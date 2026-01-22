search
ΠΕΜΠΤΗ 22.01.2026 12:40
search
MENU CLOSE
MEDIA

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

22.01.2026 10:19

Η Άρια Αγάτσα νέα πρόεδρος του ΑΠΕ στη θέση του Αιμίλιου Περδικάρη

22.01.2026 10:19
ARIA_AGATSA

Νέα διοίκηση στο Αθηναϊκό – Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων, με την πρώην βουλευτή Βοιωτίας και Βορείου Τομέα Αθηνών με τη ΝΔ, Άρια Αγάτσα, να αναλαμβάνει πρόεδρος του ΔΣ.

Η αντιπρόεδρος της ΕΣΗΕΑ θα αντικαταστήσει τον Αιμίλιο Περδικάρη.

Παράλληλα, η Χριστίνα – Δήμητρα Συναρέλλη συνεχίζει ως διευθύνουσα σύμβουλος του ΑΠΕ – ΜΠΕ.

Ο αρμόδιος Υφυπουργός τύπου Παύλος Μαρινάκης εξέφρασε και δημόσια τις ευχαριστίες του προς τον απερχόμενο Πρόεδρου του ΑΠΕ-ΜΠΕ Αιμίλιο Περδικάρη «για τη σημαντική συνεισφορά του στην ουσιαστική ενίσχυση του ρόλου του Πρακτορείου και ιδίως στη διεθνή του εκπροσώπηση, έναν τομέα που θα συνεχίσει να υπηρετεί για λογαριασμό του ΑΠΕ».

Προ ημερών, η κυβέρνηση μέσω Παύλου Μαρινάκη είχε ανακοινώσει νέο σύστημα επιλογής διοικήσεων.

«Μετά την πρόσφατη ολοκλήρωση της ίδιας διαδικασίας για την ΕΡΤ, πλέον και το ΑΠΕ-ΜΠΕ αποκτά για πρώτη φορά διοίκηση μέσα από την εφαρμογή του νέου συστήματος επιλογής διοικήσεων μέσω ΑΣΕΠ, με γραπτές εξετάσεις και μοριοδότηση, γεγονός που διασφαλίζει αξιοκρατία και τη μέγιστη διαφάνεια».

Διαβάστε επίσης:

ΑΝΤ1: «Συννεφιές» τηλεθέασης και «χημεία» έθεσαν εκτός «Καλημέρα Ελλάδα» την Άννα Λιβαθυνού

Το φοβερό πρωτοσέλιδο του Economist με τον Τραμπ ημίγυμνο πάνω σε πολική αρκούδα

Το BBC ανακοίνωσε «στρατηγική συνεργασία» με το YouTube για να διευρύνει το κοινό του

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
adv-new
ADVERTORIAL

Τελευταίες παραστάσεις | «Lacrimosa ή το Απέπρωτο» | έως 11/2 | Noūs- Creative Space

europa_pao2201
ADVERTORIAL

UEFA Europa League: Οι κρίσιμες «μάχες» Παναθηναϊκού και ΠΑΟΚ έρχονται στην COSMOTE TV

egkymosynh new
ΥΓΕΙΑ

ΕΜΑ για την παρακεταμόλη: «Δεν υπάρχει αυξημένος κίνδυνος αυτισμού, ΔΕΠΥ ή νοητικής αναπηρίας»

1200×800-welcome-copy-1 (1)
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Παναθηναϊκός: Ανακοίνωσε και επίσημα την απόκτηση του Σαντίνο Αντίνο για τα επόμενα 4,5 χρόνια (photo/videos)

olimpia-new
ΠΟΝΤΙΚΙ ART

Φεστιβάλ Χορωδιακής Μουσικής στο «Μαρία Κάλλας» διοργανώνει η χορωδία του ΔΣΑ

Δείτε όλες τις ειδήσεις
kalimera_ellada_new
MEDIA

ΑΝΤ1: Εσπευσμένη ολοκλήρωση «κύκλου» στο «Καλημέρα Ελλάδα» λόγω… χημείας - Συνεχίζει μόνο με τον Παναγιώτη Στάθη

trapeza_new
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Συντάξεις Φεβρουαρίου 2026: Αλλαγή της τελευταίας στιγμής στις πληρωμές - Πότε πάνε τελικά στα ΑΤΜ οι συνταξιούχοι (video)

panos-kammenos
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Ο Πάνος Καμμένος και ο σκύλος του «πετάχτηκαν» μέχρι τη Γροιλανδία

lanthimos palaistini
LIFESTYLE

Λάνθιμος: «Aπαράδεκτο να παίζουν ομάδες από το Ισραήλ σε ευρωπαϊκά πρωταθλήματα»

kakokairia ano glyfada 7765- new
ΕΛΛΑΔΑ

Φονική κακοκαιρία: Δύο νεκροί σε Γλυφάδα και Άστρος, χάος στους δρόμους της Αττικής, υπερχείλισαν ρέματα, «βούλιαξαν» αυτοκίνητα

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΠΕΜΠΤΗ 22.01.2026 12:40
adv-new
ADVERTORIAL

Τελευταίες παραστάσεις | «Lacrimosa ή το Απέπρωτο» | έως 11/2 | Noūs- Creative Space

europa_pao2201
ADVERTORIAL

UEFA Europa League: Οι κρίσιμες «μάχες» Παναθηναϊκού και ΠΑΟΚ έρχονται στην COSMOTE TV

egkymosynh new
ΥΓΕΙΑ

ΕΜΑ για την παρακεταμόλη: «Δεν υπάρχει αυξημένος κίνδυνος αυτισμού, ΔΕΠΥ ή νοητικής αναπηρίας»

1 / 3