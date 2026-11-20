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Στον απόηχο της χθεσινής κόντρας του Νίκου Πλακιά με την γραμματέα του Συλλόγου Συγγενών Θυμάτων Τεμπών Ελένη Βασάρα, έξω από την αίθουσα που διεξάγεται η δίκη για τα Τέμπη, ο πατέρας των διδύμων από την Καλαμπάκα επανήλθε εξαπολύοντας νέα πυρά κατά του Συλλόγου, βάζοντας στο στόχαστρό του κυρίως τη Μαρία Καρυστιανού, αλλά και τον Κυριάκο Βελόπουλο.

Ο κος Πλακιάς μιλώντας στον ραδιοφωνικό σταθμό Politica 89,8 , ζήτησε να ελεγχθούν τα οικονομικά του Συλλόγου και ξεκαθάρισε ότι το μόνο που τον ενδιαφέρει για τη δίκη των Τεμπών είναι να είναι δίκαιη και ότι θα δεχθεί την τεκμηριωμένη αλήθεια, ακόμη κι αν προέρχεται από τους αντίδικους, αλλά δεν θα επιτρέψει να διαδίδονται ψέματα.

«Δεν έχω πρόβλημα να ελεγχθούν όλοι. Να ανοίξουν οι λογαριασμοί, να εξεταστούν τα στοιχεία και να βγει η αλήθεια», τόνισε, ζητώντας να μην υπάρξει καμία εξαίρεση από τον έλεγχο.

«Τι έγιναν τα χρήματα που συγκεντρώθηκαν από τη συναυλία»

Ο Νίκος Πλακιάς δεν παρέλειψε να αναφερθεί και στα χρήματα που συγκεντρώθηκαν από τη συναυλία στο Καλλιμάρμαρο, που είχε γίνει για τη στήριξη των θυμάτων της τραγωδίας, θέλοντας να μάθει πού κατέληξαν και τι απέγιναν.

«Τα χρήματα αυτά συγκεντρώθηκαν με έναν συγκεκριμένο σκοπό. Όταν είχα μιλήσει με τον κύριο Καπράλο, η συμφωνία ήταν ότι θα μοιράζονταν όχι μόνο στις οικογένειες που έχασαν ανθρώπους, αλλά και σε όλες τις οικογένειες που επλήγησαν από την τραγωδία», ανέφερε.

«Δεν θέλω ούτε ένα ευρώ. Δεν ζητάω τίποτα για τον εαυτό μου». Ωστόσο, επέμεινε ότι απαιτείται αναλυτικός απολογισμός για το σύνολο των εσόδων και των εξόδων. «Θέλω, όμως, να γνωρίζουμε τι χρήματα συγκεντρώθηκαν, πού διατέθηκαν και τι υπόλοιπο υπάρχει», υπογράμμισε.

«Πώς καλύπτονταν τα ταξίδια της Μαρίας Καρυστιανού;»

«Για παράδειγμα, όταν η κυρία Καρυστιανού ταξίδευε στην Ευρώπη, στις Βρυξέλλες και σε διάφορα συνέδρια, θα πρέπει να γνωρίζουμε αν τα έξοδα καλύπτονταν από δικά της χρήματα ή από τα χρήματα που είχαν συγκεντρωθεί για τον Σύλλογο», είπε αρχικά ο Νίκος Πλακιάς αναφερόμενος στα ταξίδια της Μαρίας Καρυστιανού στο εξωτερικό και στον τρόπο με τον οποίο πληρώνονταν αυτά τα ταξίδια.

«Δεν κατηγορώ κανέναν ότι πήρε χρήματα. Δεν έχω στα χέρια μου στοιχεία για κάτι τέτοιο και δεν μπορώ να ισχυριστώ κάτι χωρίς αποδείξεις», είπε.

«Ποιος έδωσε στον Βελόπουλο τις φωτογραφίες της δίκης;»

Ο κύριος Πλακιάς έκανε αναφορά και στον πρόεδρο της Ελληνικής Λύσης, Κυριάκο Βελόπουλο, αλλά και στις φωτογραφίες που έφτασαν στα χέρια του από τη δικογραφία των Τεμπών, τις οποίες μάλιστα έδειχνε από το βήμα της Βουλής.

«Εγώ περιμένω τον κύριο Βελόπουλο. Θα χαρώ να τον δω από κοντά στο δικαστικό μέγαρο και να μου εξηγήσει ποιος ήταν ο σκοπός της δημοσιοποίησης των συγκεκριμένων φωτογραφιών, αρχικά μέσα στη Βουλή και στη συνέχεια στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης».

«Θα ήθελα, επίσης, να απαντήσει ποιος του προμήθευσε αυτές τις φωτογραφίες από τη δικογραφία. Μιλάμε για πιθανή διαρροή υπηρεσιακού υλικού. Ο κύριος Βελόπουλος δεν είναι διάδικος στην υπόθεση και θέλω να μάθω πώς έφτασε στα χέρια του αυτό το υλικό».

Υπενθυμίζεται ότι την Πέμπτη η Ελένη Βασάρα σε δηλώσεις της έξω από τη αίθουσα της δίκης των Τεμπών απέδωσε όσα λέγονται για τον Σύλλογο στο γεγονός ότι έχουν συσπειρωθεί γύρω του πολλοί συγγενείς θυμάτων και «φαίνεται ότι αυτό ενοχλεί», όπως τόνισε χαρακτηριστικά.

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