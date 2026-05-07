Ποια εργασία στο σπίτι προστατεύει από την άνοια;

Πολλές από τις δουλειές που κάνουμε στο σπίτι βοηθούν στη φυσική μας κατάσταση όπως η κηπουρική ή να καθαρίζουμε.

Ωστόσο υπάρχει και μια εργασία που σύμφωνα με τος επιστήμονες προστατεύει κατά 30% από την άνοια. Ποια είναι αυτή; Το μαγείρεμα! Σε αυτό το συμπέρασμα καταλήγει μια νέα Ιαπωνική έρευνα που δημοσιεύθηκε πρόσφατα στο Journal of Epidemiology & Community Health.

Οι επιστήμονες μάλιστα κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι οι ηλικιωμένοι που μαγειρεύουν τακτικά στο σπίτι εμφανίζουν αισθητά μικρότερο κίνδυνο άνοιας. Και αυτό συμβαίνει επειδή οι δραστηριότητες όπως η οργάνωση ενός γεύματος, η προετοιμασία υλικών και η εκτέλεση πολλών βημάτων ταυτόχρονα ενεργοποιούν γνωστικές λειτουργίες όπως η μνήμη, η συγκέντρωση και ο συντονισμός κινήσεων.

Αξίζει να σημειωθεί ότι μια παλιότερη μελέτη από το Public Health Nutrition, ανέφερε ότι το σπιτικό φαγητό συνδέεται με καλύτερη ποιότητα διατροφής, αφού υπάρχει έλεγχος στα υλικά και στις ποσότητες ( λιγότερα λιπαρά, ζάχαρη, αλάτι κλπ). Πρακτικά, το σπιτικό φαγητό λειτουργεί σαν ένα σταθερό πλαίσιο καλύτερων επιλογών, μειώνοντας την εξάρτηση από έτοιμα γεύματα και διευκολύνοντας μια πιο υγιή σχέση με το φαγητό.

Σήμερα, Ιάπωνες επιστήμονες έρχονται να προσθέσουν και ένα ακόμη όφελος που αξίζει να γνωρίζουμε: Η προετοιμασία και το μαγείρεμα ενός σπιτικού γεύματος τουλάχιστον μία φορά την εβδομάδα μπορεί να συμβάλει στη μείωση του κινδύνου άνοιας στους ηλικιωμένους έως και κατά 30%, σύμφωνα με μελέτη τους.

Η έρευνα

Οι ερευνητές από το Tokyo Institute of Science και το Chiba University τονίζουν ότι τα τελευταία χρόνια όλο και περισσότεροι άνθρωποι στρέφονται σε εστιατόρια, έτοιμα γεύματα και κατεψυγμένα τρόφιμα, περιορίζοντας τη μαγειρική στο σπίτι.

Ωστόσο, ειδικά για τα άτομα μεγαλύτερης ηλικίας, η ενασχόληση με την προετοιμασία φαγητού φαίνεται πως δεν αποτελεί μόνο μια καθημερινή πρακτική ανάγκη, αλλά και μια δραστηριότητα που ενεργοποιεί τον εγκέφαλο και το σώμα.

Η έρευνα βασίστηκε σε δεδομένα από 10.978 άτομα ηλικίας άνω των 65 ετών, τα οποία συμμετείχαν στη μακροχρόνια έρευνα Japan Gerontological Evaluation Study.

Οι επιστήμονες παρακολούθησαν τη γνωστική κατάσταση των συμμετεχόντων για διάστημα έξι ετών, έως το 2022.

Από τους συμμετέχοντες:

το 20% ήταν ηλικίας άνω των 80 ετών

περίπου οι μισοί ήταν γυναίκες

περισσότεροι από τους μισούς ήταν συνταξιούχοι

σχεδόν το ένα τρίτο είχε λιγότερα από εννέα χρόνια εκπαίδευσης

Οι συμμετέχοντες απάντησαν σε ερωτηματολόγια σχετικά με το πόσο συχνά μαγείρευαν στο σπίτι, αλλά και για το επίπεδο των μαγειρικών τους δεξιοτήτων, από απλές εργασίες όπως το καθάρισμα φρούτων και λαχανικών έως την πλήρη προετοιμασία γευμάτων.

Τα βασικά ευρήματα της μελέτης

Οι άνδρες που μαγείρευαν τουλάχιστον μία φορά την εβδομάδα είχαν 23% μικρότερο κίνδυνο άνοιας.

Στις γυναίκες η μείωση του κινδύνου έφτανε το 27%.

Στους ηλικιωμένους με περιορισμένες μαγειρικές δεξιότητες, ακόμη και η ελάχιστη ενασχόληση με τη μαγειρική συνδέθηκε με 67% χαμηλότερο κίνδυνο άνοιας.

Τα αποτελέσματα παρέμειναν σταθερά ακόμη και όταν λήφθηκαν υπόψη παράγοντες όπως το εισόδημα, η εκπαίδευση και ο τρόπος ζωής.

Χρειάζονται περισσότερες μελέτες

Παρότι τα αποτελέσματα χαρακτηρίζονται ιδιαίτερα ενθαρρυντικά, οι ερευνητές διευκρινίζουν ότι πρόκειται για μια μελέτη παρατήρησης. Αυτό σημαίνει ότι δεν μπορεί να αποδειχθεί με βεβαιότητα πως το μαγείρεμα από μόνο του μειώνει άμεσα τον κίνδυνο άνοιας, αλλά μόνο ότι υπάρχει ισχυρή σύνδεση μεταξύ των δύο παραγόντων, για το λόγο αυτό η έρευνα πρέπει να συνεχιστεί.

