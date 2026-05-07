search
ΠΕΜΠΤΗ 07.05.2026 14:10
search
MENU CLOSE
ΥΓΕΙΑ

Ρίτα Μελά ΡΙΤΑ ΜΕΛΑ

07.05.2026 12:32

Ποια εργασία στο σπίτι προστατεύει από την άνοια;

07.05.2026 12:32
kitchen_pixabay

Πολλές από τις δουλειές που κάνουμε στο σπίτι βοηθούν στη φυσική μας κατάσταση όπως η κηπουρική ή να καθαρίζουμε.

Ωστόσο υπάρχει και μια εργασία που σύμφωνα με τος επιστήμονες προστατεύει κατά 30% από την άνοια. Ποια είναι αυτή; Το μαγείρεμα! Σε αυτό το συμπέρασμα καταλήγει μια νέα Ιαπωνική έρευνα που δημοσιεύθηκε πρόσφατα στο Journal of Epidemiology & Community Health.

Οι επιστήμονες μάλιστα κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι οι ηλικιωμένοι που μαγειρεύουν τακτικά στο σπίτι εμφανίζουν αισθητά μικρότερο κίνδυνο άνοιας. Και αυτό συμβαίνει επειδή οι δραστηριότητες όπως η οργάνωση ενός γεύματος, η προετοιμασία υλικών και η εκτέλεση πολλών βημάτων ταυτόχρονα ενεργοποιούν γνωστικές λειτουργίες όπως η μνήμη, η συγκέντρωση και ο συντονισμός κινήσεων.

Αξίζει να σημειωθεί ότι μια παλιότερη μελέτη από το Public Health Nutrition, ανέφερε ότι το σπιτικό φαγητό συνδέεται με καλύτερη ποιότητα διατροφής, αφού υπάρχει έλεγχος στα υλικά και στις ποσότητες ( λιγότερα λιπαρά, ζάχαρη, αλάτι κλπ). Πρακτικά, το σπιτικό φαγητό λειτουργεί σαν ένα σταθερό πλαίσιο καλύτερων επιλογών, μειώνοντας την εξάρτηση από έτοιμα γεύματα και διευκολύνοντας μια πιο υγιή σχέση με το φαγητό.

Σήμερα, Ιάπωνες επιστήμονες έρχονται να προσθέσουν και ένα ακόμη όφελος που αξίζει να γνωρίζουμε: Η προετοιμασία και το μαγείρεμα ενός σπιτικού γεύματος τουλάχιστον μία φορά την εβδομάδα μπορεί να συμβάλει στη μείωση του κινδύνου άνοιας στους ηλικιωμένους έως και κατά 30%, σύμφωνα με μελέτη τους.

Η έρευνα

Οι ερευνητές από το Tokyo Institute of Science και το Chiba University τονίζουν ότι τα τελευταία χρόνια όλο και περισσότεροι άνθρωποι στρέφονται σε εστιατόρια, έτοιμα γεύματα και κατεψυγμένα τρόφιμα, περιορίζοντας τη μαγειρική στο σπίτι.

Ωστόσο, ειδικά για τα άτομα μεγαλύτερης ηλικίας, η ενασχόληση με την προετοιμασία φαγητού φαίνεται πως δεν αποτελεί μόνο μια καθημερινή πρακτική ανάγκη, αλλά και μια δραστηριότητα που ενεργοποιεί τον εγκέφαλο και το σώμα.

Η έρευνα βασίστηκε σε δεδομένα από 10.978 άτομα ηλικίας άνω των 65 ετών, τα οποία συμμετείχαν στη μακροχρόνια έρευνα Japan Gerontological Evaluation Study.

Οι επιστήμονες παρακολούθησαν τη γνωστική κατάσταση των συμμετεχόντων για διάστημα έξι ετών, έως το 2022.

Από τους συμμετέχοντες:

  • το 20% ήταν ηλικίας άνω των 80 ετών
  • περίπου οι μισοί ήταν γυναίκες
  • περισσότεροι από τους μισούς ήταν συνταξιούχοι
  • σχεδόν το ένα τρίτο είχε λιγότερα από εννέα χρόνια εκπαίδευσης

Οι συμμετέχοντες απάντησαν σε ερωτηματολόγια σχετικά με το πόσο συχνά μαγείρευαν στο σπίτι, αλλά και για το επίπεδο των μαγειρικών τους δεξιοτήτων, από απλές εργασίες όπως το καθάρισμα φρούτων και λαχανικών έως την πλήρη προετοιμασία γευμάτων.

Τα βασικά ευρήματα της μελέτης

  • Οι άνδρες που μαγείρευαν τουλάχιστον μία φορά την εβδομάδα είχαν 23% μικρότερο κίνδυνο άνοιας.
  • Στις γυναίκες η μείωση του κινδύνου έφτανε το 27%.
  • Στους ηλικιωμένους με περιορισμένες μαγειρικές δεξιότητες, ακόμη και η ελάχιστη ενασχόληση με τη μαγειρική συνδέθηκε με 67% χαμηλότερο κίνδυνο άνοιας.
  • Τα αποτελέσματα παρέμειναν σταθερά ακόμη και όταν λήφθηκαν υπόψη παράγοντες όπως το εισόδημα, η εκπαίδευση και ο τρόπος ζωής.

Χρειάζονται περισσότερες μελέτες

Παρότι τα αποτελέσματα χαρακτηρίζονται ιδιαίτερα ενθαρρυντικά, οι ερευνητές διευκρινίζουν ότι πρόκειται για μια μελέτη παρατήρησης. Αυτό σημαίνει ότι δεν μπορεί να αποδειχθεί με βεβαιότητα πως το μαγείρεμα από μόνο του μειώνει άμεσα τον κίνδυνο άνοιας, αλλά μόνο ότι υπάρχει ισχυρή σύνδεση μεταξύ των δύο παραγόντων, για το λόγο αυτό η έρευνα πρέπει να συνεχιστεί.

Διαβάστε επίσης:

Interpol: Σχεδόν 270 συλλήψεις σε 90 χώρες για λαθρεμπόριο φαρμάκων

Στους δρόμους βγαίνουν οι νοσοκομειακοί γιατροί με την ΑΔΕΔΥ στις 12 Μαΐου: «Έχουμε φτάσει στα όρια μας»

Μάιος: Μήνας Ευαισθητοποίησης για τον Καρκίνο της Ουροδόχου Κύστης – Η ενημέρωση σώζει ζωές

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
antisiptikogel

ΕΟΦ: Απαγόρευση κυκλοφορίας για αντισηπτικό gel, οι λόγοι της ανάκλησης

ko_nd_070526
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Συνεδρίαση Κ.Ο. της ΝΔ: Πρώτες γκρίνιες και αιχμές από τους βουλευτές – Παρέμβαση Μητσοτάκη: Όλοι να είστε κόσμιοι

aftokinito_atixima_1903_1920-1080_new
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Πάνω από 8 στα 10 τροχαία γίνονται κοντά στο σπίτι – Οι λόγοι

Outliers-new
ΠΟΝΤΙΚΙ ART

«Outliers»: Το νέο χορογραφικό έργο των arisandmartha έρχεται στο ΟΡΒΟ Studio

agaphdaki foto
ΥΓΕΙΑ

Ειρήνη Αγαπηδάκη: «Στην Ελλάδα αποφασίσαμε να απαντήσουμε στα καρδιαγγειακά προβλήματα»

Δείτε όλες τις ειδήσεις
Sia-Kosioni
MEDIA

ΣΚΑΪ: Τελευταίο δελτίο την Παρασκευή με τη Σία

kosioni_skai_new
MEDIA

ΣΚΑΪ: Τέλος η Σία Κοσιώνη - Ετοιμάζεται η Λένα Φλυτζάνη

dendias fotoniata- axrsioglou – kasimati – new
ΚΑΛΧΑΣ

Πόλεμος τέλος, η γαλάζια ομοβροντία, το μανιφέστο Δένδια, τα φιντάνια του Τσίπρα και το deal με Έφη, η παπανδρεϊκή οργή λόγω Καστανίδη και… Κασιμάτη

vroxi suntagma
ΕΛΛΑΔΑ

Καιρός: Η άνοιξη ετοιμάζει βαλίτσες για τρεις μέρες... και εμείς βαλίτσες με μπουφάν και ομπρέλα!

kriti dolofonia troxaio thimata – new
ΕΛΛΑΔΑ

Πώς έγινε το  θανατηφόρο τροχαίο με θύμα τον 17χρονο Γιώργο Παρασύρη το 2023 - Η οργή της οικογένειας που κατέληξε σε φονικό  

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΠΕΜΠΤΗ 07.05.2026 14:10
antisiptikogel

ΕΟΦ: Απαγόρευση κυκλοφορίας για αντισηπτικό gel, οι λόγοι της ανάκλησης

ko_nd_070526
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Συνεδρίαση Κ.Ο. της ΝΔ: Πρώτες γκρίνιες και αιχμές από τους βουλευτές – Παρέμβαση Μητσοτάκη: Όλοι να είστε κόσμιοι

aftokinito_atixima_1903_1920-1080_new
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Πάνω από 8 στα 10 τροχαία γίνονται κοντά στο σπίτι – Οι λόγοι

1 / 3