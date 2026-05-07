ΠΕΜΠΤΗ 07.05.2026 14:11
07.05.2026 13:28

Κιβωτός: Κεκλεισμένων των θυρών η δίκη του πατέρα Αντωνίου για ασέλγεια σε δύο αγόρια

Κεκλεισμένων των θυρών θα διεξαχθεί με απόφαση του Μικτού Ορκωτού Δικαστηρίου η δίκη του πατρός Αντωνίου που κατηγορείται για ασέλγεια σε βάρος δύο αγοριών, πρώην τροφίμων σε δομές της «Κιβωτού του Κόσμου». Η δίκη που μετά από διακοπή τον περασμένο Μάρτιο, ξεκίνησε σήμερα, αφορά καταγγελίες των δύο αγοριών οι οποίοι παρίστανται στην υποστήριξη της κατηγορίας.

Για τον πρώτο καταγγέλοντα το επίδικο διάστημα αφορά Σεπτέμβριο του 2020 έως Αύγουστο του 2022, έχοντας συμπληρώσει τα 14 έτη του, ενώ για τον δεύτερο το καλοκαίρι του 2022 όταν ο παθών ήταν 13 ετών.

Στο δικαστήριο ήταν παρών ο κατηγορούμενος, έχοντας στο πλευρό του την πρεσβυτέρα και ο ένας εκ των δύο φερόμενων θυμάτων.

Οι δικηγόροι της υποστήριξης της κατηγορίας υπέβαλαν στο δικαστήριο αίτημα για διεξαγωγή της δίκης κεκλεισμένων των θυρών. Στο αίτημα αντιτάχθηκε η υπεράσπιση του κληρικού, που επικαλέστηκε δημόσιες συνεντεύξεις που έχει δώσει τουλάχιστον ένας εκ των καταγγελόντων «επιδιώκοντας τη δημοσιότητα». Κατά τους συνηγόρους του κληρικού, η επιδίωξη δημοσιότητας «αναιρεί στην πράξη το αίτημά του για διεξαγωγή της διαδικασίας με κλειστές πόρτες». Με το αίτημα συντάχθηκε η Εισαγγελέας της Έδρας επισημαίνοντας ότι «ο κίνδυνος δευτερογενούς θυματοποίησης των καταγγελλόντων είναι εξαιρετικά μεγάλος»

Η απόφαση του δικαστηρίου να διεξαχθεί η δίκη με κλειστές πόρτες αφορά το σύνολο της διαδικασίας.

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

