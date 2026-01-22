search
ΠΕΜΠΤΗ 22.01.2026
22.01.2026

Το φοβερό πρωτοσέλιδο του Economist με τον Τραμπ ημίγυμνο πάνω σε πολική αρκούδα

22.01.2026 09:37
Με ένα… ιδιαίτερο πρωτοσέλιδο, ο Economist σχολιάζει με τον δικό του τρόπο τις εξελίξεις στο Νταβός, όσον αφορά στο μέτωπο της Γροιλανδίας.

Σε μια «τεχνητή» φωτογραφία, ο Ντόναλντ Τραμπ εμφανίζεται γυμνός από τη μέση και πάνω να κάθεται πάνω σε μία αρκτική πολική αρκούδα, σε μία ευθεία σύνδεση με τα περί συμφωνίας για τη Γροιλανδία που ανακοίνωσε ο αμερικανός πρόεδρος.

Η συμφωνία προβλέπει συνεργασία ΗΠΑ και Ευρωπαίων συμμάχων τόσο στην ανάπτυξη της αντιπυραυλικής ασπίδας «Χρυσός Θόλος» όσο και στην εξόρυξη ορυκτών στη Γροιλανδία. Ο Τραμπ δήλωσε ότι η συμφωνία θα ισχύει «για πάντα» και θα καλύπτει όχι μόνο τη Γροιλανδία, αλλά και ολόκληρη την Αρκτική.

