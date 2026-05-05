ΣΚΑΪ: Τέλος η Σία Κοσιώνη – Ετοιμάζεται η Λένα Φλυτζάνη

Κινητικότητα παρατηρήθηκε χθες στον 4ο όροφο του κτιρίου στην συμβολή των οδών Φαληρέως και Εθνάρχου Μακαρίου.

«Όταν γίνονται πολλά πάνω-κάτω» στον τέταρτο πάντα κάτι συμβαίνει», περιγράφει άνθρωπος που είναι σε θέση να γνωρίζει τι γίνεται στην ενδοχώρα του ΣΚΑΪ. Τέτοια κινητικότητα είχε παρατηρηθεί πριν από μια εβδομάδα κι έπειτα ακολούθησε η παραίτηση του Βασίλη Παπαδρόσου.

Αυτή τη φορά ζευγάρια μάτια είδαν την Σία Κοσιώνη να κατευθύνεται στο γραφείο του νέο διευθύνοντα συμβούλου, Γρηγόρη Δ. Δημητριάδη.

Κάποια ώρα αργότερα η συνάντηση ολοκληρώθηκε. Η πόρτα άνοιξε. Η Κοσιώνη επέστρεψε στο γραφείο της. Από νωρίτερα είχε ζητήσει συνάντηση και με την ιδιοκτησία του ομίλου ΣΚΑΪ. Δεν κατέστη δυνατή συνάντηση με τον Γιάννη Αλαφούζο, λόγω φόρτου υποχρεώσεων, όπως λέγεται.

Ίσως σήμερα να είναι η τελευταία φορά κατά την οποία η Σία Κοσιώνη θα παρουσιάσει το κεντρικό δελτίο ειδήσεων. Εικάζεται ότι πιθανόν να παραμείνει έως την Παρασκευή. Ο χρόνος όμως λέγεται πως είναι πυκνός σε εξελίξεις. Η ολοκλήρωση του πρώτου από τους δύο χρόνους του συμβολαίου της στα χαρτιά προσδιορίζεται για το τέλος Ιουνίου. Φαντάζει μεγάλο το ενδιάμεσο διάστημα.

Για την ίδια είχε αρχίσει να διαμορφώνεται ένας άλλος κόσμος τον τελευταίο αρκετό καιρό στην ενδοχώρα του ΣΚΑΪ.

Η αποχώρηση της Σίας Κοσιώνη, «κλείνει» έναν κύκλο που άνοιξε το Μάρτιο του 2006. Τότε ήταν μόλις 26 ετών. Δύο δεκαετίες αργότερα, ήρθε αντιμέτωπη με καταστάσεις εξαιτίας των οποίων αναπτύχθηκαν φθοροποιές συνθήκες και φυγόκεντρες δυνάμεις, για εκείνη.

Η αποχώρηση, με παραίτηση, του Παπαδρόσου, έπαιξε τον ρόλο της. Με τον πρώην διευθυντή ειδήσεων-ενημέρωσης του ομίλου είχε καλή επαγγελματική συνεργασία και σχέση. Φάνηκε και από την ανάρτηση της στα σόσιαλ μίντια.

Εκτιμάται ότι μέσα στην ημέρα ο ΣΚΑΪ θα ανακοινώσει την ολοκλήρωση της συνεργασίας με την Σία Κοσιώνη. Θρυλείται πως το κείμενο του σχετικού δελτίου τύπου/ανακοίνωσης είναι ήδη έτοιμο ώστε να διαμοιραστεί στα ΜΜΕ.

Το προηγούμενο διάστημα λέγεται πως είχε ζητηθεί από άλλη δημοσιογράφο να αναλάβει το κεντρικό δελτίο ειδήσεων σε μεταβατικό στάδιο. Όμως εκείνη, ευγενικά, αρνήθηκε.

Είναι πιθανόν να επισπευσθούν διαδικασίες διαδοχής και η Λένα Φλυτζάνη να μετακινηθεί άμεσα από το μεσημεριανό δελτίο, στο κεντρικό, υποδεδειγμένη και το την ιδιοκτησία του Ομίλου.

Θρυλείται επίσης ότι Κοσιώνη και Παπαδρόσος -σοβαρά- ενδέχεται να συνυπάρξουν σε νέο εργασιακό περιβάλλον, πολυμεσικού οργανισμού με διεθνές αποτύπωμα.

