότεροι ασθενείς με προχωρημένη νόσο επιβιώνουν μήνες, όχι χρόνια.

Οι γιατροί ελπίζουν ότι η νέα θεραπεία θα μπορούσε να προσφέρει στους ασθενείς περισσότερο χρόνο, ακόμη και αν δεν μπορεί να σταματήσει οριστικά τον καρκίνο.

Η κλινική δοκιμή παρακολούθησε τους ασθενείς για ενάμιση χρόνο, κατά μέσο όρο, και σε ορισμένους δεν εμφανίστηκε υποτροπή του καρκίνου κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου.

Απαιτούνται μεγαλύτερες μελέτες για να κατανοηθεί εάν κάποιος από αυτούς τους καρκίνους μπορεί να τεθεί σε ύφεση και για πόσο χρονικό διάστημα.

Στη δοκιμή φάσης Ι/ΙΙ:

οι όγκοι σταμάτησαν να αναπτύσσονται στο 90% των ασθενών

λίγο πάνω από το 60% των ασθενών είδαν τους όγκους τους να συρρικνώνονται ή να εξαφανίζονται

για περίπου το 8% των ασθενών, ή έναν στους 12, οι όγκοι έγιναν μη ανιχνεύσιμοι στις αξονικές τομογραφίες

Μεγαλύτερη επιβίωση

Η Δρ. Wungki Park, από το Κέντρο Καρκίνου Memorial Sloan Kettering στις ΗΠΑ και η οποία συμμετέχει στη δοκιμή, δήλωσε ότι τα αποτελέσματα είναι εξαιρετικά ενθαρρυντικά μέχρι στιγμής.

«Αρχίζουμε να βλέπουμε όχι μόνο ένα υψηλότερο ποσοστό ανταπόκρισης στον όγκο, αλλά και βαθύτερες ανταποκρίσεις και σχεδόν διπλασιασμό της διάρκειας ελέγχου της νόσου, κάτι που μπορεί τελικά να μεταφραστεί σε μεγαλύτερη επιβίωση», είπε.

Η δαραξονρασίμπη είναι μια στοχευμένη ανασταλτική θεραπεία που έχει ήδη εγκριθεί στις ΗΠΑ. Λειτουργεί κλειδώνοντας και απενεργοποιώντας ορισμένες μεταλλάξεις, που ονομάζονται RAS, οι οποίες εντοπίζονται στους περισσότερους καρκίνους του παγκρέατος και προκαλούν την ανάπτυξη του όγκου.

Δεκάδες άλλοι καρκίνοι, συμπεριλαμβανομένων των καρκίνων του πνεύμονα και των ωοθηκών, μπορεί να έχουν παρόμοιες μεταλλάξεις, πράγμα που σημαίνει ότι το φάρμακο μπορεί να βοηθήσει και πολλούς άλλους ασθενείς.

Ο Δρ Γκόντφρεϊ δήλωσε: «Ελπίζω ότι η πρώιμη επιτυχία που αρχίζουμε να βλέπουμε στον καρκίνο του παγκρέατος μπορεί να επεκταθεί και σε άλλους καρκίνους».

Είπε ότι οι μεγαλύτερες σε διάρκεια δοκιμές και τα αποτελέσματα ήταν ζωτικής σημασίας. «Ο καρκίνος μπορεί να επανεμφανιστεί και ακόμη και αν οι σαρώσεις δείξουν ότι δεν υπάρχουν σημάδια, δεν ξέρεις απαραίτητα ότι είσαι απαλλαγμένος από καρκίνο μέχρι να περάσει περισσότερος χρόνος».

Η καθηγήτρια Έλενα Γκαράλντα, πρόεδρος του ευρωπαϊκού συνεδρίου για τον καρκίνο EORTC–NCI–AACR 2026, όπου η εργασία παρουσιάζεται σε άλλους γιατρούς, δήλωσε: «Αυτά τα αποτελέσματα είναι συναρπαστικά επειδή δείχνουν ότι η συνδυασμένη θεραπεία θα μπορούσε ενδεχομένως να βελτιώσει σημαντικά τη συνολική επιβίωση των ασθενών, καθώς και τον χρόνο πριν αρχίσουν να αναπτύσσονται ξανά οι όγκοι».

Ο καρκίνος του παγκρέατος ευθύνεται για περίπου το 3% όλων των καρκίνων στις Ηνωμένες Πολιτείες και για το 8% όλων των θανάτων από καρκίνο, σκοτώνοντας περίπου 53.000 ανθρώπους ετησίως .

Στη Βρετανία, υπάρχουν 11.500 διαγνώσεις της νόσου κάθε χρόνο και περίπου 10.200 θάνατοι, σύμφωνα με το Cancer Research UK.

Τα συμπτώματα μπορεί να περιλαμβάνουν ίκτερο, φαγούρα στο δέρμα, πιο σκούρα ούρα, πιο ωχρά κόπρανα, ανεξήγητη απώλεια βάρους, κόπωση και υψηλή θερμοκρασία.

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