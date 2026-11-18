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Συνεχίζεται σήμερα, Τετάρτη (18/11), στο Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων Λάρισας η δίκη για το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη μετά από διακοπή δύο εβδομάδων. Σήμερα και αύριο αναμένεται να καταθέσουν συνολικά 16 μάρτυρες, επιβάτες-επιζώντες της σιδηροδρομικής τραγωδίας.

Στην τελευταία συνεδρίαση στις 4 Νοεμβρίου κατέθεσαν επιβάτες από το κυλικείο, το δεύτερο και το τρίτο βαγόνι. Ο Ρομπέρτο Ντρίστι ήταν ο δεύτερος από τους επιζώντες επιβάτες του κυλικείου που κατέθεσε στο δικαστήριο.

Σύμφωνα με τη χαρτογράφηση των θέσεων των επιβατών κατά τη στιγμή της σύγκρουσης που πραγματοποίησε η Επιτροπή Διερεύνησης Ανεξάρτητων Πραγματογνωμόνων Οικογενειών (ΕΔΑΠΟ) και η οποία προβλήθηκε στο δικαστήριο, στο κυλικείο επέβαιναν 31 άτομα και επέζησαν μόλις έξι. Τουλάχιστον τρία άτομα, σύμφωνα με την ΕΔΑΠΟ, επέζησαν από την σύγκρουση και κάηκαν από την φωτιά.

Να σημειωθεί πως από την έναρξη της αποδεικτικής διαδικασίας στις 7 Σεπτεμβρίου μέχρι και την τελευταία συνεδρίαση πριν από τη διακοπή στις 4 Νοεμβρίου κατέθεσαν συνολικά 137 μάρτυρες, οι περισσότεροι συγγενείς των θυμάτων, ενώ για 37 μάρτυρες καταχωρίστηκε παραίτηση.

Συνολικά ο αριθμός των μαρτύρων στην υπόθεση ανέρχεται σε 366. Αφού ολοκληρωθούν και οι καταθέσεις των επιβατών, επόμενοι μάρτυρες είναι αστυνομικοί, διασώστες και άλλο προσωπικό που έδρασε στο πεδίο αμέσως μετά τη σύγκρουση.

Μέχρι τη διακοπή των Χριστουγέννων στις 16 Δεκεμβρίου, έχουν προγραμματιστεί άλλες 15 συνεδριάσεις.

Υπενθυμίζεται ότι συνολικά κατηγορούμενοι στην υπόθεση είναι 36 πρώην και νυν στελέχη φορέων που σχετίζονται με τη λειτουργία του σιδηροδρόμου όπως ΟΣΕ, ΕΡΓΟΣΕ, Hellenic Train, ΡΑΣ και υπουργείο Μεταφορών.

Οι 33 από τους 36 κατηγορούνται σε βαθμό κακουργήματος για την επικίνδυνη παρέμβαση στη συγκοινωνία μέσων σταθερής τροχιάς με ενδεχόμενο δόλο, με επικίνδυνες για την ασφάλεια της συγκοινωνίας πράξεις, από τις οποιες μπορούσε να προκύψει κοινός κίνδυνος για ξένα πράγματα και κίνδυνος για ανθρώπους και που είχε ως αποτέλεσμα: α) τον θάνατο μεγάλου αριθμού ανθρώπων, β) τη βαριά σωματική βλάβη περισσότερων ανθρώπων και γ) τη σημαντική βλάβη σε εγκαταστάσεις κοινής ωφέλειας, τελεσθείσα και κατ’ εξακολούθηση και από κοινού.

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