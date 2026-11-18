Takeaways by to pontiki AI Οι οικογένειες Πλακιά κατέθεσαν αίτηση ασφαλιστικών μέτρων κατά του Κυριάκου Βελόπουλου, ζητώντας να απαγορευτεί η περαιτέρω δημοσιοποίηση φωτογραφικού υλικού που παρουσιάστηκε ως οστά θυμάτων της τραγωδίας στα Τέμπη.

Οι προσφεύγοντες υποστηρίζουν ότι η ενέργεια αυτή προσβάλλει τη μνήμη των νεκρών και εντείνει την ψυχική οδύνη των συγγενών, ενώ επικαλούνται πραγματογνωμοσύνη σύμφωνα με την οποία τα οστά δεν είναι ανθρώπινα.

Η αίτηση αμφισβητεί επίσης τη νομιμότητα της απόκτησης του επίμαχου υλικού από τον πρόεδρο της Ελληνικής Λύσης, τονίζοντας ότι δεν έχει δικαίωμα πρόσβασης στο αποδεικτικό υλικό της ανακριτικής δικογραφίας.

Οι οικογένειες υπογραμμίζουν ότι η πολιτική ιδιότητα του βουλευτή επιβάλλει αυξημένο αίσθημα ευθύνης και σεβασμό στην ανθρώπινη αξιοπρέπεια, απορρίπτοντας την πολιτική εκμετάλλευση του πένθους.

Η συζήτηση των ασφαλιστικών μέτρων για την οριστική παύση της αναπαραγωγής του υλικού έχει οριστεί για τις 22 Ιανουαρίου 2027.

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Στη Δικαιοσύνη προσέφυγαν οι οικογένειες Πλακιά, καταθέτοντας ασφαλιστικά μέτρα κατά του προέδρου της Ελληνικής Λύσης, Κυριάκου Βελόπουλου, για τη δημοσιοποίηση φωτογραφιών που παρουσιάστηκαν ως εικόνες με οστά θυμάτων της τραγωδίας στα Τέμπη. Ζητούν να απαγορευτεί η περαιτέρω προβολή και αναπαραγωγή του υλικού, ενώ η υπόθεση θα συζητηθεί στις 22 Ιανουαρίου 2027.

Οι οικογένειες του Νίκου και του Δημητρίου Πλακιά, που έχασαν τις τρεις κόρες τους, Χρύσα, Θωμαή και Αναστασία, στη σιδηροδρομική τραγωδία, στρέφονται δικαστικά κατά του προέδρου της Ελληνικής Λύσης και βουλευτή, ζητώντας την προστασία της μνήμης των παιδιών τους.

Σύμφωνα με την eleftheria.gr, με την αίτηση ασφαλιστικών μέτρων επιδιώκουν να υποχρεωθεί ο Κυριάκος Βελόπουλος να απέχει από κάθε νέα δημόσια προβολή, ανάρτηση, αναπαραγωγή ή διάδοση φωτογραφιών και άλλου αποδεικτικού υλικού που σχετίζεται με ανθρώπινα οστά, ιατροδικαστικά ευρήματα και βιολογικό υλικό συνδεόμενο με τον θάνατο των τριών κοριτσιών.

Οι φωτογραφίες που παρουσίασε ο Βελόπουλος στη Βουλή

Η δικαστική προσφυγή ακολούθησε τη δημόσια παρουσίαση φωτογραφικού υλικού από τον Κυριάκο Βελόπουλο, κατά την ομιλία του στη Βουλή την Πέμπτη 15 Οκτωβρίου.

Οι εικόνες παρουσιάστηκαν ως φωτογραφίες με οστά θυμάτων της τραγωδίας των Τεμπών και στη συνέχεια δημοσιεύθηκαν στο κανάλι της Ελληνικής Λύσης στο YouTube.

Στην αίτησή τους, οι οικογένειες επισημαίνουν ότι ο τίτλος «Άγριες εικόνες», ο οποίος επιλέχθηκε για τη δημοσιοποίηση του υλικού, καταδεικνύει πως ήταν γνωστός ο ιδιαίτερα σκληρός και ευαίσθητος χαρακτήρας του περιεχομένου.

Κατά τους συγγενείς, η ενέργεια αυτή προσβάλλει τη μνήμη των νεκρών και εντείνει την ήδη μεγάλη ψυχική οδύνη που βιώνουν.

Παράλληλα, επικαλούνται έκθεση πραγματογνωμοσύνης καθηγητή δικαστικής ανθρωπολογίας, σύμφωνα με την οποία τα οστά που παρουσιάστηκαν δεν είναι ανθρώπινα, αλλά προέρχονται από νεαρό βοοειδές (μόσχο) και σκύλο.

Η ευθύνη Βελόπουλου ως αρχηγού κοινοβουλευτικού κόμματος

Στο κείμενο της προσφυγής γίνεται ιδιαίτερη αναφορά στην πολιτική ιδιότητα του Κυριάκου Βελόπουλου και στην απήχηση των δημόσιων τοποθετήσεών του.

Οι οικογένειες υποστηρίζουν ότι, ως επικεφαλής κοινοβουλευτικού κόμματος, γνώριζε ή όφειλε να γνωρίζει τόσο την έκταση της δημοσιότητας που θα λάμβανε η παρέμβασή του όσο και τις πιθανές συνέπειες από την έκθεση του συγκεκριμένου υλικού στη μνήμη των νεκρών και στην ψυχολογική κατάσταση των συγγενών τους.

Όπως τονίζουν, η προσβολή δεν εξαντλείται στην παρουσίαση των εικόνων από το βήμα της Βουλής, καθώς το φωτογραφικό υλικό εξακολουθεί να είναι προσβάσιμο στο διαδίκτυο.

Αυτός είναι και ο λόγος για τον οποίο αιτούνται άμεση δικαστική προστασία, ώστε να αποτραπεί οποιαδήποτε περαιτέρω αναπαραγωγή ή διάδοσή του.

Σύμφωνα με όσα αναφέρουν, η δημόσια έκθεση τέτοιων εικόνων φέρνει ενώπιον του ευρύτερου κοινού εξαιρετικά ευαίσθητες πτυχές της τραγωδίας, θίγοντας τον οφειλόμενο σεβασμό προς τους νεκρούς και επιβαρύνοντας ακόμη περισσότερο τον πόνο των οικογενειών τους.

Ερωτήματα για το πώς απέκτησε τις φωτογραφίες ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης

Ξεχωριστό σκέλος της αίτησης αφορά την προέλευση του φωτογραφικού υλικού και τις συνθήκες υπό τις οποίες περιήλθε στην κατοχή του Κυριάκου Βελόπουλου.

Οι οικογένειες επισημαίνουν ότι ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης δεν είναι διάδικος στην ποινική διαδικασία. Παράλληλα, σημειώνουν πως η βουλευτική ιδιότητά του δεν του παρέχει αυτοτελές δικαίωμα πρόσβασης στο αποδεικτικό υλικό της ανακριτικής δικογραφίας ούτε δικαίωμα λήψης αντιγράφων του.

Με βάση τα παραπάνω, θέτουν ερωτήματα σχετικά με τη νόμιμη προέλευση των φωτογραφιών, τον τρόπο απόκτησής τους και τη δυνατότητα περαιτέρω δημοσιοποίησής τους.

Στην προσφυγή περιλαμβάνεται επίσης αναφορά στην πηγή από την οποία ο ίδιος ο Κυριάκος Βελόπουλος υποστηρίζει ότι προμηθεύτηκε το επίμαχο υλικό.

«Οι νεκροί δεν αποτελούν αντικείμενα πολιτικής εκμετάλλευσης»

Κεντρική θέση στην επιχειρηματολογία των οικογενειών κατέχει η προστασία της ανθρώπινης αξιοπρέπειας και ο σεβασμός στη μνήμη όσων έχασαν τη ζωή τους στα Τέμπη.

Όπως υπογραμμίζεται στην αίτηση, το δημόσιο ενδιαφέρον για τη διερεύνηση των αιτιών της σιδηροδρομικής τραγωδίας δεν μπορεί να αποτελεί δικαιολογία για την ανεξέλεγκτη δημοσιοποίηση ευαίσθητων στοιχείων που αφορούν τους νεκρούς.

Σύμφωνα με το σκεπτικό της προσφυγής, οι νεκροί δεν μπορούν να αποτελούν αντικείμενο πολιτικής εκμετάλλευσης, ενώ η ιδιότητα ενός πολιτικού προσώπου δεν συνεπάγεται απαλλαγή από την υποχρέωση σεβασμού της προσωπικότητας των άλλων.

Αντίθετα, όπως επισημαίνουν οι οικογένειες, η δημόσια θέση ενός πολιτικού επιβάλλει αυξημένο αίσθημα ευθύνης, ιδιαίτερα όταν πρόκειται για ζητήματα που συνδέονται με την ανθρώπινη αξιοπρέπεια και το πένθος.

Στις 22 Ιανουαρίου 2027 η συζήτηση των ασφαλιστικών μέτρων

Την αίτηση ασφαλιστικών μέτρων κατέθεσε ο συνήγορος των οικογενειών Πλακιά, Λεωνίδας Κουμπούρας.

Η συζήτηση της υπόθεσης έχει οριστεί για τις 22 Ιανουαρίου 2027 στο Μονομελές Πρωτοδικείο Λάρισας, όπου θα εξεταστεί το αίτημα να απαγορευτεί στον Κυριάκο Βελόπουλο η περαιτέρω δημοσιοποίηση και διάδοση του επίμαχου υλικού.

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