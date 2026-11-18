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Ο ΕΝΦΙΑ παραμένει ένας από τους πιο σταθερούς φορολογικούς λογαριασμούς για εκατομμύρια ιδιοκτήτες ακινήτων, ωστόσο το 2027 φέρνει σημαντικές ελαφρύνσεις για συγκεκριμένες κατηγορίες φορολογουμένων. Πάνω από 2 εκατομμύρια ιδιοκτήτες αναμένεται να δουν μικρότερο φόρο, ενώ για εκατοντάδες χιλιάδες ο λογαριασμός της κύριας κατοικίας θα μηδενιστεί.

Οι μεγαλύτεροι κερδισμένοι είναι οι κάτοικοι μικρών οικισμών της περιφέρειας, καθώς διευρύνεται το μέτρο απαλλαγής από τον ΕΝΦΙΑ. Στον κατάλογο των δικαιούχων προστίθενται οικογένειες με χαμηλά εισοδήματα, τρίτεκνοι, πολύτεκνοι, άτομα με αναπηρία και ιδιοκτήτες που έχουν ασφαλίσει τα σπίτια τους έναντι φυσικών καταστροφών.

Το βασικό ερώτημα, ωστόσο, είναι ποιοι πληρούν πραγματικά τις προϋποθέσεις. Διότι οι απαλλαγές δεν είναι οριζόντιες και σε αρκετές περιπτώσεις τα εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια αφήνουν εκτός φορολογουμένους που εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν σοβαρές οικονομικές δυσκολίες.

Μηδενικός φόρος για 650.000 ιδιοκτήτες

Η μεγαλύτερη παρέμβαση αφορά περίπου 650.000 ιδιοκτήτες κύριας κατοικίας σε 12.855 μικρούς οικισμούς της χώρας.

Από το 2027, ο ΕΝΦΙΑ καταργείται για την κύρια κατοικία σε οικισμούς έως 2.000 κατοίκους, ενώ το όριο αυξάνεται στους 2.200 κατοίκους για τη Δυτική Μακεδονία και συγκεκριμένες παραμεθόριες περιοχές.

Υπάρχουν, όμως, δύο βασικοί περιορισμοί. Πρώτον, η φορολογητέα αξία της κατοικίας δεν πρέπει να ξεπερνά τις 400.000 ευρώ. Δεύτερον, η απαλλαγή αφορά αποκλειστικά την κύρια κατοικία και όχι το σύνολο της ακίνητης περιουσίας.

Επομένως, όποιος διαθέτει ένα σπίτι στο χωριό όπου κατοικεί μόνιμα και ένα δεύτερο ακίνητο θα συνεχίσει να πληρώνει ΕΝΦΙΑ για το δεύτερο.

Εκτός μέτρου παραμένουν οι οικισμοί της Αττικής, με εξαίρεση την Περιφερειακή Ενότητα Νήσων.

Ποιοι δεν πληρώνουν καθόλου ΕΝΦΙΑ

Πλήρη απαλλαγή από τον φόρο μπορούν να εξασφαλίσουν τρίτεκνες και πολύτεκνες οικογένειες, καθώς και οικογένειες με μέλος που έχει αναπηρία τουλάχιστον 80%.

Η απαλλαγή, πάντως, συνοδεύεται από αυστηρά κριτήρια. Το οικογενειακό εισόδημα δεν μπορεί να υπερβαίνει τις 12.000 ευρώ, με προσαύξηση 1.000 ευρώ για τον ή τη σύζυγο και κάθε εξαρτώμενο μέλος, ενώ η συνολική επιφάνεια των κτισμάτων πρέπει να βρίσκεται εντός του ορίου των 150 τετραγωνικών μέτρων.

Πλήρης απαλλαγή προβλέπεται επίσης για περίπου 3.500 ιδιοκτήτες σε μικρά ακριτικά νησιά, υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις, καθώς και για ορισμένα ακίνητα που έχουν πληγεί από φυσικές καταστροφές.

Έκπτωση 50%, αλλά με αυστηρά φίλτρα

Περίπου 800.000 ιδιοκτήτες υπολογίζεται ότι δικαιούνται μείωση 50% στον ΕΝΦΙΑ λόγω χαμηλών εισοδημάτων.

Για να λάβει κάποιος την έκπτωση, το οικογενειακό εισόδημα δεν πρέπει να ξεπερνά τις 9.000 ευρώ, με προσαύξηση 1.000 ευρώ για τον ή τη σύζυγο και κάθε εξαρτώμενο μέλος.

Έτσι, για ένα ζευγάρι με δύο παιδιά το εισοδηματικό όριο διαμορφώνεται στις 12.000 ευρώ ετησίως, ποσό που αντιστοιχεί σε μόλις 1.000 ευρώ τον μήνα για ολόκληρη την οικογένεια.

Και δεν αρκεί αυτό. Η συνολική επιφάνεια των κτισμάτων δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 150 τετραγωνικά μέτρα, ενώ εφαρμόζονται και περιουσιακά κριτήρια, με το όριο να ξεκινά από τις 85.000 ευρώ για άγαμο.

Αυτό σημαίνει ότι ακόμη και νοικοκυριά με περιορισμένη οικονομική δυνατότητα μπορεί να χάσουν την έκπτωση, επειδή διαθέτουν ακίνητη περιουσία μεγαλύτερης αξίας από τα προβλεπόμενα όρια.

Μικρότερος ΕΝΦΙΑ για ασφαλισμένα σπίτια

Έκπτωση στον φόρο θα έχουν και περισσότεροι από 420.000 ιδιοκτήτες που έχουν ασφαλίσει τις κατοικίες τους έναντι σεισμού, πυρκαγιάς και πλημμύρας.

Για ακίνητα φορολογητέας αξίας έως 500.000 ευρώ η μείωση φτάνει το 20%, ενώ για κατοικίες μεγαλύτερης αξίας περιορίζεται στο 10%.

Απαραίτητη προϋπόθεση για την πλήρη έκπτωση είναι το ακίνητο να έχει παραμείνει ασφαλισμένο σε όλη τη διάρκεια του 2026. Αν η ασφάλιση έχει διαρκέσει λιγότερο, αλλά τουλάχιστον τρεις μήνες, η έκπτωση υπολογίζεται αναλογικά.

Βεβαίως, η μείωση του φόρου δεν σημαίνει αυτομάτως και αντίστοιχη εξοικονόμηση για τον οικογενειακό προϋπολογισμό, καθώς ο ιδιοκτήτης επιβαρύνεται με το κόστος του ασφαλιστηρίου συμβολαίου.

Το τελικό αποτέλεσμα είναι ότι εκατοντάδες χιλιάδες ιδιοκτήτες θα πληρώσουν μικρότερο ΕΝΦΙΑ και αρκετοί δεν θα πληρώσουν καθόλου για την κύρια κατοικία τους. Για τη μεγάλη πλειονότητα, όμως, ο φόρος στην ακίνητη περιουσία παραμένει μια πάγια οικονομική υποχρέωση, ανεξάρτητα από το αν το ακίνητο αποφέρει εισόδημα ή απλώς χρησιμοποιείται για τη στέγαση της οικογένειας.

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