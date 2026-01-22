Η Άρια Αγάτσα νέα πρόεδρος του ΑΠΕ στη θέση του Αιμίλιου Περδικάρη

Νέα διοίκηση στο Αθηναϊκό – Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων, με την πρώην βουλευτή Βοιωτίας και Βορείου Τομέα Αθηνών με τη ΝΔ, Άρια Αγάτσα, να αναλαμβάνει πρόεδρος του ΔΣ.

Η αντιπρόεδρος της ΕΣΗΕΑ θα αντικαταστήσει τον Αιμίλιο Περδικάρη.

Παράλληλα, η Χριστίνα – Δήμητρα Συναρέλλη συνεχίζει ως διευθύνουσα σύμβουλος του ΑΠΕ – ΜΠΕ.

Ο αρμόδιος Υφυπουργός τύπου Παύλος Μαρινάκης εξέφρασε και δημόσια τις ευχαριστίες του προς τον απερχόμενο Πρόεδρου του ΑΠΕ-ΜΠΕ Αιμίλιο Περδικάρη «για τη σημαντική συνεισφορά του στην ουσιαστική ενίσχυση του ρόλου του Πρακτορείου και ιδίως στη διεθνή του εκπροσώπηση, έναν τομέα που θα συνεχίσει να υπηρετεί για λογαριασμό του ΑΠΕ».

Προ ημερών, η κυβέρνηση μέσω Παύλου Μαρινάκη είχε ανακοινώσει νέο σύστημα επιλογής διοικήσεων.

«Μετά την πρόσφατη ολοκλήρωση της ίδιας διαδικασίας για την ΕΡΤ, πλέον και το ΑΠΕ-ΜΠΕ αποκτά για πρώτη φορά διοίκηση μέσα από την εφαρμογή του νέου συστήματος επιλογής διοικήσεων μέσω ΑΣΕΠ, με γραπτές εξετάσεις και μοριοδότηση, γεγονός που διασφαλίζει αξιοκρατία και τη μέγιστη διαφάνεια».

