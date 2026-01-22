Το φοβερό πρωτοσέλιδο του Economist με τον Τραμπ ημίγυμνο πάνω σε πολική αρκούδα

Με ένα… ιδιαίτερο πρωτοσέλιδο, ο Economist σχολιάζει με τον δικό του τρόπο τις εξελίξεις στο Νταβός, όσον αφορά στο μέτωπο της Γροιλανδίας.

Σε μια «τεχνητή» φωτογραφία, ο Ντόναλντ Τραμπ εμφανίζεται γυμνός από τη μέση και πάνω να κάθεται πάνω σε μία αρκτική πολική αρκούδα, σε μία ευθεία σύνδεση με τα περί συμφωνίας για τη Γροιλανδία που ανακοίνωσε ο αμερικανός πρόεδρος.

Η συμφωνία προβλέπει συνεργασία ΗΠΑ και Ευρωπαίων συμμάχων τόσο στην ανάπτυξη της αντιπυραυλικής ασπίδας «Χρυσός Θόλος» όσο και στην εξόρυξη ορυκτών στη Γροιλανδία. Ο Τραμπ δήλωσε ότι η συμφωνία θα ισχύει «για πάντα» και θα καλύπτει όχι μόνο τη Γροιλανδία, αλλά και ολόκληρη την Αρκτική.

The Greenland crisis holds lessons for all countries. America’s friends need to prepare for a world in which they are alone and NATO is no more: https://t.co/dnnHOYfk6m pic.twitter.com/9hMCr9mn9V January 21, 2026

