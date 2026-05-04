Θανάσης Βέγγος: Το συγκινητικό αφιέρωμα της Φίνος Φιλμ για τα 15 χρόνια από τον θάνατο του αγαπημένου ηθοποιού

Δεκαπέντε χρόνια συμπληρώθηκαν την Κυριακή, 3/5, από τον θάνατο του Θανάση Βέγγου, με τη Φίνος Φιλμ να τιμά τη μνήμη του με ένα βίντεο-αφιέρωμα για τον αγαπημένο ηθοποιό.

Το οπτικοακουστικό υλικό αναρτήθηκε στον επίσημο λογαριασμό της εταιρείας παραγωγής στο Instagram και περιλαμβάνει χαρακτηριστικό απόσπασμα από την ταινία «Ο Ατσίδας», όπου ο Θανάσης Βέγγος εμφανίζεται στον ρόλο του «Θρασύβουλα», έχοντας στο πλευρό του τον Ντίνο Ηλιόπουλο.

«Σήμερα στοχαζόμαστε με τον φιλόσοφο Θρασύβουλα, και θυμόμαστε τον τεράστιο Θανάση Βέγγο που έφυγε σαν σήμερα πριν 15 χρόνια», αναφέρεται στη λεζάντα της σχετικής δημοσίευσης.

