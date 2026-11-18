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Ενώπιον του Μικτού Ορκωτού Δικαστηρίου, που συνεδριάζει στην Κω στις 7 Δεκεμβρίου 2026, θα βρεθεί Έλληνας που κατηγορείται ότι τον Μάιο του 2022 κακοποίησε σεξουαλικά και σωματικά τον ανήλικο γιο της συντρόφου του στη Ρόδο. Το παιδί ήταν τότε 14 ετών και πάσχει από βαριά νοητική υστέρηση.

Ο κατηγορούμενος παραπέμφθηκε με βούλευμα του αρμόδιου Συμβουλίου Πλημμελειοδικών, το οποίο εκδόθηκε στις 11 Σεπτεμβρίου 2026 και διατήρησε την προσωρινή του κράτηση μέχρι να εκδικαστεί η υπόθεση.

Ο άνδρας θα δικαστεί για 3 αδικήματα που φέρονται να τελέστηκαν κατ’ εξακολούθηση. Πρόκειται για την κατάχρηση προσώπου ανίκανου να αντισταθεί σε γενετήσια πράξη, για γενετήσιες πράξεις με ανήλικο κάτω των 15 ετών και για σωματική βλάβη αδύναμου προσώπου. Οι ακριβείς ημερομηνίες δεν έχουν προσδιοριστεί. Η κατηγορία τις τοποθετεί μέσα στον Μάιο του 2022, σε διάστημα κατά το οποίο ο ανήλικος είχε μόλις εγκατασταθεί στο σπίτι όπου έμενε η μητέρα του με τον κατηγορούμενο.

Το τραύμα στο χέρι που κίνησε την έρευνα

Όπως αναφέρει η «Δημοκρατική», η υπόθεση ξεκίνησε στις 24 Μαΐου 2022, όταν ο μαθητής πήγε στο σχολείο με τραύμα στο δεξί χέρι. Στους εκπαιδευτικούς είπε ότι το προκάλεσε στάχτη από το τσιγάρο του συντρόφου της μητέρας του. Η μητέρα, όταν ρωτήθηκε, έδωσε άλλη εκδοχή και υποστήριξε ότι το παιδί έπεσε πάνω στο δικό της τσιγάρο. Η διεύθυνση του σχολείου ενημέρωσε εγγράφως τις αρχές και την ίδια ημέρα η Εισαγγελία παρήγγειλε κατεπείγουσα προκαταρκτική εξέταση, αρχικά για το ενδεχόμενο σωματικής βλάβης σε βάρος αδύναμου προσώπου.

Κατέθεσαν οι εκπαιδευτικοί, η μητέρα και ο ίδιος ο ανήλικος, ο οποίος την επόμενη ημέρα εξετάστηκε από ιατροδικαστή. Στα χέρια του καταγράφηκαν εγκαύματα ωοειδούς σχήματος, διαμέτρου περίπου 0,7 εκατοστών το καθένα, που είχαν προκληθεί 2 έως 3 ημέρες νωρίτερα. Βρέθηκε ακόμη ένα παλαιότερο έγκαυμα που είχε ήδη επουλωθεί, καθώς και εκδορές στον ώμο, στον γλουτό και στον λαιμό.

Η εξέταση είχε ξεκινήσει για το έγκαυμα, όμως ο ιατροδικαστής κατέγραψε και ευρήματα που κρίθηκαν συμβατά με πρόσφατη σεξουαλική κακοποίηση. Τα επιβεβαίωσε 2 ημέρες αργότερα ειδικός γιατρός δημόσιου νοσοκομείου. Όπως επισημαίνεται στο παραπεμπτικό βούλευμα, η σεξουαλική διάσταση της υπόθεσης αποκαλύφθηκε τυχαία, με αφορμή το τραύμα στο χέρι.

Η κατάθεση του παιδιού με τη συνδρομή ψυχολόγου

Ο ανήλικος έχει πιστοποιημένη αναπηρία 67% και, κατά την κατηγορία, δείκτη νοημοσύνης κάτω του 40. Η εξέτασή του έγινε με την παρουσία ψυχολόγου που ορίστηκε ως πραγματογνώμονας και προσάρμοσε τις ερωτήσεις στις επικοινωνιακές του δυνατότητες.

Στην αρχή το παιδί εμφανίστηκε φοβισμένο και απαντούσε «δεν ξέρω» ακόμη και σε απλές ερωτήσεις. Στη διάρκεια της εξέτασης σηκωνόταν συχνά και ασχολιόταν με αντικείμενα του γραφείου. Στη συνέχεια, με σύντομες απαντήσεις, είπε ότι στο σπίτι φοβάται και κλαίει και ότι του φωνάζουν. Ανέφερε ότι το έγκαυμα στο χέρι τού το έκανε ένας άνδρας μέσα στο σπίτι και ότι ο ίδιος άνδρας τον κακοποίησε σεξουαλικά περισσότερες από 1 φορά, κατά τη διάρκεια της ημέρας, στο μπάνιο και στην κουζίνα. Τον περιέγραψε ως κοντό με σκούρα μαλλιά. Όταν ρωτήθηκε αν αγαπά τη μητέρα του απάντησε αρνητικά.

Στην έκθεσή της, με ημερομηνία 9 Ιουνίου 2022, η ψυχολόγος έκρινε αξιόπιστο το σκέλος της μαρτυρίας ότι κάποιος άνδρας τον είχε κακοποιήσει σεξουαλικά και ότι στο άμεσο περιβάλλον του τον φωνάζουν και ορισμένες φορές τον χτυπούν. Διατύπωσε επιφυλάξεις ως προς την ταυτότητα του δράστη. Το παιδί χρησιμοποιούσε συνεχώς τη λέξη «θείος», την οποία ενδέχεται να αποδίδει και σε άλλα ανδρικά πρόσωπα, και ανέφερε περισσότερα από 1 ονόματα. Δυσκολευόταν επίσης να προσδιορίσει πότε συνέβησαν τα περιστατικά. Στην ίδια έκθεση σημειώνεται ότι η μητέρα και ο σύντροφός της παραδέχθηκαν πως κατά διαστήματα ασκούσαν βία στο παιδί, με το επιχείρημα ότι είναι ιδιαίτερα αντιδραστικό.

Γιατί η κατηγορία στράφηκε αρχικά κατά 2 προσώπων

Λόγω των επιφυλάξεων αυτών η ποινική δίωξη ασκήθηκε για τις ίδιες πράξεις σε βάρος 2 ανδρών. Ο ένας ήταν ο σύντροφος της μητέρας. Ο άλλος ήταν συγγενικό πρόσωπο από την πλευρά του πατέρα του παιδιού, επίσης ημεδαπός, του οποίου το όνομα ακούστηκε 1 φορά στην κατάθεση.

Για τον δεύτερο το Συμβούλιο αποφάνθηκε να μην απαγγελθεί κατηγορία, κρίνοντας ότι δεν υπάρχουν επαρκείς ενδείξεις ενοχής. Οι δικαστικοί λειτουργοί είδαν και τους 2 άνδρες από κοντά στις απολογίες τους. Διαπίστωσαν ότι ο σύντροφος της μητέρας έχει σκούρα μαλλιά και είναι αρκετά πιο κοντός, ενώ ο δεύτερος είναι αισθητά ψηλότερος και έχει λευκά μαλλιά. Το Συμβούλιο έλαβε επίσης υπόψη ότι ο ανήλικος ταυτίζει τον άνδρα που τον κακοποίησε με εκείνον που του προκάλεσε το έγκαυμα. Για το έγκαυμα δεν αμφισβητείται από κανέναν ότι προήλθε από τον πρώτο κατηγορούμενο.

Συνεκτιμήθηκε ακόμη ότι ο δεύτερος άνδρας είχε περιορισμένη παρουσία στη ζωή του παιδιού, καθώς είχε απλώς επισκεφθεί την οικογένεια εκείνο τον μήνα. Στον σύντροφο της μητέρας, αντίθετα, αποδίδεται ελεύθερη πρόσβαση στους χώρους όπου φέρονται να έγιναν οι πράξεις. Μετά την απολογία του δεύτερου κατηγορουμένου, ανακριτής και εισαγγελέας είχαν συμφωνήσει να μην του επιβληθεί κανένας περιοριστικός όρος.

Η συμπεριφορά του ανηλίκου πριν από την καταγγελία

Το βούλευμα στέκεται και στη συμπεριφορά του παιδιού τις 2 εβδομάδες πριν από την καταγγελία. Ζητούσε από εκπαιδευτικό να βρίσκεται διαρκώς δίπλα του όταν πήγαινε στην τουαλέτα του σχολείου. Δυσανασχετούσε επίσης όταν του έλεγαν ότι πρέπει να επιστρέψει στο σπίτι της μητέρας του, όπου είχε μετακομίσει πολύ πρόσφατα.

Περίπου 1 μήνα νωρίτερα είχε πεθάνει ο πατέρας του, ο οποίος τον φρόντιζε έως τότε. Η απώλεια αυτή αποτυπώθηκε και στην κατάθεσή του, αφού σε σχετική ερώτηση μίλησε για τον πατέρα του σαν να βρισκόταν ακόμη στη ζωή. Από εκθέσεις των κοινωνικών υπηρεσιών που συντάχθηκαν σε ανύποπτο χρόνο προκύπτει ότι η μητέρα δεν είχε επαφή με τον γιο της πριν από τον θάνατο του πατέρα. Επαφή δεν διατηρεί ούτε μετά την απομάκρυνση του παιδιού από το σπίτι. Οι ίδιες υπηρεσίες την έκριναν ακατάλληλη να τον εποπτεύει. Ο ανήλικος ζει πλέον με την ενήλικη αδελφή του.

Στις απολογίες τους και οι 2 άνδρες αρνήθηκαν τις κατηγορίες. Ο σύντροφος της μητέρας παραδέχθηκε ότι το έγκαυμα προήλθε από το δικό του τσιγάρο. Ισχυρίστηκε όμως ότι οφείλεται στην υπερκινητικότητα του παιδιού και ότι δεν το προκάλεσε με πρόθεση. Το Συμβούλιο έκρινε ότι δεν αντέκρουσε πειστικά όσα του αποδίδονται. Σημείωσε επίσης ότι η παραδοχή για το έγκαυμα λειτουργεί έμμεσα σε βάρος του, εφόσον ο ανήλικος αποδίδει στο ίδιο πρόσωπο και τις υπόλοιπες πράξεις.

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