Ευρωπαϊκή διάκριση διεθνούς ακτινοβολίας για την πρόεδρο του ΑΠΕ-ΜΠΕ, Άρια Αγάτσα

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google Add topontiki.gr on Google

Πρόεδρος της Επίσημης Επιτροπής ευρωπαϊκών Δημόσιων Πρακτορείων Ειδήσεων εξελέγη η πρόεδρος του ΑΠΕ-ΜΠΕ, Άρια Αγάτσα, στο πλαίσιο εργασιών της γενικής συνέλευσης του Ευρωπαϊκού Οργάνου ειδησεογραφικών πρακτορείων.

Η ανάδειξη της Ελληνίδας δημοσιογράφου και προέδρου του ΑΠΕ-ΜΠΕ στην προεδρία της Επιτροπή της ευρωπαϊκής ομοσπονδίας με τα 33 κορυφαία ευρωπαϊκά πρακτορεία ειδήσεων, έγινε με ομόφωνη πρόταση του διοικητικού συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Συμμαχίας Ειδησεογραφικών Πρακτορείων (European Alliance of News Agencies-EANA) και την ψήφο εμπιστοσύνης των εκπροσώπων τους.

Διαβάστε επίσης:

Netflix: Μελετά ενδεχόμενο δημιουργίας… mall τηλεοπτικών σταθμών

ΕΡΤ: Στον «αέρα» η εκπομπή «Newsroom» του ΕΡΤNews – «Ειλικρινής συγγνώμη» από Γιώργο Σιαδήμα

Harry Potter: Στη δημοσιότητα το πρώτο απόσπασμα της σειράς, ανάμικτες οι αντιδράσεις (video)