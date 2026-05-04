Πρωτιές τηλεθέασης για Alpha και ANT1, εναλλάξ το Σαββατοκύριακο (2-3/5)- Έκπληξη από το Open

Με μικρή διαφορά δυναμικότητας το Σάββατο, ο Alpha τερμάτισε πρώτος στις προτιμήσεις των τηλεθεατών με δεύτερο το Mega. Την περίπου αναμενόμενη ανατροπή κατάφερε το Open που ήταν το τρίτο σε προτιμήσεις κανάλι στην διάρκεια της ημέρας και αυτό πιστώνεται σε σημαντικό βαθμό το μαραθώνιας διάρκειας σόου «Just the two of us». Τέταρτος ήταν ο ΣΚΑΪ.

Δυνατά τζαρτζαρίσματα φαίνεται να έγιναν μεταξύ ΑΝΤ1 και Star, όπως και την Παρασκευή, με το κανάλι του Αμαρουσίου εν τέλει, να επικρατεί στη μεταξύ τους Σαββατιάτικη κόντρα.

Η Κυριακή ήταν του ΑΝΤ1. Με το σόου μεταμφιέσεων «Your face sounds familiar» κέρδισε τη μερίδα του λέοντος από την πίτα τηλεθέασης της Nielsen.

Με οριακή πρωτοπορία δεύτερος σε προτιμήσεις ήταν ο Alpha από το Mega με τέταρτο τον ΣΚΑΪ που μάζεψε κόσμο το απόγευμα, χάρη στην ελληνική ταινία «Η νονά», και το βράδυ, χάρη στο «Survivor».

Χωρίς δυναμικό περιεχόμενο το βράδυ της Κυριακής και με αθλητική εκπομπή η φόρα του Open μετριάστηκε και το μερίδιο του υπέστη μεταβολή από τη μια ημέρα στην άλλη σημαντική (-3,8%).

