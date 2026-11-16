«Βόμβα» στα κόκκινα δάνεια: Το Δημόσιο αμφισβητεί τα funds και «παγίδα» στον εξωδικαστικό – Έκτακτο webinar απόψε

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Μπροστά στις ραγδαίες και ανησυχητικές εξελίξεις γύρω από τη διαχείριση των «κόκκινων» δανείων και τους πλειστηριασμούς που κρατούν σε διαρκή αγωνία χιλιάδες νοικοκυριά, η νομική σύμβουλος εκπρόσωπος δανειοληπτών Δέσποινα Θεοδώρου, ο Κωνσταντίνος Κρέτσης δανειολήπτης με μακρά πορεία σε συλλόγους και στο καταναλωτικό κίνημα και ο Σπύρος Προβατάς μέλος της ενωτικής πρωτοβουλίας κατά των πλειστηριασμών αναλαμβάνουν άμεση πρωτοβουλία ενημέρωσης και συσπείρωσης.

Απόψε στις 19:00, διοργανώνουν ανοιχτό διαδικτυακό webinar (μέσω Zoom), προκειμένου να φωτίσουν τις νομικές παγίδες που κρύβουν οι τελευταίες ρυθμίσεις, αλλά και τις νέες δυνατότητες άμυνας των οφειλετών.

Τα 3 «καυτά» μέτωπα που μπαίνουν στο τραπέζι

1. Η «παγίδα» του άρθρου 15 στον εξωδικαστικό μηχανισμό:

Στο επίκεντρο της συζήτησης θα βρεθεί η επίμαχη διάταξη του άρθρου 15, η οποία μετατρέπει τη σύμβαση αναδιάρθρωσης σε εκτελεστό τίτλο στα χέρια των funds. Όπως επισημαίνουν οι διοργανωτές, η συγκεκριμένη πρόβλεψη εγείρει σοβαρά συνταγματικά ζητήματα, τη στιγμή που ανάλογη διάταξη (η οποία αφορούσε τα υπερπρονόμια της Αγροτικής Τράπεζας) είχε κριθεί αντισυνταγματική από την Ολομέλεια του Αρείου Πάγου ήδη από το 2006. Παράλληλα, θα αναλυθεί πώς επιχειρείται η εκ πλαγίου νομιμοποίηση των υπέρογκων προκαταβολών και του τριπλασιασμού των οφειλών.

2. Το «χαστούκι» από το Ελληνικό Δημόσιο στα funds:

Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται στην απαίτηση να γνωστοποιείται επιτέλους το πραγματικό τίμημα μεταβίβασης των δανείων από τις τράπεζες στα ξένα funds. Μάλιστα, σύμφωνα με πληροφορίες που έρχονται στο φως, το ίδιο το Ελληνικό Δημόσιο προχώρησε σε ανακοπή, αμφισβητώντας τη νομιμότητα μεταβίβασης απαίτησης δανείου από τράπεζα σε fund — μια εξέλιξη που δημιουργεί νέα δεδομένα και ισχυρά νομικά επιχειρήματα υπέρ των δανειοληπτών.

3. Δημιουργία νέου ενιαίου Συλλόγου για όλους τους δανειολήπτες:

Πέρα από την ενημέρωση, η πρωτοβουλία σηματοδοτεί τη δημιουργία ενός νέου, ανεξάρτητου και διευρυμένου συλλόγου που θα αγκαλιάζει το σύνολο των δανειοληπτών. Στόχος είναι να συγκροτηθεί ένας ισχυρός πυρήνας συλλογικής διεκδίκησης και θεσμικής εκπροσώπησης για κάθε ζήτημα που αφορά τη διαχείριση του ιδιωτικού χρέους στη χώρα.

Πώς θα συνδεθείτε απόψε στις 19:00

Η συμμετοχή στη διαδικτυακή ενημέρωση είναι ελεύθερη για όλους τους ενδιαφερόμενους δανειολήπτες. Μπορείτε να παρακολουθήσετε ζωντανά το webinar στις 7:00 μ.μ. πατώντας στον παρακάτω σύνδεσμο:

* Σύνδεσμος συμμετοχής (Zoom): https://us06web.zoom.us/j/ 83124209455

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